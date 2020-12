Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"217645c9-5441-4596-9c51-6c228954218f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan formálják át mindennapi életünket az egymásra ható új technológiák? Mi lesz a forradalmi fejlesztések hatása? Hogyan alakul majd a közlekedés, a vásárlás, az oktatás vagy a szórakozás jövője? Hogyan fest majd egyebek közt az egészségügy, az élettartam a nem is olyan távoli jövőben? Egyáltalán: mikor jön el az, amit jövőnek nevezünk? Ezeket a kérdéseket tárgyalja a HVG Könyvek által gondozott A jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnánk című könyv, melynek több részletét bemutatjuk a következő hetekben.","shortLead":"Hogyan formálják át mindennapi életünket az egymásra ható új technológiák? Mi lesz a forradalmi fejlesztések hatása...","id":"20201229_A_jovo_gyorsabban_itt_lesz_mint_gondolnank_4_resz_Egeszsegunk_a_jovoben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=217645c9-5441-4596-9c51-6c228954218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178e1fb2-8f2a-438c-aa98-50a7f5816ba9","keywords":null,"link":"/360/20201229_A_jovo_gyorsabban_itt_lesz_mint_gondolnank_4_resz_Egeszsegunk_a_jovoben","timestamp":"2020. december. 29. 17:00","title":"A jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnánk, 4. rész: A hét legyőzött akadály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7605f8ec-4d4e-4032-9cda-b37c928a77d7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Verona tartományból jelentettek egy 4,5-ös erősségű földmozgást.","shortLead":"Verona tartományból jelentettek egy 4,5-ös erősségű földmozgást.","id":"20201229_olaszorszag_horvat_foldrenges","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7605f8ec-4d4e-4032-9cda-b37c928a77d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fdf4cbb-0bff-42d5-b10e-0f74b5c6a0ee","keywords":null,"link":"/vilag/20201229_olaszorszag_horvat_foldrenges","timestamp":"2020. december. 29. 17:14","title":"Olaszországban is megmozdult a föld a horvát földrengés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533f6dec-5f86-4382-b865-36f23005e72e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Magyar Állami Operaház örökös tagja és mesterművésze 80 éves volt.","shortLead":"A Magyar Állami Operaház örökös tagja és mesterművésze 80 éves volt.","id":"20201230_solyom_nagy_sandor_operaenekes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=533f6dec-5f86-4382-b865-36f23005e72e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eed680f-a3bf-49f1-b850-06968eff0cdf","keywords":null,"link":"/kultura/20201230_solyom_nagy_sandor_operaenekes","timestamp":"2020. december. 30. 17:56","title":"Meghalt Sólyom-Nagy Sándor operaénekes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Némi csúszással induló első járatuk Athén és Abu-Dzabi között repül majd január 15-től.","shortLead":"Némi csúszással induló első járatuk Athén és Abu-Dzabi között repül majd január 15-től.","id":"20201229_tenyleg_elindul_a_wizz_air_abu_dhabi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48874106-223e-4f3e-a49b-b851eb735884","keywords":null,"link":"/kkv/20201229_tenyleg_elindul_a_wizz_air_abu_dhabi","timestamp":"2020. december. 29. 14:42","title":"Az év elején tényleg elindul a Wizz Air Abu Dhabi első járata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b531d4-b338-491e-9f0a-9bb988708ce6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nappal azután, hogy Coloradóban regisztrálták az első olyan egyesült államokbeli esetet, amikor a koronavírus új, gyorsan terjedő mutációját mutatták ki, Kaliforniában is felbukkant a variáns. A járványszakértők azt feltételezik, hogy első ízben Délkelet-Angliában két héttel ezelőtt azonosított vírusmutáció már terjedőben van az országban.\r

","shortLead":"Egy nappal azután, hogy Coloradóban regisztrálták az első olyan egyesült államokbeli esetet, amikor a koronavírus új...","id":"20201231_Elkezdett_terjedni_az_uj_virusmutacio_az_Egyesult_Allamokban_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93b531d4-b338-491e-9f0a-9bb988708ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40998ade-eb69-416b-b8e0-ca8da48867dd","keywords":null,"link":"/vilag/20201231_Elkezdett_terjedni_az_uj_virusmutacio_az_Egyesult_Allamokban_is","timestamp":"2020. december. 31. 08:33","title":"Elkezdett terjedni az új vírusmutáció az Egyesült Államokban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bb3e720-0319-4acb-9e9b-c12d05dc49c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök részvéttáviratot küldött a horvát elnöknek.","shortLead":"A köztársasági elnök részvéttáviratot küldött a horvát elnöknek.","id":"20201230_Ader_Janos_horvatorszag_foldrenges_reszvettavirat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bb3e720-0319-4acb-9e9b-c12d05dc49c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"116de537-9780-4239-806f-75b63dc6e4cb","keywords":null,"link":"/itthon/20201230_Ader_Janos_horvatorszag_foldrenges_reszvettavirat","timestamp":"2020. december. 30. 11:04","title":"Áder János felajánlotta Magyarország segítségét Horvátországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban már negyedik éve tart Recep Tayyip Erdoğan bosszúja.","shortLead":"Az országban már negyedik éve tart Recep Tayyip Erdoğan bosszúja.","id":"20201230_torokorszag_borton_eletfogytiglan_puccs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33102fc1-f5b9-47ad-90dd-f4f5a4b1e772","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_torokorszag_borton_eletfogytiglan_puccs","timestamp":"2020. december. 30. 13:46","title":"92 ember kapott életfogytiglant Törökországban a 2016-os puccskísérlet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7763a6c-f763-4579-bd7c-4055023e1cd0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint egy tucat ház semmisült meg a katasztrófában, már több mint 700 embert telepítettek ki.","shortLead":"Több mint egy tucat ház semmisült meg a katasztrófában, már több mint 700 embert telepítettek ki.","id":"20201230_foldcsuszamlas_norvegia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7763a6c-f763-4579-bd7c-4055023e1cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fcebe83-3f33-473b-8347-99f446ceeb43","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_foldcsuszamlas_norvegia","timestamp":"2020. december. 30. 14:14","title":"Hatalmas földcsuszamlás történt Norvégiában, 21 ember eltűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]