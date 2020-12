Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogy kicsit jobban teljenek az ünnepek egy ilyen nehéz év után – üzente a DK elnöke. ","shortLead":"Hogy kicsit jobban teljenek az ünnepek egy ilyen nehéz év után – üzente a DK elnöke. ","id":"20201219_Gyurcsany_karacsonyi_zenelistaval_tamad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"610c6563-15f3-4987-9975-c5f58640d111","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Gyurcsany_karacsonyi_zenelistaval_tamad","timestamp":"2020. december. 19. 10:30","title":"Gyurcsány karácsonyi zenelistával támad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a745d2-d5a1-41be-ac19-62efff9279ec","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Egymásnak eresztettük a OnePlus 8T-t és a Xiaomi Mi 10T Prót, két új 5G-s okostelefont, melyek valamivel 200 ezer forint felett kínálnak szinte komplett felsőkategóriás szolgáltatáskört. ","shortLead":"Egymásnak eresztettük a OnePlus 8T-t és a Xiaomi Mi 10T Prót, két új 5G-s okostelefont, melyek valamivel 200 ezer...","id":"20201219_oneplus_8t_xiaomi_mi_10t_pro_olcso_5g_csucsmobil_teszt_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22a745d2-d5a1-41be-ac19-62efff9279ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b79cd078-eeb9-4643-a9cb-6cfb9272e04e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201219_oneplus_8t_xiaomi_mi_10t_pro_olcso_5g_csucsmobil_teszt_velemeny","timestamp":"2020. december. 19. 20:00","title":"T, mint telitalálat? Teszten két jó áron kínált 5G-s csúcsmobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b842bcf-4294-4179-984c-1af0e7080433","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy elemzőnek hála kiderült, mekkora hasznot szakítottak azok, akik gyorsan felvásárolták az újgenerációs konzolok első példányait, majd néhány napra rá, a kialakult készlethiány alatt drágábban eladták azokat.","shortLead":"Egy elemzőnek hála kiderült, mekkora hasznot szakítottak azok, akik gyorsan felvásárolták az újgenerációs konzolok első...","id":"20201218_sony_playstation_5_ps5_konzoluzer_konzol_ebay_eladas_xbox_series_x","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b842bcf-4294-4179-984c-1af0e7080433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7885b811-b62d-4511-8aeb-e9926e7db650","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_sony_playstation_5_ps5_konzoluzer_konzol_ebay_eladas_xbox_series_x","timestamp":"2020. december. 18. 20:17","title":"A PS5-ös konzolüzérek már legalább 10 milliárdos hasznot csináltak maguknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2f66f1-5e39-4b6f-969b-f142ee08e459","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Semjén Zsolt szerint Gyurcsány Ferencben mély ellenszenv van a nemzet ügyeivel és a külhoni magyarsággal szemben.","shortLead":"Semjén Zsolt szerint Gyurcsány Ferencben mély ellenszenv van a nemzet ügyeivel és a külhoni magyarsággal szemben.","id":"20201220_Semjen_szerint_Gyurcsany_lelki_Trianont_okozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e2f66f1-5e39-4b6f-969b-f142ee08e459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38600341-0016-46f9-aee7-fba982982191","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Semjen_szerint_Gyurcsany_lelki_Trianont_okozott","timestamp":"2020. december. 20. 13:47","title":"Semjén \"hungarofóbiával\" vádolta Gyurcsányt, aki szerinte lelki Trianont okozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb77d73c-ebb8-41b9-8446-7e3c8176e6f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A körforgalom ötágú és két sávos. ","shortLead":"A körforgalom ötágú és két sávos. ","id":"20201219_Debrenceni_latvanyos_turbokorfogalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb77d73c-ebb8-41b9-8446-7e3c8176e6f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d6499c-e873-4aa9-8747-f75745ddfdc3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201219_Debrenceni_latvanyos_turbokorfogalom","timestamp":"2020. december. 19. 09:45","title":"Debrencen is kapott egy látványos turbókörfogalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f282d5-6f2b-4ddd-a02e-b5d7c45fb4c2","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Bemutatunk öt nemrég megjelent társasjátékot, amelynek mi is örülnénk karácsonykor: az év legnagyobb szenzációja, egy gyönyörű játék Párizsról, egy vicces és szokatlan családi társas, egy rajzolgatós különlegesség és egy nagyon egyszerű, mégis nagyon jó ötlet. Ezekkel nehéz melléfogni.","shortLead":"Bemutatunk öt nemrég megjelent társasjátékot, amelynek mi is örülnénk karácsonykor: az év legnagyobb szenzációja...","id":"20201218_tarsasjatek_ajanlo_karacsonyra_ajandek_homalyrev_gloomhaven_parizs_ankhor_pocceno_profetak_kartografusok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26f282d5-6f2b-4ddd-a02e-b5d7c45fb4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9996d5c-5865-4eaf-9339-eb676c8b1806","keywords":null,"link":"/elet/20201218_tarsasjatek_ajanlo_karacsonyra_ajandek_homalyrev_gloomhaven_parizs_ankhor_pocceno_profetak_kartografusok","timestamp":"2020. december. 18. 20:00","title":"A világ legjobb társasjátéka, és még négy másik a karácsonyfa alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"842ee89b-d3b2-40d2-a682-6125a8ecb264","c_author":"OTP Agrár","category":"brandcontent","description":"Noha a bio élelmiszerek egyre inkább előtérbe kerülnek, ne legyenek illúzióink: a nagyüzemi előállítás nélkülözhetetlen. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a nagy volumenű termelést ne lehetne természetközelibbé tenni.","shortLead":"Noha a bio élelmiszerek egyre inkább előtérbe kerülnek, ne legyenek illúzióink: a nagyüzemi előállítás...","id":"20201127_Bio_es_nagyuzemi_termeles_merre_tart_a_hazai_mezogazdasag_OTP_Agrar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=842ee89b-d3b2-40d2-a682-6125a8ecb264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f780fff1-d1fc-4906-a06e-a8d3124675b1","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201127_Bio_es_nagyuzemi_termeles_merre_tart_a_hazai_mezogazdasag_OTP_Agrar","timestamp":"2020. december. 18. 14:30","title":"Mit fogunk enni 50 év múlva?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sorra érkeznek a recesszióról szóló elemzések, az MNB-elnök szerint is komoly része van a kormány hibás döntéseinek abban, hogy ekkora a válság; bűnügyi felügyelet alá vették Bige Lászlót; a bankkártya-szolgáltatók egymás után hirdettek bojkottot a Pornhub ellen. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Sorra érkeznek a recesszióról szóló elemzések, az MNB-elnök szerint is komoly része van a kormány hibás döntéseinek...","id":"20201220_Es_akkor_Matolcsy_valsag_szijj_bige_karacsony_lakasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d4c777-4b06-4b3a-a6df-732998e96c0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201220_Es_akkor_Matolcsy_valsag_szijj_bige_karacsony_lakasok","timestamp":"2020. december. 20. 07:00","title":"És akkor Matolcsy szerint félig a kormány a hibás a gazdasági válságért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]