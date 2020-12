Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"A német elnökség ultimátuma után változatlan a magyar és a lengyel álláspont, továbbra is blokkolja mindkét kormány az EU-s költségvetéseket. Szijjártó Péter szerint Brüsszelben a jogállamiságot a bevándorlók befogadásával hozzák összefüggésbe.","shortLead":"A német elnökség ultimátuma után változatlan a magyar és a lengyel álláspont, továbbra is blokkolja mindkét kormány...","id":"20201207_Szijjarto_Kitartunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b93b6fd-ff57-4530-b855-337d608301ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_Szijjarto_Kitartunk","timestamp":"2020. december. 07. 15:56","title":"Szijjártó: Magyarország és Lengyelország nem hagyja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Legyen-e kötelező a koronavírus elleni oltás? A HVG szerzőjének határozott véleménye szerint igen.","shortLead":"Legyen-e kötelező a koronavírus elleni oltás? A HVG szerzőjének határozott véleménye szerint igen.","id":"20201206_Revesz_Ide_bokjenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f1ebba-1281-4494-828e-9403bec2d27f","keywords":null,"link":"/360/20201206_Revesz_Ide_bokjenek","timestamp":"2020. december. 07. 12:30","title":"Révész: Ide bökjenek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1baeeba7-d94f-40ba-ae7d-3a6adfecf20a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a szupergyors középmotoros közúti versenyautóból nagyon kevés példány készült.","shortLead":"Ebből a szupergyors középmotoros közúti versenyautóból nagyon kevés példány készült.","id":"20201207_nem_veletlenul_er_72_millio_forintot_ez_a_regi_peugeot_205","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1baeeba7-d94f-40ba-ae7d-3a6adfecf20a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a083ead4-f56a-4d55-8d39-f536728e4b86","keywords":null,"link":"/cegauto/20201207_nem_veletlenul_er_72_millio_forintot_ez_a_regi_peugeot_205","timestamp":"2020. december. 07. 06:41","title":"Nem véletlenül ér 72 millió forintot ez a régi Peugeot 205","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c08ea576-d0a4-44d9-9602-eb15df4be2a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Seat Leon sportos testvérmodellje 245 lóerős plugin hibrid hajtásláncot vonultat fel.","shortLead":"A Seat Leon sportos testvérmodellje 245 lóerős plugin hibrid hajtásláncot vonultat fel.","id":"20201208_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_es_sportos_cupra_leon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c08ea576-d0a4-44d9-9602-eb15df4be2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5779ce65-7056-4f2d-aab0-515523a808d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201208_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_es_sportos_cupra_leon","timestamp":"2020. december. 08. 12:11","title":"Magyarországon a zöld rendszámos és sportos Cupra Leon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsonykor sem szabad elvenni a járványügyi intézkedések erejét – figyelmeztetett a Semmelweis Egyetem rektora.","shortLead":"Karácsonykor sem szabad elvenni a járványügyi intézkedések erejét – figyelmeztetett a Semmelweis Egyetem rektora.","id":"20201207_Merkely_Bela_orosz_Vakcina_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408e6ca2-6f46-46fe-b5c8-5a0d007b8d11","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_Merkely_Bela_orosz_Vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. december. 07. 12:34","title":"Merkely Béla: Nem az orosz vakcinával kezdik majd az oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4698734e-8bf0-40a3-bb84-7184574ab3fa","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A lengyel kormánypárt szerint a külföldi tulajdonban lévő független, kritikus sajtó idegen érdeket szolgál.","shortLead":"A lengyel kormánypárt szerint a külföldi tulajdonban lévő független, kritikus sajtó idegen érdeket szolgál.","id":"20201208_A_Fideszt_utanozzak_a_lengyelek_allami_olajceg_vette_at_a_videki_sajtot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4698734e-8bf0-40a3-bb84-7184574ab3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feaaf389-6def-4b14-b4ca-2309f1b4319c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201208_A_Fideszt_utanozzak_a_lengyelek_allami_olajceg_vette_at_a_videki_sajtot","timestamp":"2020. december. 08. 11:24","title":"A Fideszt utánozzák a lengyelek: állami olajcég vette át a vidéki sajtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01cc3307-2690-4315-b959-3d7a26316977","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW i4 M50-es típusjelzésű csúcsmodellje 460 lóerős teljesítménnyel fog rendelkezni.","shortLead":"A BMW i4 M50-es típusjelzésű csúcsmodellje 460 lóerős teljesítménnyel fog rendelkezni.","id":"20201207_kuszobon_a_tesla_model_3_rivalis_uj_bmw_bemutatkozasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01cc3307-2690-4315-b959-3d7a26316977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6dddf0-08cd-44c6-a59a-525f6b980fdd","keywords":null,"link":"/cegauto/20201207_kuszobon_a_tesla_model_3_rivalis_uj_bmw_bemutatkozasa","timestamp":"2020. december. 07. 11:21","title":"Küszöbön a Tesla Model 3 rivális új BMW bemutatkozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dbe44fe-606d-44ab-866b-7eb21b65c791","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínai kutatók, köztük Pan Csien-vej híres kvantumfizikus bejelentették, hogy jelentős áttöréshez érkeztek a kvantum-számítástechnika területén, elérve az úgynevezett kvantumfölényt. A kutatócsoport létrehozott egy kvantumszámítógép-prototípust (Csiucsang), amely maximum 76 foton észlelésére volt képes.","shortLead":"Kínai kutatók, köztük Pan Csien-vej híres kvantumfizikus bejelentették, hogy jelentős áttöréshez érkeztek...","id":"20201207_kina_kvantumfoleny_kvantum_szamitastechnika_csiucsang","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dbe44fe-606d-44ab-866b-7eb21b65c791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64b3daf-ae3a-4e13-865a-805430329969","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_kina_kvantumfoleny_kvantum_szamitastechnika_csiucsang","timestamp":"2020. december. 07. 14:14","title":"Kína csinált egy számítógépet, ami 3 perc alatt old meg egy 500 millió évig tartó számítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]