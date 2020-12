Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd021fc1-6453-4906-b00e-f25fff05dbc7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudni mennyi pénzt költ el a magyar állam az izraeli radarrendszerre, de várhatóan többet, mint a cseh kormány két évvel ezelőtt. Szovjetunió-korabeli technikát cserélnek le a honvédségben a modern rendszerre. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni mennyi pénzt költ el a magyar állam az izraeli radarrendszerre, de várhatóan többet, mint a cseh...","id":"20201213_A_Hamasz_raketai_ellen_bevalt_most_Magyarorszag_is_bevasarol_belole","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd021fc1-6453-4906-b00e-f25fff05dbc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a58fe561-e5e8-498d-aa0d-79d80b4f3cff","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_A_Hamasz_raketai_ellen_bevalt_most_Magyarorszag_is_bevasarol_belole","timestamp":"2020. december. 13. 10:15","title":"Bevásárol az izraeli Vaskupolából Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2818e21-bd1a-46c6-90b4-270424673b13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Balog Ádám elbúcsúzott.","shortLead":"Balog Ádám elbúcsúzott.","id":"20201214_Az_MKB_lekoszono_vezerigazgatoja_A_feladatot_elvegeztem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2818e21-bd1a-46c6-90b4-270424673b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b00bbd77-83cf-4856-b235-dd9e13c2858d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201214_Az_MKB_lekoszono_vezerigazgatoja_A_feladatot_elvegeztem","timestamp":"2020. december. 14. 14:38","title":"Az MKB leköszönő vezérigazgatója: A feladatot elvégeztem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa34ec15-58f6-4957-9913-21545672df35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szupersportos vászontetős kabrió várhatóan nem lesz sokkal nehezebb a kupé változatnál.","shortLead":"A szupersportos vászontetős kabrió várhatóan nem lesz sokkal nehezebb a kupé változatnál.","id":"20201214_jon_a_nyithato_teteju_510_loeros_uj_bmw_m4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa34ec15-58f6-4957-9913-21545672df35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0d8616c-51d2-4221-92b3-36580f88331c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201214_jon_a_nyithato_teteju_510_loeros_uj_bmw_m4","timestamp":"2020. december. 14. 11:21","title":"Jön a nyitható tetejű, 510 lóerős új BMW M4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5792c6-8918-4f5b-9205-f9ff99d13dbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik leginkább szembetűnő változás az idei iPhone-oknál a szerényebb doboztartalom volt. Kimaradt a fülhallgató és a töltő is, azonban nem mindegyik ország fogadja el ezt.","shortLead":"Az egyik leginkább szembetűnő változás az idei iPhone-oknál a szerényebb doboztartalom volt. Kimaradt a fülhallgató és...","id":"20201213_apple_iphone_12_doboza_tolto_brazilia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f5792c6-8918-4f5b-9205-f9ff99d13dbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54aebfc-6eb6-4458-926c-f4c488e04268","keywords":null,"link":"/tudomany/20201213_apple_iphone_12_doboza_tolto_brazilia","timestamp":"2020. december. 13. 20:03","title":"Még egy ország visszarakatná az iPhone 12 dobozába a töltőfejet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434e3bc8-e92e-410a-8bd8-f29e86fc7910","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem titkoltan az Apple okosórájával kíván versenyezni a Fitbit Sense okosóra, amelybe még EKG funkció is került. Azonban mintegy 900 felhasználónál épp ezzel a funkcióval van gond. Nincs lehetőség szoftveres javításra.","shortLead":"Nem titkoltan az Apple okosórájával kíván versenyezni a Fitbit Sense okosóra, amelybe még EKG funkció is került...","id":"20201212_fitbit_sense_okosora_ekg_funkcio_rossz_ertek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=434e3bc8-e92e-410a-8bd8-f29e86fc7910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e7452c-fb4f-49ac-8c21-786ee73f8c69","keywords":null,"link":"/tudomany/20201212_fitbit_sense_okosora_ekg_funkcio_rossz_ertek","timestamp":"2020. december. 12. 19:03","title":"Keveseket érint, de nekik rossz: téves EKG-értéket mutat a Fitbit órája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc9747fc-2fdf-4cb8-a51e-dbbe7b4556dc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Danyi Gábor és Elek Gábor irányította női válogatott ezúttal Németországtól kapott ki 32-25-re, és már matematikai esélye sincs az elődöntőbe jutásra.","shortLead":"A Danyi Gábor és Elek Gábor irányította női válogatott ezúttal Németországtól kapott ki 32-25-re, és már matematikai...","id":"20201212_kezilabda_eb_kozepdonto_magyarorszag_nemetorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc9747fc-2fdf-4cb8-a51e-dbbe7b4556dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36fb9bdc-30ee-4566-b25f-f4a5d75db620","keywords":null,"link":"/sport/20201212_kezilabda_eb_kozepdonto_magyarorszag_nemetorszag","timestamp":"2020. december. 12. 18:22","title":"Kézilabda-Eb: vereséggel kezdték a középdöntőt a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b513dc2e-7401-4c81-86c4-f8d80affec51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már annak sem örültek sokan, hogy az Apple kihagyta az iPhone 12-k mellől a töltőt és a fülhallgatót. Állítólag tovább redukálná a doboz tartalmát, és töltőkábelt sem adna a telefonhoz.","shortLead":"Már annak sem örültek sokan, hogy az Apple kihagyta az iPhone 12-k mellől a töltőt és a fülhallgatót. Állítólag tovább...","id":"20201213_apple_iphone_doboz_nincs_mobil_tolto_kabel_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b513dc2e-7401-4c81-86c4-f8d80affec51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb528615-7a91-4ac0-bcb8-8e4474028212","keywords":null,"link":"/tudomany/20201213_apple_iphone_doboz_nincs_mobil_tolto_kabel_2021","timestamp":"2020. december. 13. 08:03","title":"Töltőkábel sem lesz az iPhone-ok dobozában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c995b211-407f-4388-b7c8-7764fc95fd5b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalat tisztán elektromos meghajtású autókat fog gyártani Magyarországon, ehhez szükséges a bővítés.","shortLead":"A vállalat tisztán elektromos meghajtású autókat fog gyártani Magyarországon, ehhez szükséges a bővítés.","id":"20201214_kecskemet_mercedes_gyar_szijjarto_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c995b211-407f-4388-b7c8-7764fc95fd5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7bdc6b-dd40-42ae-9e64-9bb3c6938ed1","keywords":null,"link":"/kkv/20201214_kecskemet_mercedes_gyar_szijjarto_peter","timestamp":"2020. december. 14. 10:06","title":"15 milliárd forintot ad a kormány a kecskeméti Mercedes újabb gyárbővítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]