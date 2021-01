Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Covid–19 betegség az Egyesült Államokat sújtja leginkább.","shortLead":"A Covid–19 betegség az Egyesült Államokat sújtja leginkább.","id":"20210112_egyesult_allamok_oltas_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65831639-a6dd-4266-9718-caabf418f657","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_egyesult_allamok_oltas_vakcina","timestamp":"2021. január. 12. 06:55","title":"9 millió embert oltottak már be Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c22b3a-df9b-49be-94e3-ddcb52a7cc94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tervek szerint nem változnak az érettségik időpontjai. Aki beteg vagy karanténban van, két napon pótolhatja a középiskolai fevételi írásbeli részét.","shortLead":"A tervek szerint nem változnak az érettségik időpontjai. Aki beteg vagy karanténban van, két napon pótolhatja...","id":"20210112_Maruzsa_Nem_maradnak_el_az_idei_erettsegik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9c22b3a-df9b-49be-94e3-ddcb52a7cc94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"670b8559-5d66-4b55-9245-12eb40bda109","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_Maruzsa_Nem_maradnak_el_az_idei_erettsegik","timestamp":"2021. január. 12. 14:02","title":"Maruzsa: Nem maradnak el az idei érettségik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eszközbeszerzésről a miniszterelnök oldalán bemutatott videóból derültek ki részletek. Az egyik nem volt igaz.","shortLead":"Az eszközbeszerzésről a miniszterelnök oldalán bemutatott videóból derültek ki részletek. Az egyik nem volt igaz.","id":"20210111_kinai_maszkgyarto_gep_nyomozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17cc94db-1c9a-482b-a8a3-227f575c9e97","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_kinai_maszkgyarto_gep_nyomozas","timestamp":"2021. január. 11. 15:05","title":"Nem nyomoznak a 210 millióért megvásárolt kínai maszkgyártó gép ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6883c6d2-6e1d-4ae3-bf34-93e5f2bef704","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a hvg360 megírta, hogy Szabó Balázs egy oroszokhoz köthető szervezet pénzén ment Közép-Afrikába választási megfigyelőnek, a Jobbik felfüggesztette a párttagságát, és arra szólította fel, hogy adja vissza a mandátumát.","shortLead":"Miután a hvg360 megírta, hogy Szabó Balázs egy oroszokhoz köthető szervezet pénzén ment Közép-Afrikába választási...","id":"20210112_jobbik_szabo_balazs_felfuggesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6883c6d2-6e1d-4ae3-bf34-93e5f2bef704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f705a8b1-506a-411a-9b04-01a00e467fd3","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_jobbik_szabo_balazs_felfuggesztes","timestamp":"2021. január. 12. 10:57","title":"Felfüggeszti a Jobbik az újpesti képviselőjének párttagságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az autógyárak, a járműalkatrészek gyártói, és az akkumulátorgyárak sikeresen álltak át arra, hogyan kell a járványügyi előírások betartásával dolgozni. Így ugyan megtorpant a magyar ipar, de a válság előtti szintnél és az egy évvel ezelőttinél is jobb maradt a teljesítménye.","shortLead":"Az autógyárak, a járműalkatrészek gyártói, és az akkumulátorgyárak sikeresen álltak át arra, hogyan kell a járványügyi...","id":"20210113_ipar_termeles_ksh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72946998-ddf8-4c13-add7-a499705c1f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576951f7-bcf4-4ccc-acdf-6ace2f48c85a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210113_ipar_termeles_ksh","timestamp":"2021. január. 13. 09:59","title":"Az autógyárak és beszállítóik tartják a válság előtti szint fölött a magyar ipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c283e09c-7e74-4fe1-b662-5f4a099330f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A General Motors egy függőlegesen fel- és leszállni képes drónt álmodott meg, ami egy utast tudna magával vinni.","shortLead":"A General Motors egy függőlegesen fel- és leszállni képes drónt álmodott meg, ami egy utast tudna magával vinni.","id":"20210113_general_motors_cadillac_dron_ces_2021","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c283e09c-7e74-4fe1-b662-5f4a099330f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b705271e-072d-49fd-b3ca-467a639c23a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210113_general_motors_cadillac_dron_ces_2021","timestamp":"2021. január. 13. 11:33","title":"Repülő nappalival forradalmasítaná a városi közlekedést a General Motors","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b87fdf6-e901-450a-80f9-5ba1bcf32e16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Colorful legújabb videokártyája olyannyira limitált szériás, hogy az összesen hat példányban készülő eszközből ötöt kapásból egy kínai e-sport-csapatnak adnak.","shortLead":"A Colorful legújabb videokártyája olyannyira limitált szériás, hogy az összesen hat példányban készülő eszközből ötöt...","id":"20210112_colorful_rtx_3090_igame_vulcan_videokartya_geforce_nvidia_e_sport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b87fdf6-e901-450a-80f9-5ba1bcf32e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577b1070-4599-4f9f-acbf-54ef468b0d17","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_colorful_rtx_3090_igame_vulcan_videokartya_geforce_nvidia_e_sport","timestamp":"2021. január. 12. 08:03","title":"Mindössze 6 darabot gyártanak ebből a 24 GB-os videokártyából, ráadásul egyiket sem lehet megvenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d21a15-3b6e-4ad3-98e6-4ecc14a50b87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"IdeaPad-szériás számítógép sosem volt még ilyen gyors, állítja a Lenovo a CES 2021 online szakkiállításon bemutatott új laptopjáról.","shortLead":"IdeaPad-szériás számítógép sosem volt még ilyen gyors, állítja a Lenovo a CES 2021 online szakkiállításon bemutatott új...","id":"20210112_lenovo_ideapad_5_pro_laptop_specifikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07d21a15-3b6e-4ad3-98e6-4ecc14a50b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf54e70-4ffd-4010-9be2-fd5ad607c994","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_lenovo_ideapad_5_pro_laptop_specifikacio","timestamp":"2021. január. 12. 11:03","title":"Bivalyerős laptopot mutatott be a Lenovo, itt az IdeaPad 5 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]