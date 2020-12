Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7ab5898-27f3-4982-9acd-c4c45a8d398a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polics József azt használta ki, hogy a különleges jogrend miatt több kérdésben is egyedül dönthet.","shortLead":"Polics József azt használta ki, hogy a különleges jogrend miatt több kérdésben is egyedül dönthet.","id":"20201217_komlo_polgarmester_fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7ab5898-27f3-4982-9acd-c4c45a8d398a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adea4060-5c11-498c-a2e6-de4b87a0f323","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_komlo_polgarmester_fidesz","timestamp":"2020. december. 17. 19:28","title":"ATV: Fideszes képviselőtársa férjének adott vezetői állást Komló polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc102be-a277-4689-bbd3-4d161f0712f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A polgármester nem mondhatja meg, miből olvassanak az óvodában.","shortLead":"A polgármester nem mondhatja meg, miből olvassanak az óvodában.","id":"20201218_Kormanyhivatal_jogserto_volt_a_Meseorszag_betiltasa_Mezokovesden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cc102be-a277-4689-bbd3-4d161f0712f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae150dba-fb4e-4ae8-8f5a-d2841e0b3707","keywords":null,"link":"/elet/20201218_Kormanyhivatal_jogserto_volt_a_Meseorszag_betiltasa_Mezokovesden","timestamp":"2020. december. 18. 16:38","title":"Kormányhivatal: jogsértő volt a Meseország betiltása Mezőkövesden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e2ae96-96b5-4279-8d91-f9ec6422ba7b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A botanikusok által a világ legrondább orchideájának leírt, a madagaszkári esőerdőben felfedezett új orchideafaj is azon 156 növény- és gombafaj között van, amelyeket 2020-ban fedeztek fel és azonosítottak a kew-i Királyi Botanikus Kertek szakemberei és tudóstársaik szerte a világon.","shortLead":"A botanikusok által a világ legrondább orchideájának leírt, a madagaszkári esőerdőben felfedezett új orchideafaj is...","id":"20201218_orchidea_virag_felfedezes_2020_botanika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8e2ae96-96b5-4279-8d91-f9ec6422ba7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c1a49f-0494-4d29-a756-88e15b425081","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_orchidea_virag_felfedezes_2020_botanika","timestamp":"2020. december. 18. 11:33","title":"Rátaláltak a kutatók a \"világ legrondább\" orchideájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e12fac-05f9-40b6-b3bf-77c90a281999","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A földmozgások szeptemberben fokozódtak igazán, akkor egy nap több mint ezer rengést észleltek chilei kutatók az Antarktiszon.","shortLead":"A földmozgások szeptemberben fokozódtak igazán, akkor egy nap több mint ezer rengést észleltek chilei kutatók...","id":"20201217_foldrenges_antarktisz_foldmozgas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50e12fac-05f9-40b6-b3bf-77c90a281999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1245d7d2-1a72-4f0a-8da6-d1527fbabbf4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_foldrenges_antarktisz_foldmozgas","timestamp":"2020. december. 17. 18:25","title":"Pár hónap alatt több mint 30 ezer földrengés rázta meg az Antarktiszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e75868-7e31-42b7-9702-9579ddd8b324","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Széles mosollyal kívánnak boldog karácsonyt.","shortLead":"Széles mosollyal kívánnak boldog karácsonyt.","id":"20201217_Itt_van_Vilmos_hercegek_karacsonyi_portreja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24e75868-7e31-42b7-9702-9579ddd8b324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af2008e-105b-4608-9712-0d1d19fbf19d","keywords":null,"link":"/elet/20201217_Itt_van_Vilmos_hercegek_karacsonyi_portreja","timestamp":"2020. december. 17. 09:20","title":"Itt van Vilmos hercegék karácsonyi portréja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5cec65-5824-48e5-b74e-6d6c71c7fc38","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google sokak által használt fordítója kissé elfogult, ha az orosz nyelvről van szó.","shortLead":"A Google sokak által használt fordítója kissé elfogult, ha az orosz nyelvről van szó.","id":"20201218_google_fordito_oroszok_orosz_elnok_vlagyimir_putyin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc5cec65-5824-48e5-b74e-6d6c71c7fc38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32fb98de-f48f-4655-965c-9e2c47740ff8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_google_fordito_oroszok_orosz_elnok_vlagyimir_putyin","timestamp":"2020. december. 18. 17:03","title":"A Google fordítója kissé oroszbarát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad","c_author":"Gyenis Ágnes, Oroszi Babett","category":"360","description":"Elvárható-e a fertőzésekre különösen érzékeny betegekkel foglalkozó egészségügyi dolgozóktól, hogy oltassák be magukat az influenza, majd a koronavírus ellen? Általánosan nem, mert az oltások önkéntesek. Ám van olyan kórház, ahol a dolgozók úgy érzik, ha nem oltatták be magukat, azt igenis szankcionálják, például az év végi jutalmazásban.","shortLead":"Elvárható-e a fertőzésekre különösen érzékeny betegekkel foglalkozó egészségügyi dolgozóktól, hogy oltassák be magukat...","id":"20201218_Oltakozas_az_egeszsegugyben_veszelyeztetettek_es_veszelyeztetok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77eafe65-1398-4a3f-bb4b-8319239bde8b","keywords":null,"link":"/360/20201218_Oltakozas_az_egeszsegugyben_veszelyeztetettek_es_veszelyeztetok","timestamp":"2020. december. 18. 16:00","title":"Panasz és cáfolat – Büntethető-e egy kórházi dolgozó, ha nem kapott influenzaoltást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f2f48e3-a41c-4b58-aa58-c3e2fd7de7f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyannyira megtetszett egy lelkes Doom-rajongó munkája a játék kiadójának, hogy a program hivatalos részévé tette azt.","shortLead":"Olyannyira megtetszett egy lelkes Doom-rajongó munkája a játék kiadójának, hogy a program hivatalos részévé tette azt.","id":"20201218_doom_zero_doom_doom_2_frissites_uj_palya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f2f48e3-a41c-4b58-aa58-c3e2fd7de7f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef88b479-7085-4cdf-9ac4-b746f25059ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_doom_zero_doom_doom_2_frissites_uj_palya","timestamp":"2020. december. 18. 19:33","title":"32 pálya, rengeteg új démon: jelentős frissítést kapott a Doom és a Doom 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]