[{"available":true,"c_guid":"1b7656b3-f20e-46f9-90ac-814db1877d48","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Dunaferr orosz tulajdonosa befektetőkkel tárgyal a cégcsoport esetleges eladásáról – írta a Portfolio egy olyan levél alapján, amelyet a cég vezetése pénteken küldött a dolgozóknak. Az is kiderült, hogy veszélybe került a termelés folyamatossága. ","shortLead":"A Dunaferr orosz tulajdonosa befektetőkkel tárgyal a cégcsoport esetleges eladásáról – írta a Portfolio egy olyan...","id":"20201205_Eladja_a_Dunaferrt_az_orosz_tulajdonos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b7656b3-f20e-46f9-90ac-814db1877d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c17c53-5f54-4c49-9d75-7438f5b823ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201205_Eladja_a_Dunaferrt_az_orosz_tulajdonos","timestamp":"2020. december. 05. 18:01","title":"Eladja a Dunaferrt az orosz tulajdonos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kemény jelenetek játszódtak le Mándokon.","shortLead":"Kemény jelenetek játszódtak le Mándokon.","id":"20201205_Szandekosan_gazoltak_el_szemteszallitokat_akik_egy_boltban_kerestek_menedeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91681766-9867-4380-b77b-cf7631b2b2ab","keywords":null,"link":"/itthon/20201205_Szandekosan_gazoltak_el_szemteszallitokat_akik_egy_boltban_kerestek_menedeket","timestamp":"2020. december. 05. 09:19","title":"Szándékosan gázoltak el szemtészállítókat, akik egy boltban kerestek menedéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d681f4f-9319-40d9-9627-ce30f26cd8a8","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az ukrán titkosszolgálat, az SZBU több tisztje ellenzi az ország NATO-hoz való közeledését és részben a kárpátaljai magyarok elleni akciókkal próbálja megakadályozni Kijev euroatlanti integrációját – állítják ukrán elemzők. Egyikük, Dmitro Tuzsanszkij a HVG-nek is megerősítette, több jel utal arra, hogy az SZBU valóban „önjáróvá” vált.","shortLead":"Az ukrán titkosszolgálat, az SZBU több tisztje ellenzi az ország NATO-hoz való közeledését és részben a kárpátaljai...","id":"20201205_A_NATOtagsag_ugye_allhat_a_karpataljai_magyarok_vegzalasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d681f4f-9319-40d9-9627-ce30f26cd8a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be5134d7-6938-4d61-a83c-01d3c01c015b","keywords":null,"link":"/vilag/20201205_A_NATOtagsag_ugye_allhat_a_karpataljai_magyarok_vegzalasa_miatt","timestamp":"2020. december. 05. 14:50","title":"A NATO-tagság ügye állhat a kárpátaljai magyarok vegzálása mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járműgyártás megrendelésállománya 6 százalékkal nagyobb, mint februárban volt. Elsősorban Kínában indult be újra a német autók iránti kereslet.","shortLead":"A járműgyártás megrendelésállománya 6 százalékkal nagyobb, mint februárban volt. Elsősorban Kínában indult be újra...","id":"20201204_nemet_autoipar_tobb_megrendeles_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e96382-501f-4f81-b39d-ec04b4987b68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201204_nemet_autoipar_tobb_megrendeles_koronavirus","timestamp":"2020. december. 04. 18:00","title":"A járvány ellenére bővült a német autóipar, a magyar beszállítók is örülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7138dd18-0430-473c-931f-26cee76b190d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szájer József lebukása miatt szóltak magyar kormánypártról a hírek Európa-szerte; a kormány a veszélyhelyzeti felhatalmazással élve megtiltotta az önkormányzatoknak az adóemelést; havi 134 ezer forintból élt egy átlagos magyar a válság előtt. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Szájer József lebukása miatt szóltak magyar kormánypártról a hírek Európa-szerte; a kormány a veszélyhelyzeti...","id":"20201206_Es_akkor_szajer_birosag_onkormanyzatok_recesszio_angola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7138dd18-0430-473c-931f-26cee76b190d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9663a56-6949-4179-ad0b-95c84877bcc4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201206_Es_akkor_szajer_birosag_onkormanyzatok_recesszio_angola","timestamp":"2020. december. 06. 07:00","title":"És akkor kiderült, Brüsszel nem is olyan unalmas hely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c9d861-2a31-4473-91eb-ceb2922e342c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista már februárban utálta az évet, de aztán megszületett a második gyereke, amitől 2020 „kicsit olyan lett, mintha combnyaktörés közben nyernék a lottón”. És a végére még szendvicsember is lett belőle. ","shortLead":"A humorista már februárban utálta az évet, de aztán megszületett a második gyereke, amitől 2020 „kicsit olyan lett...","id":"20201205_Kiss_Adam_2020_Nem_a_kedvencem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24c9d861-2a31-4473-91eb-ceb2922e342c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb08a15-98f6-45d3-8fb4-7ebb4fc9c46a","keywords":null,"link":"/elet/20201205_Kiss_Adam_2020_Nem_a_kedvencem","timestamp":"2020. december. 05. 12:00","title":"Kiss Ádám: 2020? Nem a kedvencem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9506b8-563b-4ee2-b5af-39c1afd917b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy aprócska trükkel az újabb Xbox konzolokon is elindíthatók bizonyos PS2-es játékok. A Sony modernebb gépei erre csak korlátozottan képesek.","shortLead":"Egy aprócska trükkel az újabb Xbox konzolokon is elindíthatók bizonyos PS2-es játékok. A Sony modernebb gépei erre csak...","id":"20201206_xbox_series_s_x_ps2_jatekok_inditasa_emulator_fejlesztoi_mod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca9506b8-563b-4ee2-b5af-39c1afd917b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"844a67b9-5196-42df-b4ef-7b221492605d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201206_xbox_series_s_x_ps2_jatekok_inditasa_emulator_fejlesztoi_mod","timestamp":"2020. december. 06. 15:03","title":"Az új Xboxokon még a playstationös játékok is mennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14c033bc-64de-409b-a587-1764f2a11352","c_author":"HVG","category":"360","description":"Öt emblematikus magyar kortárs művész, öt kiemelkedő alkotás, melyek nem csak jelentős szellemi értéket képviselnek, de elképesztő összegekért keltek el a művészeti piacon.","shortLead":"Öt emblematikus magyar kortárs művész, öt kiemelkedő alkotás, melyek nem csak jelentős szellemi értéket képviselnek, de...","id":"202049_kortars_magyar_kepzomuveszek__rekordarak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14c033bc-64de-409b-a587-1764f2a11352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"954923b7-6459-43ca-821b-0d351762f743","keywords":null,"link":"/360/202049_kortars_magyar_kepzomuveszek__rekordarak","timestamp":"2020. december. 06. 13:30","title":"A magyar kortárs művészet a Tate Modernt és a jegybankot is izgatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]