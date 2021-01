Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lesznek közben viták és villongások, de demokraták között ez természetes - írta újévi köszöntöjében.","shortLead":"Lesznek közben viták és villongások, de demokraták között ez természetes - írta újévi köszöntöjében.","id":"20210101_Gyurcsany_A_rezsimvaltasra_felkeszules_eve_jon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acc87e9d-dd74-4e3e-bafa-381ac0f12e65","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_Gyurcsany_A_rezsimvaltasra_felkeszules_eve_jon","timestamp":"2021. január. 01. 12:10","title":"Gyurcsány: A rezsimváltásra felkészülés éve jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e35b735-f9a1-4026-a067-2936f1cede07","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Franciaországban egy embernek leszakadt a feje, Olaszországban egy 13 éves gyerek hunyt el. Németországban házi készítésű eszközök okoztak halált és súlyos balesetet.\r

","shortLead":"Franciaországban egy embernek leszakadt a feje, Olaszországban egy 13 éves gyerek hunyt el. Németországban házi...","id":"20210101_tuzijatek_halalos_baleset_europa_szilveszter_ujev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e35b735-f9a1-4026-a067-2936f1cede07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc735efc-b90b-4361-b68e-09344757925f","keywords":null,"link":"/vilag/20210101_tuzijatek_halalos_baleset_europa_szilveszter_ujev","timestamp":"2021. január. 01. 15:54","title":"Halálos baleseteket okoztak a tűzijátékok Európa-szerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"596feaf9-90cc-47b3-9054-a89c243079fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre több országban találnak a koronavírus új, angliai variánsával fertőzött személyeket. Dél-Afrikában és Nigériában szintén találtak új variánsokat.","shortLead":"Egyre több országban találnak a koronavírus új, angliai variánsával fertőzött személyeket. Dél-Afrikában és Nigériában...","id":"20210102_Mar_33_orszagban_felbukkant_a_brit_koronavirusmutans","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=596feaf9-90cc-47b3-9054-a89c243079fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d9df19e-aa81-4051-8e84-6607718bdebd","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Mar_33_orszagban_felbukkant_a_brit_koronavirusmutans","timestamp":"2021. január. 02. 10:25","title":"Már 33 országban felbukkant a brit koronavírus-mutáns","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"558f97ed-76c2-45a7-a613-189564939856","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tavaszi akció miatt a rendőrség összesen 14 milliós bírságot szabott ki, az érintettek pereltek. ","shortLead":"A tavaszi akció miatt a rendőrség összesen 14 milliós bírságot szabott ki, az érintettek pereltek. ","id":"20210101_Ket_dudalos_tunteto_bunteteset_enyhitette_a_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=558f97ed-76c2-45a7-a613-189564939856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc09e4e-3fc1-4f92-8773-f34e10797b24","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_Ket_dudalos_tunteto_bunteteset_enyhitette_a_birosag","timestamp":"2021. január. 01. 20:13","title":"Két \"dudálós tüntető\" pénzbüntetését törölte a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d628b343-7d9e-49dc-a772-8063c3792425","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak száma 9781 főre emelkedett.","shortLead":"Az elhunytak száma 9781 főre emelkedett.","id":"20210102_1410_uj_koronavirusfertozottet_talaltak_114_ember_elhunyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d628b343-7d9e-49dc-a772-8063c3792425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d090d3b-eb26-4fa3-96f3-dd1336c3240e","keywords":null,"link":"/itthon/20210102_1410_uj_koronavirusfertozottet_talaltak_114_ember_elhunyt","timestamp":"2021. január. 02. 08:54","title":"1410 új koronavírus-fertőzöttet találtak, 114 ember elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5ae943-b6fc-4a87-9617-8a3fb602584e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"10 ember tűnt el, egy holttestet találtak. ","shortLead":"10 ember tűnt el, egy holttestet találtak. ","id":"20210101_Ket_napja_keresik_a_norveg_foldcsuszamlasban_eltunteket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b5ae943-b6fc-4a87-9617-8a3fb602584e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b7c1f3-a3c1-4edc-bb3e-bbe371e1cb42","keywords":null,"link":"/vilag/20210101_Ket_napja_keresik_a_norveg_foldcsuszamlasban_eltunteket","timestamp":"2021. január. 01. 18:25","title":"Két napja keresik a norvég földcsuszamlásban eltűnteket, egy holttestet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55ba481-411a-4515-af0d-935f10e00759","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Riccardo Muti karmester szerint a zene örömöt, reményt és békét hoz és fontos a mentális egészség szempontjából.","shortLead":"Riccardo Muti karmester szerint a zene örömöt, reményt és békét hoz és fontos a mentális egészség szempontjából.","id":"20210101_Tobb_ezer_nezo_tapsolt_a_telefonjan_keresztul_a_Becsi_Filharmonikusoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c55ba481-411a-4515-af0d-935f10e00759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f90b301-7166-4348-8221-aa0dfe14dca9","keywords":null,"link":"/kultura/20210101_Tobb_ezer_nezo_tapsolt_a_telefonjan_keresztul_a_Becsi_Filharmonikusoknak","timestamp":"2021. január. 01. 16:42","title":"Több ezer néző tapsolt a telefonján keresztül a Bécsi Filharmonikusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc0b895-7c3a-4c3d-8818-b7ac3e4c325e","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Televíziócsatornából egy volt, hétfőn az is szünetelt, de jött a kedd, amikor este főműsoridőben mindenki izgulhatott a sorozathősökért. Hajós családtörténet a kapitalizmus hőskorából, szovjet kémfilm a KGB megrendelésére, cseh kórházi szappanopera, német gasztro-James Bond és vasalódizájnba oltott sci-fi. Ilyen sorozatokat kaptak a magyarok a 70-80-as években.","shortLead":"Televíziócsatornából egy volt, hétfőn az is szünetelt, de jött a kedd, amikor este főműsoridőben mindenki izgulhatott...","id":"20210101_Onedin_csalad_Korhaz_a_varos_szelen_Stirlicz__A_Netflix_elott_is_voltak_sorozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bc0b895-7c3a-4c3d-8818-b7ac3e4c325e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4210b3b-680c-4715-a220-4bb08c39508e","keywords":null,"link":"/kultura/20210101_Onedin_csalad_Korhaz_a_varos_szelen_Stirlicz__A_Netflix_elott_is_voltak_sorozatok","timestamp":"2021. január. 01. 19:15","title":"Onedin család, Kórház a város szélén, Stirlicz – a Netflix előtt is voltak sorozatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]