Szél Bernadett független országgyűlési képviselő a Facebookon követeli, hogy azonnal vonja vissza a kormány az iparűzési adó csökkentését. A politikus azt írja, „a gazdasági válságkezelés címén bejelentett intézkedések a válság vesztesein egyáltalán nem segítenek, az önkormányzatokat viszont megfosztják alapfeladataik ellátásához szükséges bevételeiktől”.

Szél Bernadett mellett Szabó Szabolcs és Hadházy Ákos is tiltakozik – ahogyan fogalmaznak – „a 30 éve fennálló önkormányzatiság felszámolása ellen”. Azt követelik, hogy a kormány „a válság alatt is a vállalkozásokon nyerészkedő Parragh László ötletei helyett pedig vezesse be a közpénzen meggazdagodott oligarchák szolidaritási hozzájárulását, és abból segítse a kisvállalkozásokat”.

Szerintük Orbán Viktor bejelentéseinek semmi köze a válságkezeléshez: a Fidesz egyszerűen képtelen elfogadni a 2019-es önkormányzati választások eredményét, ezért a pénzügyi kivéreztetés eszközéhez nyúl.

Ez nem más, mint visszamenőlegesen elkövetett választási csalás és a választók büntetése – ráadásul járvány idején – azért, mert nem a megfelelő helyre húzták az ikszet

– teszik hozzá.

Orbán Viktor szombaton jelentette be, hogy felére csökkentik az iparűzési adót a kkv-knak és az egyéni vállalkozóknak. Az ötlet pár hónapja már keringett, azt Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezetője dobta be, igaz, ő azt javasolta, hogy egy évig egyáltalán ne fizessék azt. Az ötlet ellen - pártállástól függetlenül - szinte minden önkormányzat kikelt, hiszen ez volt szinte az utolsó szabadon elkölthető bevétele a helyhatóságoknak. A javaslatot ennek ellenére, igaz, kurtított formában, de befogadta a kormány: a mostani bejelentés szerint nem mindenkire vonatkozna a szabályozás, csak a kkv-kra és az egyéni vállalkozásokra. November végén még azt közölték egyébként, hogy nem tárgyal a kormány az iparűzési adóról.