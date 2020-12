Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"517e15d5-ac15-407b-8ee2-526d5eccd9a6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Üres nézőtér előtt humoros estet tartani körülbelül annyira természetes ötlet, mint Németh Szilárdról vegán éttermet elnevezni. A mostani körülmények között a DumaAktuál stábja mégis erre kényszerült, és ha már így alakult, ott voltunk, meglestük őket. Mutatjuk. Aztán meg a végeredményt is. ","shortLead":"Üres nézőtér előtt humoros estet tartani körülbelül annyira természetes ötlet, mint Németh Szilárdról vegán éttermet...","id":"20201205_Ilyen_volt_a_DumaAktual_a_tok_ures_nezoter_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=517e15d5-ac15-407b-8ee2-526d5eccd9a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ac4c3e-aedd-4e0c-a23d-c8c4ac330e41","keywords":null,"link":"/kultura/20201205_Ilyen_volt_a_DumaAktual_a_tok_ures_nezoter_elott","timestamp":"2020. december. 05. 16:55","title":"Ilyen volt a Duma Aktuál a tök üres nézőtér előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d689cc38-3a63-489c-824b-6a7bb1bfb563","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Tokaji Aszú egy idea, egy elképzelés, ami felé törekszünk - vallja az egyik tokaji borász. A világon egyedülálló bort bemutató dokumentumfilmben egy éven keresztül követhetjük végig, mennyi küzdelem árán kerül a palackokba a nedű. Folyékony Arany, első rész.","shortLead":"A Tokaji Aszú egy idea, egy elképzelés, ami felé törekszünk - vallja az egyik tokaji borász. A világon egyedülálló bort...","id":"20201205_Doku360_Folyekony_Arany_Elso_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d689cc38-3a63-489c-824b-6a7bb1bfb563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc2bb7e5-65a3-46c2-9da5-5eeba408ee78","keywords":null,"link":"/360/20201205_Doku360_Folyekony_Arany_Elso_resz","timestamp":"2020. december. 05. 19:00","title":"Doku360: Annyira számítunk erre az évjáratra, kicsit gyengülnek idegeink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2d33d8-2451-40df-ae46-5ececd05791c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 29 éves férfi csodával határos módon élte túl a cápatámadást.","shortLead":"A 29 éves férfi csodával határos módon élte túl a cápatámadást.","id":"20201207_Hiaba_harapta_meg_a_capa_az_ausztral_szorfos_kiuszott_a_partra_es_tobb_szaz_metert_gyalogolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f2d33d8-2451-40df-ae46-5ececd05791c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6110563f-f4b5-4f8e-af4e-2a8186151fa1","keywords":null,"link":"/elet/20201207_Hiaba_harapta_meg_a_capa_az_ausztral_szorfos_kiuszott_a_partra_es_tobb_szaz_metert_gyalogolt","timestamp":"2020. december. 07. 09:10","title":"Hiába szenvedett cápaharapást, az ausztrál szörfös kiúszott a partra, és több száz métert gyalogolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b7656b3-f20e-46f9-90ac-814db1877d48","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Dunaferr orosz tulajdonosa befektetőkkel tárgyal a cégcsoport esetleges eladásáról – írta a Portfolio egy olyan levél alapján, amelyet a cég vezetése pénteken küldött a dolgozóknak. Az is kiderült, hogy veszélybe került a termelés folyamatossága. ","shortLead":"A Dunaferr orosz tulajdonosa befektetőkkel tárgyal a cégcsoport esetleges eladásáról – írta a Portfolio egy olyan...","id":"20201205_Eladja_a_Dunaferrt_az_orosz_tulajdonos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b7656b3-f20e-46f9-90ac-814db1877d48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c17c53-5f54-4c49-9d75-7438f5b823ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201205_Eladja_a_Dunaferrt_az_orosz_tulajdonos","timestamp":"2020. december. 05. 