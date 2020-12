Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c35e4487-ccb9-4a9d-a691-c804be724b40","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az első szakaszban a lakosságnak csak nagyon kis csoportja kaphat oltást.","shortLead":"Az első szakaszban a lakosságnak csak nagyon kis csoportja kaphat oltást.","id":"20201202_Belgium_koronavirus_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c35e4487-ccb9-4a9d-a691-c804be724b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7eee3a-ae61-484f-8aa7-33c1760f3fa2","keywords":null,"link":"/vilag/20201202_Belgium_koronavirus_oltas","timestamp":"2020. december. 02. 19:23","title":"Belgium már január elején elkezdheti a lakosság beoltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ee906f-effa-4416-b86d-42bb282af8fe","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Mesés vagyonokról és borzasztó szegénységről egyaránt olvashatnak azok, akiket a történelem érdekel, és azok, akik az irodalomban próbálnak visszanézni a régi korokra – a közös pont az: valójában fogalmunk sincs, hogy pontosan mennyi pénzről van szó. Még azt is ki lehet számolni, hogy Augustus császár halálakor a Római Birodalom GDP-je 380 sestertius/fő volt, de összehasonlítási alap nélkül semmire nem megyünk ezzel a számmal. Ez elvezet a gazdaságtörténelemmel foglalkozó közgazdászok egyik kedvenc témájához: hogyan lehet kiszámolni régi idők pénzének értékét?","shortLead":"Mesés vagyonokról és borzasztó szegénységről egyaránt olvashatnak azok, akiket a történelem érdekel, és azok, akik...","id":"20201202_egy_masik_kozgazdasag_gazdasag_vagyon_penz_atszamitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66ee906f-effa-4416-b86d-42bb282af8fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf74a8a-e602-419e-a146-fcd95262cb65","keywords":null,"link":"/360/20201202_egy_masik_kozgazdasag_gazdasag_vagyon_penz_atszamitas","timestamp":"2020. december. 02. 15:00","title":"Monte Cristo grófja nem férne be a nyolc leggazdagabb magyar közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a91a27d9-b9c6-4dc2-acb3-3644f7ee5070","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Azt kínálták szolgáltatásként autókat vásárlóknak, hogy segítenek megspórolni a vagyonátírási illetéket.","shortLead":"Azt kínálták szolgáltatásként autókat vásárlóknak, hogy segítenek megspórolni a vagyonátírási illetéket.","id":"20201202_Tobb_mint_300_auto_atirasaval_ugyeskedeett_egy_csalo_paros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a91a27d9-b9c6-4dc2-acb3-3644f7ee5070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a052ae2-1e28-4fcf-b451-cc9118870940","keywords":null,"link":"/cegauto/20201202_Tobb_mint_300_auto_atirasaval_ugyeskedeett_egy_csalo_paros","timestamp":"2020. december. 02. 16:01","title":"Több mint 300 autó adásvételi papírjával trükköztek csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft leválasztja a Windows 10-hez készült egyes funkcióbeli frissítéseket a nagyobb csomagokról. Ez a néhány nagyobb (és hosszabb idő alatt telepíthető) pakk helyett vagy mellett több kisebb frissítést eredményez.","shortLead":"A Microsoft leválasztja a Windows 10-hez készült egyes funkcióbeli frissítéseket a nagyobb csomagokról. Ez a néhány...","id":"20201203_microsoft_windows_10_frissites_operacios_rendszer_feature_experience_pack","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f5fd257-0081-41d8-822a-96766778f06c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_microsoft_windows_10_frissites_operacios_rendszer_feature_experience_pack","timestamp":"2020. december. 03. 08:03","title":"Máshogy jönnek majd a Windows-frissítések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76480af4-c97c-49fe-9917-f1bf17250f36","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"December elsejétől életbe lépett a törvény, melyet Pekingben egyértelműen fegyvernek szánnak az USA-val folyó kereskedelmi háborúban. Egyelőre ennek nem lesz hatása az exportra – írja a pekingi Global Times, de ez változhat.","shortLead":"December elsejétől életbe lépett a törvény, melyet Pekingben egyértelműen fegyvernek szánnak az USA-val folyó...","id":"20201201_Kina_korlatozza_a_ritkafoldfemek_exportjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76480af4-c97c-49fe-9917-f1bf17250f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72abf92e-76cd-4d76-a385-e2616eee3151","keywords":null,"link":"/kkv/20201201_Kina_korlatozza_a_ritkafoldfemek_exportjat","timestamp":"2020. december. 01. 18:23","title":"Kína korlátozza a ritkaföldfémek exportját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6187ca2d-e89c-4501-863f-31191d5d7317","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Romain Grosjean „karcolásokkal” úszott meg egy olyan balesetet, amilyenbe néhány évvel ezelőtt még bárki belehalt volna. ","shortLead":"Romain Grosjean „karcolásokkal” úszott meg egy olyan balesetet, amilyenbe néhány évvel ezelőtt még bárki belehalt...","id":"20201202_Grosjean_halo_Bianchi_Haas_F1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6187ca2d-e89c-4501-863f-31191d5d7317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20a37f5-ee8c-47cf-a08b-c2430f23eef9","keywords":null,"link":"/elet/20201202_Grosjean_halo_Bianchi_Haas_F1","timestamp":"2020. december. 02. 12:38","title":"Kis híján elsírta magát a keze láttán a horrorbalesetet szenvedett F1-es versenyző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány azt kifogásolta, hogy valóban megvolt-e a Magyarország elleni eljárás elindításához szükséges kétharmad a szavazáskor.","shortLead":"A kormány azt kifogásolta, hogy valóban megvolt-e a Magyarország elleni eljárás elindításához szükséges kétharmad...","id":"20201203_Elutasithatja_az_Europai_Birosag_Magyarorszag_keresetet_a_Sargentiniugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe0b2a8-e855-4ce2-b87d-d3ff5c80aed8","keywords":null,"link":"/itthon/20201203_Elutasithatja_az_Europai_Birosag_Magyarorszag_keresetet_a_Sargentiniugyben","timestamp":"2020. december. 03. 10:15","title":"Elutasíthatja az Európai Bíróság Magyarország keresetét a Sargentini-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee31dbeb-5b15-4e87-9f8b-284f6c793050","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Scott Atlast még Anthony Fauci is támadta, amiért félrevezeti az amerikai elnököt.","shortLead":"Scott Atlast még Anthony Fauci is támadta, amiért félrevezeti az amerikai elnököt.","id":"20201201_Lemondott_Trump_jarvanyugyi_tanacsado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee31dbeb-5b15-4e87-9f8b-284f6c793050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01c2a95-2b0c-4ee6-96c4-a1aa2975a0c2","keywords":null,"link":"/vilag/20201201_Lemondott_Trump_jarvanyugyi_tanacsado","timestamp":"2020. december. 01. 16:35","title":"Lemondott Trump járványügyi tanácsadója, aki megkérdőjelezte a maszkviselést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]