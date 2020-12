Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d681f4f-9319-40d9-9627-ce30f26cd8a8","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az ukrán titkosszolgálat, az SZBU több tisztje ellenzi az ország NATO-hoz való közeledését és részben a kárpátaljai magyarok elleni akciókkal próbálja megakadályozni Kijev euroatlanti integrációját – állítják ukrán elemzők. Egyikük, Dmitro Tuzsanszkij a HVG-nek is megerősítette, több jel utal arra, hogy az SZBU valóban „önjáróvá” vált.","shortLead":"Az ukrán titkosszolgálat, az SZBU több tisztje ellenzi az ország NATO-hoz való közeledését és részben a kárpátaljai...","id":"20201205_A_NATOtagsag_ugye_allhat_a_karpataljai_magyarok_vegzalasa_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d681f4f-9319-40d9-9627-ce30f26cd8a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be5134d7-6938-4d61-a83c-01d3c01c015b","keywords":null,"link":"/vilag/20201205_A_NATOtagsag_ugye_allhat_a_karpataljai_magyarok_vegzalasa_miatt","timestamp":"2020. december. 05. 14:50","title":"A NATO-tagság ügye állhat a kárpátaljai magyarok vegzálása mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány miatti korlátozások bevezetése után 2-3 héttel kialakul egy úgynevezett plató, majd csökken a fertőzöttek száma; Magyarországon az utóbbi időszakban nem emelkedett kiugróan sem a fertőzöttek, sem pedig a halottak száma, vagyis egy ilyen platóra került a járvány - ezt az M1-nek mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének osztályvezető főorvosa.","shortLead":"A járvány miatti korlátozások bevezetése után 2-3 héttel kialakul egy úgynevezett plató, majd csökken a fertőzöttek...","id":"20201205_Szlavik_szerint_mar_a_platon_van_a_jarvany_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39e6606-e596-4a58-87e3-f76b7e86882f","keywords":null,"link":"/itthon/20201205_Szlavik_szerint_mar_a_platon_van_a_jarvany_Magyarorszagon","timestamp":"2020. december. 05. 15:22","title":"Szlávik szerint már a platón van a járvány Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Leállítják a tanárok tesztelését - ez abból a levélből derült ki, amelyet a Csongrád Csanád megyei kormánymegbízott küldött a megye oktatási intézményeinek, és amit a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete hozott nyilvánosságra.","shortLead":"Leállítják a tanárok tesztelését - ez abból a levélből derült ki, amelyet a Csongrád Csanád megyei kormánymegbízott...","id":"20201205_Maris_leallitjak_a_tanarok_teszteleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20869414-5797-4e15-a3db-52fc49e6c34f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564e8627-05f3-4553-86d8-58ece32e7577","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201205_Maris_leallitjak_a_tanarok_teszteleset","timestamp":"2020. december. 05. 20:00","title":"Máris leállítják a tanárok tesztelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055f713b-c843-44f4-8bb8-4a38ee31dcb8","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: ereszcsatorna, értékrend, Takarodjon!, hallgatás, balfácán.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20201206_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=055f713b-c843-44f4-8bb8-4a38ee31dcb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df56dec-1f44-4e43-bde0-45b5031548b4","keywords":null,"link":"/360/20201206_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2020. december. 06. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya ragaszkodik az undorhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kemény jelenetek játszódtak le Mándokon.","shortLead":"Kemény jelenetek játszódtak le Mándokon.","id":"20201205_Szandekosan_gazoltak_el_szemteszallitokat_akik_egy_boltban_kerestek_menedeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91681766-9867-4380-b77b-cf7631b2b2ab","keywords":null,"link":"/itthon/20201205_Szandekosan_gazoltak_el_szemteszallitokat_akik_egy_boltban_kerestek_menedeket","timestamp":"2020. december. 05. 09:19","title":"Szándékosan gázoltak el szemtészállítókat, akik egy boltban kerestek menedéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d123722-adca-43bf-a2ab-51cfa3654b64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igazából nem, a második meccsén eltiltották egy évre.","shortLead":"Igazából nem, a második meccsén eltiltották egy évre.","id":"20201204_curtis_foci_labdarugas_ujpest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d123722-adca-43bf-a2ab-51cfa3654b64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7459aa93-c861-4d4d-bc6b-7b94ed6e2ddd","keywords":null,"link":"/elet/20201204_curtis_foci_labdarugas_ujpest","timestamp":"2020. december. 04. 19:45","title":"Curtisnek a foci is \"jól megy\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b7ccd6d-e240-4ca7-8d40-0d737c004846","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A francia elnök is megkapta az illiberális jelzőt kritikusaitól, de visszautasítja azt.","shortLead":"A francia elnök is megkapta az illiberális jelzőt kritikusaitól, de visszautasítja azt.","id":"20201204_macron_mi_nem_magyarorszag_vagyunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b7ccd6d-e240-4ca7-8d40-0d737c004846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9047aac-f965-465f-beeb-d4f85589960b","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_macron_mi_nem_magyarorszag_vagyunk","timestamp":"2020. december. 04. 22:02","title":"Macron: Mi nem Magyarország vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40b9589a-91c3-4e27-9b7f-abb8c118d23c","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék, dalok, akár bábok segítségével mondják el, mit jelent számukra az ünnep. A harmadik videóban Szőke Abigél A kis hercegből olvas fel egy részletet. ","shortLead":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék...","id":"20201206_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_3_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40b9589a-91c3-4e27-9b7f-abb8c118d23c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1455f409-0035-493b-a481-eb361cbd51d0","keywords":null,"link":"/kultura/20201206_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_3_resz","timestamp":"2020. december. 06. 18:05","title":"„Minden áldott nap egy kicsit közelebb ülhetsz” – SZFE-advent a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]