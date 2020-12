Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8eeef254-299f-4d61-a588-7c889438e405","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sem őt, sem családtagjait nem lehet felelősségre vonni majd semmilyen bűncselekményért. Kedden ő maga szentesítette az erről szóló új törvényt.","shortLead":"Sem őt, sem családtagjait nem lehet felelősségre vonni majd semmilyen bűncselekményért. Kedden ő maga szentesítette...","id":"20201222_putyin_oroszorszag_immunitas_halalig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8eeef254-299f-4d61-a588-7c889438e405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b18c77-6217-400d-ad46-814d649393c2","keywords":null,"link":"/vilag/20201222_putyin_oroszorszag_immunitas_halalig","timestamp":"2020. december. 22. 19:52","title":"Putyin most már szinte bármilyen törvénytelenséget megtehet, meg fogja úszni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e709e59-e030-4f9b-936d-8993d4757092","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ráadásul nem is csak egy amerikai járőrautójuk van.","shortLead":"Ráadásul nem is csak egy amerikai járőrautójuk van.","id":"20201221_Meno_hogy_a_pardubicei_rendorok_57_literes_motoru_Dodge_Chargerral_jarnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e709e59-e030-4f9b-936d-8993d4757092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4038c3c-a58a-45ed-ae71-a9d2bd5e42fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201221_Meno_hogy_a_pardubicei_rendorok_57_literes_motoru_Dodge_Chargerral_jarnak","timestamp":"2020. december. 22. 04:18","title":"Menő, hogy a pardubicei rendőrök 5,7 literes motorú Dodge Chargerral járnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d81c283-550c-4e0f-8991-aa5b25397562","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A fővárosban egy bevallóra átlagosan 8,2 millió forint tőkejövedelem jutott, a miniszterelnök falujában 472,4.","shortLead":"A fővárosban egy bevallóra átlagosan 8,2 millió forint tőkejövedelem jutott, a miniszterelnök falujában 472,4.","id":"20201222_felcsut_tokejovedelem_bevallas_nav","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d81c283-550c-4e0f-8991-aa5b25397562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c851060-a5cd-4bb4-9415-f566f18dc3ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201222_felcsut_tokejovedelem_bevallas_nav","timestamp":"2020. december. 22. 10:35","title":"Felcsúton volt a legmagasabb tavaly az átlagos bevallott tőkejövedelem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03718ff-4da2-447a-ba62-b9dbfbbc17a0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szlovák egészségügyi miniszter szerint több jele is van annak, hogy a vírusvariáns megérkezett hozzájuk.","shortLead":"A szlovák egészségügyi miniszter szerint több jele is van annak, hogy a vírusvariáns megérkezett hozzájuk.","id":"20201223_koronavirus_mutacio_szlovakia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c03718ff-4da2-447a-ba62-b9dbfbbc17a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022d2e69-cb6a-400d-b907-9cc96f059fe4","keywords":null,"link":"/vilag/20201223_koronavirus_mutacio_szlovakia","timestamp":"2020. december. 23. 12:29","title":"A koronavírus új mutációja már a szomszédban lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51fd514a-c765-4899-9cc1-e9020ea9e9c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány ellenére is rekordszámú intézmény csatlakozott a használt mobiltelefonokban található fémek újrahasznosítását célzó kampányhoz. ","shortLead":"A koronavírus-járvány ellenére is rekordszámú intézmény csatlakozott a használt mobiltelefonokban található fémek...","id":"20201222_hasznalt_mobiltelefon_gyujtes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51fd514a-c765-4899-9cc1-e9020ea9e9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e633a0e0-fddd-4d0b-a838-39cd06ff6dbf","keywords":null,"link":"/zhvg/20201222_hasznalt_mobiltelefon_gyujtes","timestamp":"2020. december. 22. 15:34","title":"Több mint 1 tonna használt mobiltelefont gyűjtöttek össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68012a21-12e9-4441-ba72-d8fc9ca8a61c","c_author":"Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége","category":"brandcontent","description":"Az idei év történései után felesleges ajándékok helyett valóban érdemes inkább családunk és barátaink öngondoskodását támogatni. De miért fontos, hogy idejében elkezdjük bebiztosítani a jövőnket? Hogyan álljunk neki? Mik azok a szempontok, amik alapján kiválaszthatjuk a számunkra legmegfelelőbb öngondoskodási eszközt? Interjúnk Nagy Csabával, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének (ÖPOSZ) elnökével.\r

","shortLead":"Az idei év történései után felesleges ajándékok helyett valóban érdemes inkább családunk és barátaink öngondoskodását...","id":"penztarszovetseg_20201222_ongondoskodas_nyugdijpenztar_egeszsegpenztar_nagy_csaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68012a21-12e9-4441-ba72-d8fc9ca8a61c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe6eb9d-90f9-43a6-b3b0-f48f98716afb","keywords":null,"link":"/brandcontent/penztarszovetseg_20201222_ongondoskodas_nyugdijpenztar_egeszsegpenztar_nagy_csaba","timestamp":"2020. december. 22. 17:30","title":"Az év vége az öngondoskodás ideje, de hogyan vágjunk bele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdcdd788-c214-4efe-badf-0e8026a8c05d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Európa leghíresebb tűzhányója napok óta mozgolódik, de a földrengést nem ez okozta.","shortLead":"Európa leghíresebb tűzhányója napok óta mozgolódik, de a földrengést nem ez okozta.","id":"20201223_etna_szicilia_vulkankitores","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdcdd788-c214-4efe-badf-0e8026a8c05d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed21698a-c3ba-4023-b9cd-346f334a260d","keywords":null,"link":"/vilag/20201223_etna_szicilia_vulkankitores","timestamp":"2020. december. 23. 05:15","title":"Erős földrengés volt Szicíliában, az Etnából láva folyik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3df1e65-bb93-457e-94c4-985a3383900f","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A magyar családok évente több mint félmillió forintot dobnak a kukába a saját zsebükből – derül ki egy kutatásból. A megvásárolt élelmiszerek mintegy negyedrésze landol a szemetesben, pedig az élelmiszerpazarlás elkerülhető lenne, ha megtanulnánk azok helyes tárolását. Cikkünkben tippeket adunk a spóroláshoz.\r

","shortLead":"A magyar családok évente több mint félmillió forintot dobnak a kukába a saját zsebükből – derül ki egy kutatásból...","id":"samsungbch_20201222_elelmiszerpazarlas_kutatas_hutoszekreny_karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3df1e65-bb93-457e-94c4-985a3383900f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf1c7cc-9a93-4b2b-8b5e-0dc2e15354ee","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20201222_elelmiszerpazarlas_kutatas_hutoszekreny_karacsony","timestamp":"2020. december. 22. 07:30","title":"Így tárolja az ételeket, hogy az ünnepek alatt tovább frissek maradjanak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"}]