Uniós projekt keretében bárki rendelhet buszt neten a BKK-tól

[{"available":true,"c_guid":"2db39903-d813-4581-bd23-c40e751059dc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héten megváltozhat a választási törvény, és azt is alkotmányba írhatják, hogy az apa férfi, az anya pedig nő. ","shortLead":"A jövő héten megváltozhat a választási törvény, és azt is alkotmányba írhatják, hogy az apa férfi, az anya pedig nő. ","id":"20201213_Szavaz_a_parlament_a_valasztasi_torvenyrol_es_a_bortonbizniszrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2db39903-d813-4581-bd23-c40e751059dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f223c76-1cc1-43b6-a35b-e702309f28ec","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Szavaz_a_parlament_a_valasztasi_torvenyrol_es_a_bortonbizniszrol","timestamp":"2020. december. 13. 11:55","title":"A parlament elé kerül a választási törvény és a „börtönbiznisz” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc7c818-c909-4546-84e1-fd28699bc198","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szarvas fideszes polgármestere még novemberben leprásozta le a koronavíuros betegeket. A Demokratikus Koalíció a miniszterelnököt kérdezte volna, a házelnök szerint viszont ez nem kormányzati hatáskör. ","shortLead":"Szarvas fideszes polgármestere még novemberben leprásozta le a koronavíuros betegeket. A Demokratikus Koalíció...","id":"20201213_A_DK_Kover_Laszloval_csortezik_a_covidosokat_leprazo_polgarmester_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bc7c818-c909-4546-84e1-fd28699bc198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5342d4c2-59b1-4020-ac31-7002e2c773ac","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_A_DK_Kover_Laszloval_csortezik_a_covidosokat_leprazo_polgarmester_miatt","timestamp":"2020. december. 13. 12:53","title":"A DK Kövér Lászlóval csörtézik a covidosokat leprásozó polgármester miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f6ff034-e3ad-4675-8c9a-9c9906cdc5ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diplomata a posztot 2015 óta betöltő Károlyi Györgyöt válthatja.","shortLead":"A diplomata a posztot 2015 óta betöltő Károlyi Györgyöt válthatja.","id":"20201213_habsburg_gyorgy_parizsi_nagykovet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f6ff034-e3ad-4675-8c9a-9c9906cdc5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd5bcaa-7a70-4ba6-812f-65285f2b4827","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_habsburg_gyorgy_parizsi_nagykovet","timestamp":"2020. december. 13. 17:39","title":"Habsburg György lehet Magyarország párizsi nagykövete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cbfc947-ce8e-4c6a-be8b-df75ecc12eb6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A feltételezhetően orosz hackerek a kereskedelmi minisztérium távközlési és információs igazgatóságának adataira is ráláttak amerikai kormányzati illetékesek közlése szerint. ","shortLead":"A feltételezhetően orosz hackerek a kereskedelmi minisztérium távközlési és információs igazgatóságának adataira is...","id":"20201214_orosz_hackerek_egyesult_allamok_miniszterium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cbfc947-ce8e-4c6a-be8b-df75ecc12eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f10daee8-a15e-4669-9ca2-7f67a888c856","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_orosz_hackerek_egyesult_allamok_miniszterium","timestamp":"2020. december. 14. 05:16","title":"Hackerek fértek hozzá az amerikai pénzügyminisztérium belső leveleihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83f628ca-d9e8-400b-b554-cab4ed1ab7f6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A halotti bizonyítvány csak két hónappal azután készült el, hogy a rocklegenda meghalt.","shortLead":"A halotti bizonyítvány csak két hónappal azután készült el, hogy a rocklegenda meghalt.","id":"20201214_Kiderult_mitol_halt_meg_Eddie_Van_Halen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83f628ca-d9e8-400b-b554-cab4ed1ab7f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf2abee-ae5f-473d-81e0-89d49c43e8fb","keywords":null,"link":"/kultura/20201214_Kiderult_mitol_halt_meg_Eddie_Van_Halen","timestamp":"2020. december. 14. 13:29","title":"Kiderült, mitől halt meg Eddie Van Halen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1c8b3e-6b1d-41c0-9df4-e2daba81e25b","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"Inkább örüljenek, hogy szülhetnek gyereket és gondoskodhatnak másokról. Miközben persze dolgozhatnak is.","shortLead":"Inkább örüljenek, hogy szülhetnek gyereket és gondoskodhatnak másokról. Miközben persze dolgozhatnak is.","id":"20201214_Novak_Katalin_uzenete_a_noknek_Ne_zavarja_oket_hogy_kevesebbet_keresnek_mint_a_ferfiak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e1c8b3e-6b1d-41c0-9df4-e2daba81e25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf4a561-e857-4289-9b38-ec473850a0cf","keywords":null,"link":"/elet/20201214_Novak_Katalin_uzenete_a_noknek_Ne_zavarja_oket_hogy_kevesebbet_keresnek_mint_a_ferfiak","timestamp":"2020. december. 14. 09:57","title":"Novák Katalin üzenete a nőknek: Ne zavarja őket, hogy kevesebbet keresnek, mint a férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39967767-e83a-4f80-a6f3-3fc04dacd180","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez a karácsony Nápolyban is másként alakul.","shortLead":"Ez a karácsony Nápolyban is másként alakul.","id":"20201213_Mit_keres_Maradona_egy_betlehemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39967767-e83a-4f80-a6f3-3fc04dacd180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4129b52d-2837-4e10-800b-936661e9fbc3","keywords":null,"link":"/elet/20201213_Mit_keres_Maradona_egy_betlehemben","timestamp":"2020. december. 13. 14:31","title":"Mit keres Maradona egy betlehemben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beac9851-0030-488a-be77-d8a6eaea324e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"52 szürke tablettát találtak náluk, egyikük sem menekült az ereszen.","shortLead":"52 szürke tablettát találtak náluk, egyikük sem menekült az ereszen.","id":"20201212_Drogkereskedoket_fogtak_el_Kotajban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=beac9851-0030-488a-be77-d8a6eaea324e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4eae00-9130-4eff-b1bd-7acae610d983","keywords":null,"link":"/itthon/20201212_Drogkereskedoket_fogtak_el_Kotajban","timestamp":"2020. december. 12. 15:46","title":"Drogkereskedőket fogtak el Kótajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]