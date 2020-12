Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69767021-c6d5-4cb8-a549-f643c10e485c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ludovic Orban lesz a képviselőház elnöke.","shortLead":"Ludovic Orban lesz a képviselőház elnöke.","id":"20201218_rmdsz_roman_kormany_ludovic_orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69767021-c6d5-4cb8-a549-f643c10e485c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4092469d-fb4c-4ad3-a412-56dc1facce0f","keywords":null,"link":"/vilag/20201218_rmdsz_roman_kormany_ludovic_orban","timestamp":"2020. december. 18. 19:20","title":"Az RMDSZ miniszterelnök-helyettesi és két miniszteri tisztséget is kap az új román kormányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbf5e7f-d604-4f76-b53e-be83b7b4a7b6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hallott már a distresszről vagy az eustresszről? Netán a kihívásreakcióról és a gondoskodás-barátkozás reakcióról? A stressz ugyanis nem csak rossz lehet, érdemes kiaknázni a lehetőségeit.","shortLead":"Hallott már a distresszről vagy az eustresszről? Netán a kihívásreakcióról és a gondoskodás-barátkozás reakcióról...","id":"20201217_Letezik_olyan_stresszhelyzet_amelyben_megcsillan_a_remeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dbf5e7f-d604-4f76-b53e-be83b7b4a7b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44324e5c-16d8-42a1-be10-d0bacb6b3db2","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201217_Letezik_olyan_stresszhelyzet_amelyben_megcsillan_a_remeny","timestamp":"2020. december. 17. 13:30","title":"Létezik olyan stresszhelyzet, amelyben megcsillan a remény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19d4c467-9a34-4252-a97f-f5beec70c930","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Budapest Street Photography Collective is csatlakozott a Budapest Bike Maffia nagyszabású decemberi kampányához, 2020 megmentéséhez. ","shortLead":"A Budapest Street Photography Collective is csatlakozott a Budapest Bike Maffia nagyszabású decemberi kampányához, 2020...","id":"20201218_Mi_sokat_vagyunk_az_utcan_de_sajnos_vannak_akik_meg_nalunk_is_tobbet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19d4c467-9a34-4252-a97f-f5beec70c930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17017951-d8f6-420d-a0d2-2c993481ffb7","keywords":null,"link":"/elet/20201218_Mi_sokat_vagyunk_az_utcan_de_sajnos_vannak_akik_meg_nalunk_is_tobbet","timestamp":"2020. december. 18. 12:00","title":"„Mi sokat vagyunk az utcán, de sajnos vannak, akik még nálunk is többet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"8,5 milliárd forintot spórolhatott a főváros a korábbi tender érvénytelenné nyilvánításával.","shortLead":"8,5 milliárd forintot spórolhatott a főváros a korábbi tender érvénytelenné nyilvánításával.","id":"20201217_lanchid_felujitas_27_milliardos_ajanlat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819d4bc3-332f-4a9c-927a-ce5aa272782c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201217_lanchid_felujitas_27_milliardos_ajanlat","timestamp":"2020. december. 17. 13:28","title":"Közel 27 milliárdba kerülhet a Lánchíd felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb77d73c-ebb8-41b9-8446-7e3c8176e6f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A körforgalom ötágú és két sávos. ","shortLead":"A körforgalom ötágú és két sávos. ","id":"20201219_Debrenceni_latvanyos_turbokorfogalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb77d73c-ebb8-41b9-8446-7e3c8176e6f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d6499c-e873-4aa9-8747-f75745ddfdc3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201219_Debrenceni_latvanyos_turbokorfogalom","timestamp":"2020. december. 19. 09:45","title":"Debrencen is kapott egy látványos turbókörfogalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efe0989d-d067-49a9-aacf-2b7b4b9deed3","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A pesti Belvárosban és a II. kerületben az ingatlanok egymillió forintos négyzetméterára már kevés ahhoz, hogy egy utca felférjen a legdrágábbak tízes toplistájára, a XII. kerületben és a budai Várnegyedben még elég ehhez. A kispesti Kossuth téren olcsóbbak voltak a lakások, mint a Hős utcában. Egy táblázatba raktuk a 23 budapesti kerület 10-10 legdrágább és legolcsóbb utcáját.","shortLead":"A pesti Belvárosban és a II. kerületben az ingatlanok egymillió forintos négyzetméterára már kevés ahhoz, hogy egy utca...","id":"20201218_budapesti_keruletek_legdragabb_es_legolcsobb_utcai_Top_10_lista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efe0989d-d067-49a9-aacf-2b7b4b9deed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5557f0ff-5768-44b4-a7c6-c37be46ec90f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201218_budapesti_keruletek_legdragabb_es_legolcsobb_utcai_Top_10_lista","timestamp":"2020. december. 18. 14:33","title":"Elkészítettük a budapesti kerületek legdrágább és legolcsóbb utcáinak Top 10-es listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szavaztak is, meg nem is.","shortLead":"Szavaztak is, meg nem is.","id":"20201218_Frankfurter_Allgemeine_Zeitung_Meg_mindig_nem_vilagos_vane_helye_a_Fidesznek_a_Neppartban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42a7c0d-e197-4c5b-a468-1834dc1cfa21","keywords":null,"link":"/360/20201218_Frankfurter_Allgemeine_Zeitung_Meg_mindig_nem_vilagos_vane_helye_a_Fidesznek_a_Neppartban","timestamp":"2020. december. 18. 07:00","title":"Frankfurter Allgemeine Zeitung: Még mindig nem világos, van-e helye a Fidesznek a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d87ed3-82bc-411a-8eaf-87fdfca1dc3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tisztifőorvos Orbán Viktor Facebook-oldalán tűnt fel.","shortLead":"Az országos tisztifőorvos Orbán Viktor Facebook-oldalán tűnt fel.","id":"20201218_megkerult_muller_cecilia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8d87ed3-82bc-411a-8eaf-87fdfca1dc3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6856b8d3-bdf7-4ea3-bd12-32cf24f615d5","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_megkerult_muller_cecilia","timestamp":"2020. december. 18. 07:28","title":"Tíz nap után megkerült Müller Cecília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]