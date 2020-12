Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"778cbe4d-df7d-436b-9394-8e2e3bd57100","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A román miniszterelnök pártja elvesztette a választást, ő pedig így akar utat nyitni egy jobbközép kormánykoalíció megalakítása előtt.","shortLead":"A román miniszterelnök pártja elvesztette a választást, ő pedig így akar utat nyitni egy jobbközép kormánykoalíció...","id":"20201207_ludovic_orban_romania_valasztas_miniszterelnok_lemondas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=778cbe4d-df7d-436b-9394-8e2e3bd57100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf2a8f2-e7d7-4cb2-ba9c-9a1e0a2f15aa","keywords":null,"link":"/vilag/20201207_ludovic_orban_romania_valasztas_miniszterelnok_lemondas","timestamp":"2020. december. 07. 19:21","title":"Lemondott Orban az elvesztett választás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5029ada-d13e-41e6-9472-d7245e1b799f","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A 31 éves Waliduda Dániel eddigi élete során sikerrel vette ugyan a melegsége miatt felbukkanó akadályokat, de most képtelen az örök optimizmusát átültetni a magyar politikai helyzetre. Próbál azonban tenni azért, hogy a társadalom elfogadóbb legyen, ezért vesz rész a Nyitottak vagyunk legújabb kampányában, amelynek célja megmutatni: mindenkit csak a tettei és teljesítménye alapján kellene megítélni. A kampányban olyan emberek történeteit gyűjtik, akiket hátrány ér, vagy akik nem mindig láthatóak fogyatékosságuk, vallásuk, etnikai hovatartozásuk vagy szexuális orientációjuk miatt.","shortLead":"A 31 éves Waliduda Dániel eddigi élete során sikerrel vette ugyan a melegsége miatt felbukkanó akadályokat, de most...","id":"20201207_Nyitottak_vagyunk_Waliduda_Daniel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5029ada-d13e-41e6-9472-d7245e1b799f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"754b5706-13df-49b9-9c85-ce41506ea419","keywords":null,"link":"/elet/20201207_Nyitottak_vagyunk_Waliduda_Daniel","timestamp":"2020. december. 07. 20:00","title":"„Itt is lehetnek LMBTQ-mentes zónák, csak Meseország-mentes zónáknak fogják hívni őket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cadafeb0-8578-4029-9b1e-f44f7fe39ec9","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A jogállamiság miatti vétóról egyeztetnek.","shortLead":"A jogállamiság miatti vétóról egyeztetnek.","id":"20201208_Varatlanul_Varsoba_repult_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cadafeb0-8578-4029-9b1e-f44f7fe39ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86be9e8c-c8e4-468a-b0d7-304f840ff01f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201208_Varatlanul_Varsoba_repult_Orban_Viktor","timestamp":"2020. december. 08. 16:57","title":"Váratlanul Varsóba repült Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8be7d72f-ef27-4b90-85cb-5bc8c9d1d889","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"A hivatalos hírek szerint nincs pánik Csengtuban, de azért lezártak egy pár helyet.","shortLead":"A hivatalos hírek szerint nincs pánik Csengtuban, de azért lezártak egy pár helyet.","id":"20201208_Kilenc_honap_utan_talaltak_Covidfertozottet_Szecsuanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8be7d72f-ef27-4b90-85cb-5bc8c9d1d889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a87ef02c-03f4-4419-92c4-d4a4817e0163","keywords":null,"link":"/vilag/20201208_Kilenc_honap_utan_talaltak_Covidfertozottet_Szecsuanban","timestamp":"2020. december. 08. 13:23","title":"Kilenc hónap után találtak koronavírus-fertőzöttet Szecsuanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"918da789-4a34-417a-862c-9426a477335e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt írják, már számtalan alkalommal bebizonyosodott: a vírusfertőzések terjedése csak vakcinákkal csökkenthető.","shortLead":"Azt írják, már számtalan alkalommal bebizonyosodott: a vírusfertőzések terjedése csak vakcinákkal csökkenthető.","id":"20201209_pecs_virologus_virologia_vakcina_koronavirus_virusfertozes_vedooltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=918da789-4a34-417a-862c-9426a477335e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e07f3c8e-e88c-45c6-adee-4b4c70a18c0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_pecs_virologus_virologia_vakcina_koronavirus_virusfertozes_vedooltas","timestamp":"2020. december. 09. 16:20","title":"Pécsi virológusok összeszedték, mit érdemes tudni a Covid-vakcinákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f27607a-db98-4596-80e8-ec98c04cfe0b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A tekintélyes lap szerkesztőségi állásfoglalásban szólítja fel a német kancellárt, hogy legyen határozott az értékekről szóló csatában. Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük az értékelést.



","shortLead":"A tekintélyes lap szerkesztőségi állásfoglalásban szólítja fel a német kancellárt, hogy legyen határozott az értékekről...","id":"20201209_FTvezercikk_Magyarorszag_es_Lengyelorszag_rafizet_ha_vetozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f27607a-db98-4596-80e8-ec98c04cfe0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64596af7-d749-4922-adac-4791f9c7292f","keywords":null,"link":"/360/20201209_FTvezercikk_Magyarorszag_es_Lengyelorszag_rafizet_ha_vetozik","timestamp":"2020. december. 09. 07:52","title":"FT-vezércikk: Magyarország és Lengyelország ráfizet, ha vétózik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38633816-75a7-435f-98e2-3d7e9338af79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az V. kerületi önkormányzat több cégének is dolgozik Nagy János érdekeltsége.","shortLead":"Az V. kerületi önkormányzat több cégének is dolgozik Nagy János érdekeltsége.","id":"20201207_allami_ceg_nagy_janos_orizet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38633816-75a7-435f-98e2-3d7e9338af79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75468e8-fc80-4f7b-bf87-9a0218e8ad6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_allami_ceg_nagy_janos_orizet","timestamp":"2020. december. 07. 19:55","title":"Állami cégeknek is dolgozott az őrizetbe vett helyettes államtitkár vállalkozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80e958a-89c2-4a7f-9465-c77240a58180","c_author":"Hann Endre","category":"360","description":"December első napjaiban már az a kérdés is nagyon megosztotta a közvéleményt, hogy mi volt az elmúlt hét legfontosabb eseménye. A HVG megbízásából a Medián által 600 fős mintán elvégzett telefonos villámfelmérés során mindent egybevetve a Szájer-ügyet említették a legtöbben.



","shortLead":"December első napjaiban már az a kérdés is nagyon megosztotta a közvéleményt, hogy mi volt az elmúlt hét legfontosabb...","id":"20201209_Median_Szajer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d80e958a-89c2-4a7f-9465-c77240a58180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"369c08f1-bb4b-4bf9-8210-f33eeb3f0dae","keywords":null,"link":"/360/20201209_Median_Szajer","timestamp":"2020. december. 09. 11:00","title":"Medián: A Szájer-ügy a Fidesz esélyein rontott, a homoszexuálisok megítélésén nem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]