Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Összesen 4,4 millió adagot szállítanak hozzánk 2020–21 során, de csak az állami oltóközpontokba. Magánellátókhoz, gyógyszertárakba nem fog kerülni. ","shortLead":"Összesen 4,4 millió adagot szállítanak hozzánk 2020–21 során, de csak az állami oltóközpontokba. Magánellátókhoz...","id":"20201228_pfizer_koronavirusvakcina_oltas_szallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0fa1851-9684-47b5-9c51-f86643121366","keywords":null,"link":"/kkv/20201228_pfizer_koronavirusvakcina_oltas_szallitas","timestamp":"2020. december. 28. 19:43","title":"Pfizer: Még idén 80 ezer adag vakcina érkezik Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98beab2-c273-4c61-b6b9-d4dcf624101f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lehetséges, hogy a piac is a járvány áldozatává vált.","shortLead":"Lehetséges, hogy a piac is a járvány áldozatává vált.","id":"20201228_bezar_belvarosi_piac_sef_utcaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a98beab2-c273-4c61-b6b9-d4dcf624101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77fc21a5-59b0-44d7-9364-2ce7e69de7f9","keywords":null,"link":"/kkv/20201228_bezar_belvarosi_piac_sef_utcaja","timestamp":"2020. december. 28. 14:39","title":"Hónapokra bezár a Belvárosi Piac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0343c4d2-3604-415c-b1d1-2a937baae433","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint 800 új halálesetet találtak a járványadatok ellenőrzése után.","shortLead":"Több mint 800 új halálesetet találtak a járványadatok ellenőrzése után.","id":"20201229_Koronavirus_Litvania","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0343c4d2-3604-415c-b1d1-2a937baae433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f175438-4434-4f16-afcc-9d616a49c4c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_Koronavirus_Litvania","timestamp":"2020. december. 29. 21:26","title":"Egy adatfeldolgozási hiba miatt az eddig ismertnél jóval többen halhattak meg koronavírusban Litvániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d91a11-d5d6-4549-923a-063b1210ff9e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az utolsó pillanatig sem lehetett tudni, vajon a THW Kiel, vagy pedig a Telekom Veszprém játszhat-e majd a Barca ellen a 2019–2020-as férfi kézilabda Bajnokok Ligája döntőjében.\r

","shortLead":"Az utolsó pillanatig sem lehetett tudni, vajon a THW Kiel, vagy pedig a Telekom Veszprém játszhat-e majd a Barca ellen...","id":"20201228_kiel_veszprem_kezilabda_bl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1d91a11-d5d6-4549-923a-063b1210ff9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88dcecc5-bb7b-4a74-9fd4-70339c856f53","keywords":null,"link":"/sport/20201228_kiel_veszprem_kezilabda_bl","timestamp":"2020. december. 28. 22:35","title":"Szoros meccsen dőlt el, de nem jutott döntőbe a Veszprém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1d5bc8-b2d7-480d-91f4-00c47342340b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lista az adatvédelmi szabályok miatt a nyilvánosság, illetve a munkaadók számára sem lesz elérhető.","shortLead":"A lista az adatvédelmi szabályok miatt a nyilvánosság, illetve a munkaadók számára sem lesz elérhető.","id":"20201229_spanyolorszag_covid_oltas_vakcina_koronavirus_listazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e1d5bc8-b2d7-480d-91f4-00c47342340b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2dc809-0b12-4861-b74a-19fbce6449a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_spanyolorszag_covid_oltas_vakcina_koronavirus_listazas","timestamp":"2020. december. 29. 08:33","title":"Spanyolországban listára kerülnek azok, akik nem hajlandók beoltatni magukat a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a9fcf8-1461-4f44-bd55-ffbbcf319b52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országszerte öt helyen zajlik az egészségügyi dolgozók oltása, de az oltópontok számát hamarosan 25-re növelik.","shortLead":"Országszerte öt helyen zajlik az egészségügyi dolgozók oltása, de az oltópontok számát hamarosan 25-re növelik.","id":"20201228_koronavirus_jarvany_fertozes_operativ_torzs_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43a9fcf8-1461-4f44-bd55-ffbbcf319b52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26bebaa2-fcb4-40bf-80c9-cfab7af25b96","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_koronavirus_jarvany_fertozes_operativ_torzs_vakcina","timestamp":"2020. december. 28. 12:24","title":"Operatív törzs: 1094 egészségügyi dolgozót oltottak már be ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285d1052-9893-4fe5-81f5-adc89b3b73be","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A pandémia ellenére érdekes tesztautókból idén sem volt hiány. A mintegy 80 modellből összeválogattuk azokat, melyek a legmélyebb nyomot hagyták bennünk.","shortLead":"A pandémia ellenére érdekes tesztautókból idén sem volt hiány. A mintegy 80 modellből összeválogattuk azokat, melyek...","id":"20201228_2020_tesztautoi_a_legcukibbtol_a_legdurvabbig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=285d1052-9893-4fe5-81f5-adc89b3b73be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b3805e-e82b-4b45-9f83-ad07264608fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20201228_2020_tesztautoi_a_legcukibbtol_a_legdurvabbig","timestamp":"2020. december. 28. 20:00","title":"2020 tesztautói a legcukibbtól a legdurvábbig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cde3b9d-d41e-492d-a575-567c831641ab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szerdán Petrinja városának komoly részét elpusztító földrengés után ezúttal három gyengébb érkezett.","shortLead":"A szerdán Petrinja városának komoly részét elpusztító földrengés után ezúttal három gyengébb érkezett.","id":"20201230_horvatorszag_foldrenges_utorenges","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cde3b9d-d41e-492d-a575-567c831641ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c340ec47-d3ad-4ac4-83db-aa1bbec188cc","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_horvatorszag_foldrenges_utorenges","timestamp":"2020. december. 30. 08:21","title":"Szerda hajnalban is rengett a föld Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]