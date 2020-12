Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"508119c3-1b4b-46da-8c04-ff4015b87222","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár nincs kimondva, a törvény azután született, hogy Los Angelesben őrizetbe vették Mexikó korábbi védelmi miniszterét.","shortLead":"Bár nincs kimondva, a törvény azután született, hogy Los Angelesben őrizetbe vették Mexikó korábbi védelmi miniszterét.","id":"20201216_Mexiko_kulfoldi_szervezetek_usa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=508119c3-1b4b-46da-8c04-ff4015b87222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63457e4b-06f0-46e2-bca9-1f1c5aca4799","keywords":null,"link":"/vilag/20201216_Mexiko_kulfoldi_szervezetek_usa","timestamp":"2020. december. 16. 06:21","title":"Mexikó odaszúrt az Egyesült Államoknak, korlátozza a külföldi szervezetek tevékenységét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e1c8b3e-6b1d-41c0-9df4-e2daba81e25b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miniszterként nem kell kevesebb fizetéssel beérnie, mint a férfiaknak. ","shortLead":"Miniszterként nem kell kevesebb fizetéssel beérnie, mint a férfiaknak. ","id":"20201214_Erre_mondjak_hogy_Novak_Katalin_bort_iszik_es_vizet_predikal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e1c8b3e-6b1d-41c0-9df4-e2daba81e25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7443073-f538-4582-a8e0-47378e3bb80e","keywords":null,"link":"/elet/20201214_Erre_mondjak_hogy_Novak_Katalin_bort_iszik_es_vizet_predikal","timestamp":"2020. december. 14. 15:29","title":"Erre mondják, hogy Novák Katalin bort iszik és vizet prédikál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a471f86-878d-4e00-972c-15cb33e23301","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az HBO GO is kijött a saját év végi toplistájával, melyből kiderül, hogy a streaming-szolgáltatón melyek voltak a legnépszerűbb sorozatok, filmek, dokumentumfilmek. ","shortLead":"Az HBO GO is kijött a saját év végi toplistájával, melyből kiderül, hogy a streaming-szolgáltatón melyek voltak...","id":"20201215_Ezektol_az_HBOs_sorozatoktol_valtunk_iden_fuggove","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a471f86-878d-4e00-972c-15cb33e23301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f73e186a-865e-4417-a352-e889e487a688","keywords":null,"link":"/kultura/20201215_Ezektol_az_HBOs_sorozatoktol_valtunk_iden_fuggove","timestamp":"2020. december. 15. 11:26","title":"Ezektől az HBO-s sorozatoktól váltunk idén függővé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"069c0c5a-1801-403b-a73d-a2f36ab30315","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cég részvényeinek ára csak az elmúlt egy év alatt megnyolcszorozódott.\r

","shortLead":"A cég részvényeinek ára csak az elmúlt egy év alatt megnyolcszorozódott.\r

","id":"20201215_Tesla_infografika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=069c0c5a-1801-403b-a73d-a2f36ab30315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f542251-ecf4-4c75-8997-3ee9ab8f0945","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_Tesla_infografika","timestamp":"2020. december. 15. 10:18","title":"Látványos infografika arról, hogyan zsugorodott össze a Tesla mellett az összes autógyár ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b0fa65-22ab-4a1c-bb96-caf42e0e9c8d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Több ideje lesz a felkészülésre a válogatottnak az Európa-bajnokság előtt.\r

","shortLead":"Több ideje lesz a felkészülésre a válogatottnak az Európa-bajnokság előtt.\r

","id":"20201214_MLSZ_magyar_focibajnoksag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6b0fa65-22ab-4a1c-bb96-caf42e0e9c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75402d05-a3cf-40ae-8c67-30cf69706917","keywords":null,"link":"/sport/20201214_MLSZ_magyar_focibajnoksag","timestamp":"2020. december. 14. 20:17","title":"Korábban ér véget a magyar focibajnokság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7949d09-0a9e-4f89-bd77-d0078b2be4ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tolonganak a vevők, abban reménykedve, hogy a járványidőszak miatt olcsón juthatnak szállodához Budapesten. Az eladók azonban nem engednek.","shortLead":"Tolonganak a vevők, abban reménykedve, hogy a járványidőszak miatt olcsón juthatnak szállodához Budapesten. Az eladók...","id":"20201214_szallodak_budapest_vevok_koronavirusjarvany_jarvanyidoszak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7949d09-0a9e-4f89-bd77-d0078b2be4ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51038301-c0eb-4778-8fbd-3938cbc732bf","keywords":null,"link":"/kkv/20201214_szallodak_budapest_vevok_koronavirusjarvany_jarvanyidoszak","timestamp":"2020. december. 14. 10:46","title":"Nagyon vennék a pesti szállodákat a járványhelyzetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a2fd90b-a89f-40fa-83f0-662172b1db59","c_author":"Vodafone","category":"brandchannel","description":"Kinek a stílus számít, kinek az ár, de akad olyan is, aki alaposan megfontolja a döntést.","shortLead":"Kinek a stílus számít, kinek az ár, de akad olyan is, aki alaposan megfontolja a döntést.","id":"bchvodafone_20201208_Elo_a_mobillal_Most_kiderul_mi_alapjan_valasztunk_telefont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a2fd90b-a89f-40fa-83f0-662172b1db59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675f3263-3f49-485a-ad70-f6337b22dfc0","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchvodafone_20201208_Elo_a_mobillal_Most_kiderul_mi_alapjan_valasztunk_telefont","timestamp":"2020. december. 15. 07:30","title":"Elő a mobillal! Most kiderül, mi alapján választunk telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Vodafone Magyarország Zrt.","c_partnerlogo":"cb1e783d-826a-40b0-9751-a6eb83d2662d","c_partnertag":"bchvodafone"},{"available":true,"c_guid":"0f2bae0d-2449-407d-bf81-ffd7fa82c758","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Fogyasztói Termékbiztonsági Bizottság szerint ha valaki nem a megfelelő módon dugja be a láncfűrész hosszabbítóját, a gép bekapcsolás nélkül is elindulhat.","shortLead":"Az amerikai Fogyasztói Termékbiztonsági Bizottság szerint ha valaki nem a megfelelő módon dugja be a láncfűrész...","id":"20201214_visszahivas_lancfuresz_black_and_decker","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f2bae0d-2449-407d-bf81-ffd7fa82c758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eed8624-d5e8-4c97-8fbf-647f84ede818","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_visszahivas_lancfuresz_black_and_decker","timestamp":"2020. december. 14. 17:09","title":"Visszahívnak 82 000 láncfűrészt Amerikában, mert maguktól bekapcsolhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]