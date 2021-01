Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d0bbeed-0145-4de1-8385-a477d83a91e3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Túlélőket még mindig nem találtak a mentésben résztvevők, emberi testrészeket viszont már igen.","shortLead":"Túlélőket még mindig nem találtak a mentésben résztvevők, emberi testrészeket viszont már igen.","id":"20210111_lezuhant_indonez_repulo_feketedoboz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d0bbeed-0145-4de1-8385-a477d83a91e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35d55609-3d3e-41cb-af83-994ef7cdb024","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_lezuhant_indonez_repulo_feketedoboz","timestamp":"2021. január. 11. 07:39","title":"Megtalálták a lezuhant indonéziai utasszállító feketedobozát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380be1c4-59ae-4367-9a4c-cec025e13bcb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hét végéig több mint 450 ezer embert oltanának be, eddig összesen 1 millió 51 ezer adag vakcina érkezett Lengyelországba.","shortLead":"A hét végéig több mint 450 ezer embert oltanának be, eddig összesen 1 millió 51 ezer adag vakcina érkezett...","id":"20210111_Lengyelorszag_korlatozas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=380be1c4-59ae-4367-9a4c-cec025e13bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14305ee6-fc21-49aa-8c5d-d8355b9cb4e9","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_Lengyelorszag_korlatozas_koronavirus","timestamp":"2021. január. 11. 20:36","title":"Lengyelországban maradnak a járványügyi korlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38eb4e42-f3ad-44f0-9350-1170b37b7bd8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Többek között I. Mátyás aranyforintja, vagy a II. Pius pápa által kibocsátott dénár is előkerült. ","shortLead":"Többek között I. Mátyás aranyforintja, vagy a II. Pius pápa által kibocsátott dénár is előkerült. ","id":"20210111_Kozepkori_aranykincseket_talaltak_Ujlengyelnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38eb4e42-f3ad-44f0-9350-1170b37b7bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83913208-3808-4c14-a22c-3e2a7ddef0d2","keywords":null,"link":"/elet/20210111_Kozepkori_aranykincseket_talaltak_Ujlengyelnel","timestamp":"2021. január. 11. 11:50","title":"Mai értékén egy luxusautót érő középkori aranykincset találtak Újlengyelnél – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon már több mint 10 ezren hunytak el a fertőzés következtében.","shortLead":"Magyarországon már több mint 10 ezren hunytak el a fertőzés következtében.","id":"20210111_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9209e55d-0aa5-4dfe-9bca-af29b7ff65ea","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2021. január. 11. 09:01","title":"Koronavírus Magyarországon: 77 halott, 1419 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f9f36a-2e3d-446c-bb72-cffb8d0d4c6e","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Egy első blikkre normál akciókamerának tűnő kütyü, ami a moduláris felépítésnek köszönhetően akár 360 fokos panorámafelvételek készítésére is alkalmas. Teszten az utóbbi idők legizgalmasabb minikamerája.","shortLead":"Egy első blikkre normál akciókamerának tűnő kütyü, ami a moduláris felépítésnek köszönhetően akár 360 fokos...","id":"20210110_osszelegozhato_kamera_insta360_one_r_fenykepezo_teszt_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43f9f36a-2e3d-446c-bb72-cffb8d0d4c6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1487f26-9f56-4a6f-bf49-a5508b1e1050","keywords":null,"link":"/tudomany/20210110_osszelegozhato_kamera_insta360_one_r_fenykepezo_teszt_velemeny","timestamp":"2021. január. 10. 20:00","title":"Összelegózható apró kamera: teszten az izgalmas Insta360 One R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8df460d-e004-4d20-9c8a-ac81cd735613","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fabrizio Soccorsi 78 éves volt. ","shortLead":"Fabrizio Soccorsi 78 éves volt. ","id":"20210110_Meghalt_Ferenc_papa_orvosa_a_koronavirus_szovodmenyeiben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8df460d-e004-4d20-9c8a-ac81cd735613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede24c27-af84-4651-b68e-4d5d946c94de","keywords":null,"link":"/vilag/20210110_Meghalt_Ferenc_papa_orvosa_a_koronavirus_szovodmenyeiben","timestamp":"2021. január. 10. 16:29","title":"Belehalt a koronavírus szövődményeibe Ferenc pápa orvosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75d5c8b-df04-49f7-828c-4adc4a6b239a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tizenegy űrmisszió keretében új űrállomást állít Föld körüli pályára Kína. A három modulból álló kutatólaboratóriumot az ország által fejlesztett rakéták viszik fel.","shortLead":"Tizenegy űrmisszió keretében új űrállomást állít Föld körüli pályára Kína. A három modulból álló kutatólaboratóriumot...","id":"20210111_kina_urallomas_urkutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f75d5c8b-df04-49f7-828c-4adc4a6b239a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76800733-8644-46d4-8c49-d4f187f1b462","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_kina_urallomas_urkutatas","timestamp":"2021. január. 11. 10:03","title":"Új űrállomás összelegózására készül Kína, de előbb egy rakétát is csinálnak hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4b03c7-d096-4fb7-a5b3-98e647aa4d05","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Biatorbágyon, Székesfehérváron és Esztergomban vezetnek be új gyártási technológiákat. A japán cégek 4,5 milliárd forintot tesznek bele a projektekbe, a magyar kormány 2 milliárd forintot ad ehhez hozzá.","shortLead":"Biatorbágyon, Székesfehérváron és Esztergomban vezetnek be új gyártási technológiákat. A japán cégek 4,5 milliárd...","id":"20210112_japan_autoipar_gyartas_szijjarto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a4b03c7-d096-4fb7-a5b3-98e647aa4d05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6ac543b-f979-4eea-a4f3-13fe6d69d282","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210112_japan_autoipar_gyartas_szijjarto","timestamp":"2021. január. 12. 14:54","title":"6,5 milliárd forintos japán autóipari beruházásokat jelentett be Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]