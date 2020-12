Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d177f83-66c2-4918-b257-59db3ed590c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Népszerű síparadicsomok is eltűnhetnek a következő évtizedekben egy friss kutatás szerint.","shortLead":"Népszerű síparadicsomok is eltűnhetnek a következő évtizedekben egy friss kutatás szerint.","id":"20201207_Alpok_gleccserek_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d177f83-66c2-4918-b257-59db3ed590c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08390cb6-0332-4ced-b747-6241afe2daa9","keywords":null,"link":"/zhvg/20201207_Alpok_gleccserek_klimavaltozas","timestamp":"2020. december. 07. 11:54","title":"Az Alpok gleccsereinek 92 százaléka eltűnhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e61fe2-e6e4-47ac-a469-aeabe792a5b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény által fenntartott melléken a betegek hozzátartozói információt kaphatnak a csomagküldésről és a beteglátogatásról.","shortLead":"Az intézmény által fenntartott melléken a betegek hozzátartozói információt kaphatnak a csomagküldésről és...","id":"20201207_covid_osztaly_semmelweis_egyetem_koronavirus_beteg_hozzatartozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70e61fe2-e6e4-47ac-a469-aeabe792a5b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62115bb0-e650-48bb-b4d9-a3a26aaa47aa","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_covid_osztaly_semmelweis_egyetem_koronavirus_beteg_hozzatartozo","timestamp":"2020. december. 07. 11:15","title":"Covid-információs vonalat indított a Semmelweis Egyetem a hozzátartozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3c7ca4-2d80-4f2f-8ac3-5a255e79492b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Európát nézve Olaszországban a második legrosszabb a helyzet.","shortLead":"Európát nézve Olaszországban a második legrosszabb a helyzet.","id":"20201206_Tobb_mint_60_ezer_olasz_halt_meg_koronavirusban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff3c7ca4-2d80-4f2f-8ac3-5a255e79492b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447d71c6-a7be-45ae-8740-6a8e22e57728","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Tobb_mint_60_ezer_olasz_halt_meg_koronavirusban","timestamp":"2020. december. 06. 20:25","title":"Több mint 60 ezer olasz halt meg koronavírusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2d33d8-2451-40df-ae46-5ececd05791c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 29 éves férfi csodával határos módon élte túl a cápatámadást.","shortLead":"A 29 éves férfi csodával határos módon élte túl a cápatámadást.","id":"20201207_Hiaba_harapta_meg_a_capa_az_ausztral_szorfos_kiuszott_a_partra_es_tobb_szaz_metert_gyalogolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f2d33d8-2451-40df-ae46-5ececd05791c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6110563f-f4b5-4f8e-af4e-2a8186151fa1","keywords":null,"link":"/elet/20201207_Hiaba_harapta_meg_a_capa_az_ausztral_szorfos_kiuszott_a_partra_es_tobb_szaz_metert_gyalogolt","timestamp":"2020. december. 07. 09:10","title":"Hiába szenvedett cápaharapást, az ausztrál szörfös kiúszott a partra, és több száz métert gyalogolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3df5a1-643c-4180-bccc-7f5e33d565ec","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A járvány kezdete óta 4634 halálos áldozatról tudni az ázsiai országban.","shortLead":"A járvány kezdete óta 4634 halálos áldozatról tudni az ázsiai országban.","id":"20201207_Kina_koronavirus_egeszsegugyi_hatosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f3df5a1-643c-4180-bccc-7f5e33d565ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"157b6c4d-2efb-4302-8cb6-65de58b18083","keywords":null,"link":"/vilag/20201207_Kina_koronavirus_egeszsegugyi_hatosag","timestamp":"2020. december. 07. 07:26","title":"Hétfőre mindössze 15 új fertőzöttet regisztráltak Kínában az egészségügyi hatóság szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szoros eredmény a román választáson, neves közgazdászok bírálják a kormányt, nem biztos, hogy lesz jövőre Sziget. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Szoros eredmény a román választáson, neves közgazdászok bírálják a kormányt, nem biztos, hogy lesz jövőre Sziget...","id":"20201207_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7e7cd0-ad1d-40d6-acfe-5f16fd673a55","keywords":null,"link":"/360/20201207_Radar360","timestamp":"2020. december. 07. 08:00","title":"Radar360: Kiderülnek a karácsonyi szabályok, sportra több ment, mint az egészségügyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6a654ee-1430-42c3-a361-dcd0f61e86a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A tihanyi szakértők csomagolnak, de az oligarcháknak lesz vitorlásbeállójuk – panaszolja Jordán Ferenc hálózatkutató biológus.","shortLead":"A tihanyi szakértők csomagolnak, de az oligarcháknak lesz vitorlásbeállójuk – panaszolja Jordán Ferenc hálózatkutató...","id":"20201207_jordan_ferenc_balaton_biologia_tihany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6a654ee-1430-42c3-a361-dcd0f61e86a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ec911a-6906-4792-a0c7-447ca4afc6c9","keywords":null,"link":"/zhvg/20201207_jordan_ferenc_balaton_biologia_tihany","timestamp":"2020. december. 07. 10:59","title":"Agymosott lakájtudósokról és balkáni mutyimocsárról beszél a járványról is többször nyilatkozó magyar biológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019f5fe3-653b-4ca1-a796-4249259b4dc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Mayo Clinic kutatói egy próbababa segítségével érzékeltették, milyen sokat számít, ha valakin van arcmaszk. Bár már tavasszal is voltak hasonló videók, a mostani kísérlet felvétele különösen látványosra sikerült.","shortLead":"Az amerikai Mayo Clinic kutatói egy próbababa segítségével érzékeltették, milyen sokat számít, ha valakin van arcmaszk...","id":"20201208_arcmaszk_koronavirus_jarvany_pandemia_egeszseg_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=019f5fe3-653b-4ca1-a796-4249259b4dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd323e4-f397-43f5-bde8-8dabf9597365","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_arcmaszk_koronavirus_jarvany_pandemia_egeszseg_kutatas","timestamp":"2020. december. 08. 08:03","title":"Videón a tény: így állítja meg az arcmaszk a koronavírus terjedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]