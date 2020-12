Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76e85890-bc74-4f87-9d33-15bef4831fd1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök nemrég végzett a kormányülésen, ahonnan Brüsszelbe utazik a csütörtöki EU-csúcsra.","shortLead":"A miniszterelnök nemrég végzett a kormányülésen, ahonnan Brüsszelbe utazik a csütörtöki EU-csúcsra.","id":"20201209_orban_viktor_brusszel_lengyelorszag_veto_targyalas_unios_csomag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76e85890-bc74-4f87-9d33-15bef4831fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1931ac72-f588-429c-b675-8607aad564ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_orban_viktor_brusszel_lengyelorszag_veto_targyalas_unios_csomag","timestamp":"2020. december. 09. 15:56","title":"Orbán: Este tárgyalások, reggel partraszállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bolygó megmentését felesleges lenne egy literenként 3000 forintos üzemanyagtól várni, de a jövője így is ígéretes. ","shortLead":"A bolygó megmentését felesleges lenne egy literenként 3000 forintos üzemanyagtól várni, de a jövője így is ígéretes. ","id":"20201208_Egyaltalan_nem_szennyez_a_szintetikus_uzemanyag_csak_kisse_draga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f814d172-9d17-4d71-a840-5f97518991d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201208_Egyaltalan_nem_szennyez_a_szintetikus_uzemanyag_csak_kisse_draga","timestamp":"2020. december. 09. 05:45","title":"Egyáltalán nem szennyez a szintetikus üzemanyag, csak kissé drága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Még a nyolcadik helyen záró sportolók is számíthatnak 2,8 millió forintos jutalomra.","shortLead":"Még a nyolcadik helyen záró sportolók is számíthatnak 2,8 millió forintos jutalomra.","id":"20201209_olimpiai_gyoztes_penzjutalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69b7ddb5-346e-49a3-90cc-5918f690de07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286704c7-7ffb-4baf-8808-1a611eb62e6e","keywords":null,"link":"/sport/20201209_olimpiai_gyoztes_penzjutalom","timestamp":"2020. december. 09. 10:25","title":"50 millióra emelte az olimpiai győztesek jutalmát a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ce13aa-54b0-4f5f-9efb-995111ebbd68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ismert aktív fertőzöttek száma meghaladta a 177 ezret.","shortLead":"Az ismert aktív fertőzöttek száma meghaladta a 177 ezret.","id":"20201209_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31ce13aa-54b0-4f5f-9efb-995111ebbd68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5781efa-8638-4ebc-9db9-720fad2fcaa9","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_statisztika","timestamp":"2020. december. 09. 09:01","title":"Újabb 160 ember halt bele a koronavírus okozta betegségbe Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b400e13-3099-426e-a423-5cfb7ba3eda9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emiatt át kellett csoportosítani a munkatársakat, ami az addiktológiai osztályt is érinti.\r

\r

","shortLead":"Emiatt át kellett csoportosítani a munkatársakat, ami az addiktológiai osztályt is érinti.\r

\r

","id":"20201209_koronavirus_covidosztaly_a_nyiru_gyula_korhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b400e13-3099-426e-a423-5cfb7ba3eda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a6994d-1028-436f-9e32-79311c913c2e","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_koronavirus_covidosztaly_a_nyiru_gyula_korhazban","timestamp":"2020. december. 09. 15:11","title":"Két nap alatt kellett Covid-részleget berendezni a Nyírő Gyula kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cb9049-f196-4ef7-b245-b14f8d1bf62e","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék, dalok, akár bábok segítségével mondják el, mit jelent számukra az ünnep. A negyedik videóban Kedves Csaba negyedéves színművész-bábszínész szakirányos hallgató az általa írt Meglepetés című bábjátékot adja elő.","shortLead":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék...","id":"20201208_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_4_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66cb9049-f196-4ef7-b245-b14f8d1bf62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508566cd-9146-408b-bc13-7f10cad8f74f","keywords":null,"link":"/kultura/20201208_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_4_resz","timestamp":"2020. december. 08. 18:05","title":"„Emlékszem, mesélte, az volt az álma, hogy Superman száll az ablakába” – SZFE-advent a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hőmérséklet várhatóan 2 és 10 fok között alakul az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint.","shortLead":"A hőmérséklet várhatóan 2 és 10 fok között alakul az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint.","id":"20201209_idojaras_eso_havazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8b19742-ea8a-4402-ae72-89b1ab899f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d3b13e-eae2-4bf1-8f7e-0adc30450a1c","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_idojaras_eso_havazas","timestamp":"2020. december. 09. 06:17","title":"Újabb csapadékos nap következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f94449-07db-438b-90be-4a91014981b9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A lehetőségről beszámoló Dömötör Csaba hangsúlyozta, hogy az oltást nem a regisztráció sorrendjében adják majd be.","shortLead":"A lehetőségről beszámoló Dömötör Csaba hangsúlyozta, hogy az oltást nem a regisztráció sorrendjében adják majd be.","id":"20201207_koronavirus_vakcina_regisztracio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49f94449-07db-438b-90be-4a91014981b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1652258f-dd6a-4a54-85f9-4861ec4357ad","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_koronavirus_vakcina_regisztracio","timestamp":"2020. december. 07. 23:15","title":"Elindult a regisztráció a koronavírus elleni oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]