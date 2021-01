Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93e01583-12fe-4734-9caa-42abd0400e00","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már az oltás enyhe mellékhatásai is halálosak lehetnek a számukra. Az országban 23-an haltak meg röviddel az oltás beadása után, többnyire olyanok, akik nagyon idősek és nagyon rossz egészségügyi állapotban voltak.","shortLead":"Már az oltás enyhe mellékhatásai is halálosak lehetnek a számukra. Az országban 23-an haltak meg röviddel az oltás...","id":"20210115_koronavirus_vakcina_oltas_idosek_betegek_norvegia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93e01583-12fe-4734-9caa-42abd0400e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db6629b-7981-4d7f-bb78-85eaa3e5184c","keywords":null,"link":"/vilag/20210115_koronavirus_vakcina_oltas_idosek_betegek_norvegia","timestamp":"2021. január. 15. 13:27","title":"Talán nem érdemes beoltani a legidősebb súlyos betegeket, figyelmeztetnek a norvégok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3df5a1-643c-4180-bccc-7f5e33d565ec","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Meg is célozták gyorsan a világelsőséget.","shortLead":"Meg is célozták gyorsan a világelsőséget.","id":"20210115_Kinaban_allitjak_mar_majdnem_teljesen_helyreallt_a_legikozlekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f3df5a1-643c-4180-bccc-7f5e33d565ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c432b1-2e56-4b7d-9641-a5a584656758","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_Kinaban_allitjak_mar_majdnem_teljesen_helyreallt_a_legikozlekedes","timestamp":"2021. január. 15. 13:29","title":"Kínában állítják: már majdnem teljesen helyreállt a légi közlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az átoltottság növeléséhez a koronavírus elleni vakcinák iránti bizalom megteremtésére van szükség, a főváros ezért tájékoztató kampányt is indít. Karácsony szerint a kormány képtelen lejönni a pusztító propaganda útjáról.","shortLead":"Az átoltottság növeléséhez a koronavírus elleni vakcinák iránti bizalom megteremtésére van szükség, a főváros ezért...","id":"20210116_Karacsony_a_vakcinak_iranti_bizalmat_hianyolja_az_atoltottsag_novelesehez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fcd791-a02d-4a1c-8ec8-b89f949c22f3","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_Karacsony_a_vakcinak_iranti_bizalmat_hianyolja_az_atoltottsag_novelesehez","timestamp":"2021. január. 16. 18:41","title":"Karácsony a vakcinák iránti bizalmat hiányolja az átoltottság növeléséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aba6413-6058-4a4b-8a5c-6afef8e2e592","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Esti Kornélból és az egykori Pegazusok nem léteznek együttesből ismert zenészek első \"testvérlemezüket\" mutatják be a Müpában.","shortLead":"Az Esti Kornélból és az egykori Pegazusok nem léteznek együttesből ismert zenészek első \"testvérlemezüket\" mutatják be...","id":"202102_koncert__lemezbemutato_lazar_tesok_hullamtores","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5aba6413-6058-4a4b-8a5c-6afef8e2e592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ed9112-c615-4096-834b-d6fae7b82e71","keywords":null,"link":"/360/202102_koncert__lemezbemutato_lazar_tesok_hullamtores","timestamp":"2021. január. 15. 14:00","title":"Ha nem is a helyszínen, de online élvezhetjük a Lázár tesók lemezbemutatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6346df7c-616f-43df-9ccf-6a3921ab9991","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság egy kőkemény versenyautó, de hamarosan egy hozzá hasonló közúti sportkocsival is előrukkol majd a gyártó. ","shortLead":"Az újdonság egy kőkemény versenyautó, de hamarosan egy hozzá hasonló közúti sportkocsival is előrukkol majd a gyártó. ","id":"20210115_itt_a_680_loeros_legujabb_hibrid_toyota_gr010_le_mans","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6346df7c-616f-43df-9ccf-6a3921ab9991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443634d5-cd7f-4d30-bdd3-078da54f9d00","keywords":null,"link":"/cegauto/20210115_itt_a_680_loeros_legujabb_hibrid_toyota_gr010_le_mans","timestamp":"2021. január. 15. 07:59","title":"Itt a 680 lóerős legújabb hibrid Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1486bd49-c460-4813-afcf-2b2798021a38","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miközben nem ritkák a 200-300 ezres nyugdíjak sem, a nyugdíjasok közel fele még mindig kevesebbet kap, mint a havi 140 ezer forintos átlag.","shortLead":"Miközben nem ritkák a 200-300 ezres nyugdíjak sem, a nyugdíjasok közel fele még mindig kevesebbet kap, mint a havi 140...","id":"20210116_tobben_kapnak_magas_nyugdijakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1486bd49-c460-4813-afcf-2b2798021a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b07e44-119d-4d96-86f3-a63659ac8f54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210116_tobben_kapnak_magas_nyugdijakat","timestamp":"2021. január. 16. 13:59","title":"Egyre többen kapnak átlag feletti nyugdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ötödik emeleten volt tűz. Egy szoba égett csak ki, de az teljesen.","shortLead":"Az ötödik emeleten volt tűz. Egy szoba égett csak ki, de az teljesen.","id":"20210115_miskolc_tuz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48fc7f84-66d9-4a89-b9e5-57cde212482b","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_miskolc_tuz","timestamp":"2021. január. 15. 05:15","title":"Tűz volt egy miskolci panelben, 80 embert kellett kimenekíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Új csúcsra repítette az államadósságot a Covid elleni védekezés jegyében az Orbán-kormány, majdnem akkora terhet hagyva az utódjára – netán saját magára –, mint amekkorát 2010-ben örökölt. ","shortLead":"Új csúcsra repítette az államadósságot a Covid elleni védekezés jegyében az Orbán-kormány, majdnem akkora terhet hagyva...","id":"202102__deficitrekord__allamadossagcsucs__valasztasi_kassza__amit_ma_elkolthetsz_ne_halaszd_holnapra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e32510-5704-4850-8999-64d4f5f6c212","keywords":null,"link":"/360/202102__deficitrekord__allamadossagcsucs__valasztasi_kassza__amit_ma_elkolthetsz_ne_halaszd_holnapra","timestamp":"2021. január. 16. 07:00","title":"A járványra fogják, de már a 2022-es választások miatt szórják a pénzt Orbánék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]