Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00284a6e-9831-46ba-85b4-3ef905b436bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nintendo Switch-hez hasonló eszközzé változtatható a Lenovo most bemutatott újdonsága. Ha nem játszanak vele, táblagépként vagy miniatűr laptopként működik.","shortLead":"A Nintendo Switch-hez hasonló eszközzé változtatható a Lenovo most bemutatott újdonsága. Ha nem játszanak vele...","id":"20210111_lenovo_nec_lavie_mini_tablagep_laptop_kezikonzol_lavie_pro_mobile","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00284a6e-9831-46ba-85b4-3ef905b436bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e12fc87-13ae-4f45-b7fb-1bc86f2e4528","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_lenovo_nec_lavie_mini_tablagep_laptop_kezikonzol_lavie_pro_mobile","timestamp":"2021. január. 11. 14:26","title":"Egyszerre laptop, táblagép és kézikonzol a Lenovo új terméke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b41308-6a3b-4f4a-88ed-1281b55bb79c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Elindult a HVG Extra Pszichológia magazin blogja. Nemrégiben podcast és YouTube-csatorna is startolt.","shortLead":"Elindult a HVG Extra Pszichológia magazin blogja. Nemrégiben podcast és YouTube-csatorna is startolt.","id":"20210112_Elindult_a_HVG_Extra_Pszichologia_blogja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00b41308-6a3b-4f4a-88ed-1281b55bb79c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5b5834-a05f-4885-8a53-c17b133e7ca3","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210112_Elindult_a_HVG_Extra_Pszichologia_blogja","timestamp":"2021. január. 12. 13:30","title":"Nekünk írhat önmagáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a238437a-7546-476f-b6ff-70ebf7d63f2e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A korábbinál jóval kevesebben képeztek eddig vagyoni biztosítékot. ","shortLead":"A korábbinál jóval kevesebben képeztek eddig vagyoni biztosítékot. ","id":"20210111_Csak_minden_masodik_utazasi_iroda_tervez_egyelore_utazasszervezest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a238437a-7546-476f-b6ff-70ebf7d63f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac38242d-fcf1-4919-ae7b-d8705b8c6cd3","keywords":null,"link":"/kkv/20210111_Csak_minden_masodik_utazasi_iroda_tervez_egyelore_utazasszervezest","timestamp":"2021. január. 11. 13:16","title":"Egyelőre az utazási irodáknak a fele jelezte, hogy elindulna idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a6bd89-1fef-412c-979f-c071c2bc9e73","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Annak ellenére, hogy a házasság szabályrendszere sok helyen már lazább, a névváltoztatás még mindig fontos része a házasság intézményének. Mit gondolnak erről a hagyományról a feministák?","shortLead":"Annak ellenére, hogy a házasság szabályrendszere sok helyen már lazább, a névváltoztatás még mindig fontos része...","id":"20210112_Felvegyeme_a_ferjem_nevet_miutan_osszehazasodtunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3a6bd89-1fef-412c-979f-c071c2bc9e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d49266-dec0-45a8-b4f6-02d2b4e9a5a9","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210112_Felvegyeme_a_ferjem_nevet_miutan_osszehazasodtunk","timestamp":"2021. január. 12. 19:11","title":"Felvegyem-e a férjem nevét, miután összeházasodtunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14d36466-d3ac-467c-9cfd-cbb8e1c9b91a","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A párkapcsolati pszichológia terén végzett kutatások már számtalan alkalommal bizonyították az összefüggést a depresszió és a párkapcsolati krízis között. Még a legkiegyensúlyozottabb, a legjobban működő párkapcsolat is megváltozhat, ha az egyik félnél fellépnek a depresszió tünetei. Miből ismerhetjük fel a jeleket? ","shortLead":"A párkapcsolati pszichológia terén végzett kutatások már számtalan alkalommal bizonyították az összefüggést...","id":"20171124_Depresszios_a_parom_71_jel_amire_erdemes_odafigyelni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14d36466-d3ac-467c-9cfd-cbb8e1c9b91a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b1613b-e179-4623-b18c-d5feaf7c93a0","keywords":null,"link":"/brandchannel/20171124_Depresszios_a_parom_71_jel_amire_erdemes_odafigyelni","timestamp":"2021. január. 13. 07:30","title":"A depresszió még a legjobban működő párkapcsolatot is megviseli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"e69ef395-0642-48bc-8f24-6af92e9ae81c","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"07f2b851-d42b-437c-905e-e1eeaf0f99ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A természetkutató kora miatt jogosult az oltásra, de példát is akar mutatni.","shortLead":"A természetkutató kora miatt jogosult az oltásra, de példát is akar mutatni.","id":"20210112_Sir_David_Attenborough_oltas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07f2b851-d42b-437c-905e-e1eeaf0f99ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e8af63-0839-4842-8234-95a7c58346d4","keywords":null,"link":"/elet/20210112_Sir_David_Attenborough_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. január. 12. 17:35","title":"David Attenborough is beoltatta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mérhető forgalmi cél meghatározása nélkül kötelezte fix bónusz fizetésére több beszállítóját a Spar – állapította meg a Nébih vizsgálata.","shortLead":"Mérhető forgalmi cél meghatározása nélkül kötelezte fix bónusz fizetésére több beszállítóját a Spar – állapította meg...","id":"20210112_nebih_spar_buntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708a05bb-8dc7-4e63-91f4-dfb2c0ae9a56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210112_nebih_spar_buntetes","timestamp":"2021. január. 12. 08:49","title":"Tisztességtelen volt a Spar a beszállítóival, 80 milliós bírságot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3ce3d7-1752-4c27-bc64-00cb48ac7ce6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"90 százalékos pontossággal különböztet meg öt alapvető érzelmet a Petpuls nyakörve. ","shortLead":"90 százalékos pontossággal különböztet meg öt alapvető érzelmet a Petpuls nyakörve. ","id":"20210113_kutyaugatast_fordito_nyakorv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c3ce3d7-1752-4c27-bc64-00cb48ac7ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"869963cd-c2d4-4c58-88f6-b6c553b20619","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_kutyaugatast_fordito_nyakorv","timestamp":"2021. január. 13. 12:25","title":"Kifejlesztették a nyakörvet, ami lefordítja a kutyaugatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]