18:01","title":"Eladja a Dunaferrt az orosz tulajdonos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba142b5-a9a7-4dc1-956c-7a35928d1562","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelenlegi korlátozó intézkedések maradnak fenn, ami azt jelenti, hogy nem szűnik meg az idősek vásárlási sávja és nem térnek át digitális oktatásra az általános iskolákban. ","shortLead":"A jelenlegi korlátozó intézkedések maradnak fenn, ami azt jelenti, hogy nem szűnik meg az idősek vásárlási sávja és nem...","id":"20201207_Orban_bejelentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bba142b5-a9a7-4dc1-956c-7a35928d1562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aae8398-ad75-40a0-b85b-c6e568ada766","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_Orban_bejelentes","timestamp":"2020. december. 07. 13:36","title":"Orbán: A kijárási tilalom január 11-ig tart, a szentestéről később döntenek, szilveszterre nem lesz kivétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6a654ee-1430-42c3-a361-dcd0f61e86a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A tihanyi szakértők csomagolnak, de az oligarcháknak lesz vitorlásbeállójuk – panaszolja Jordán Ferenc hálózatkutató biológus.","shortLead":"A tihanyi szakértők csomagolnak, de az oligarcháknak lesz vitorlásbeállójuk – panaszolja Jordán Ferenc hálózatkutató...","id":"20201207_jordan_ferenc_balaton_biologia_tihany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6a654ee-1430-42c3-a361-dcd0f61e86a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ec911a-6906-4792-a0c7-447ca4afc6c9","keywords":null,"link":"/zhvg/20201207_jordan_ferenc_balaton_biologia_tihany","timestamp":"2020. december. 07. 10:59","title":"Agymosott lakájtudósokról és balkáni mutyimocsárról beszél a járványról is többször nyilatkozó magyar biológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c85caab-ac46-4efb-acd2-ab20268c52d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az előző generációhoz hasonlóan a PlayStation 5-ből sem csak egyetlen verzió kerül a boltokba – legalábbis ezt erősíti egy napvilágra került szabadalom.","shortLead":"Az előző generációhoz hasonlóan a PlayStation 5-ből sem csak egyetlen verzió kerül a boltokba – legalábbis ezt erősíti...","id":"20201207_sony_ps5_playstation_5_pro_ket_videokartya_osszekapcsolasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c85caab-ac46-4efb-acd2-ab20268c52d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce19ba29-fa67-4ea2-bf6e-8d478a6b53d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_sony_ps5_playstation_5_pro_ket_videokartya_osszekapcsolasa","timestamp":"2020. december. 07. 11:03","title":"A Sony titokban már dolgozik a PlayStation 5 nagytestvérén, két videokártya lehet benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ada3ccd-796f-4be0-afe0-2d2aa0760fd7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már csak néhány nap áll a szülők rendelkezésére, hogy beszerezzék a január 1. és 15. között esedékes iskolaérettségi kérvényezéshez a támogató dokumentumokat. A Szülői Hang szerint a kormányzat magára hagyta a szülőket: semmilyen érdemi segítséget nem nyújtott abban, hogy személyre szabott, érdemi pedagógiai támogatást kapjanak a döntéshez. ","shortLead":"Már csak néhány nap áll a szülők rendelkezésére, hogy beszerezzék a január 1. és 15. között esedékes iskolaérettségi...","id":"20201207_Nehez_helyzetben_a_szulok_nehany_napjuk_van_mar_csak_az_iskolaerettsegi_kervenyek_beszerzesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ada3ccd-796f-4be0-afe0-2d2aa0760fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31552478-719a-4d45-a751-27854ced5fcb","keywords":null,"link":"/elet/20201207_Nehez_helyzetben_a_szulok_nehany_napjuk_van_mar_csak_az_iskolaerettsegi_kervenyek_beszerzesere","timestamp":"2020. december. 07. 09:16","title":"Nehéz helyzetben a szülők: alig van már idő az iskolaérettségi kérvények beszerzésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]