[{"available":true,"c_guid":"48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csilek András szakorvos szerint nagyon rossz üzenete lenne az egyszeri pénzjuttatásnak.","shortLead":"Csilek András szakorvos szerint nagyon rossz üzenete lenne az egyszeri pénzjuttatásnak.","id":"20210114_infektologus__momentum_oltas_penz_csilek_andras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb284d30-1ce7-4c2a-bfc9-26339e3e5904","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_infektologus__momentum_oltas_penz_csilek_andras","timestamp":"2021. január. 14. 19:47","title":"Infektológus: Színtiszta demagógia oltásért pénzt ajánlani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93776f37-a02a-4652-ad13-c58604a0047f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kasztília és Leónban négynél többen nem lehetnek egy összejövetelen. Több tartományban hamarabb kezdődik a kijárási tilalom.\r

","shortLead":"Kasztília és Leónban négynél többen nem lehetnek egy összejövetelen. Több tartományban hamarabb kezdődik a kijárási...","id":"20210115_Koronavirus_jarvany_Spanyolorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93776f37-a02a-4652-ad13-c58604a0047f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc2cdf1-7b71-471e-bdf2-c9c4fc9a6a6b","keywords":null,"link":"/vilag/20210115_Koronavirus_jarvany_Spanyolorszag","timestamp":"2021. január. 15. 21:51","title":"Nem csitul a járvány Spanyolországban, tovább szigorítanak a tartományok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bf9434-dc87-4009-9cb3-b738e7dd15c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Normális Élet Pártja nem csak a nevében emlékeztet a kamupártos csalás és a járványszekpticizmusa miatt is a hatóságok fókuszába került Gődény György mozgalmára, más módon is összekapcsolható a testépítő gyógyszerésszel.","shortLead":"A Normális Élet Pártja nem csak a nevében emlékeztet a kamupártos csalás és a járványszekpticizmusa miatt is...","id":"20210115_godeny_gyorgy_partalapitas_normalis_elet_partja_kamupartok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05bf9434-dc87-4009-9cb3-b738e7dd15c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d92254-4478-497d-80a8-a1b97c8ef75a","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_godeny_gyorgy_partalapitas_normalis_elet_partja_kamupartok","timestamp":"2021. január. 15. 10:16","title":"Alapítottak egy pártot, ami Gődény Györgyhöz köthető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kifogyott az elektronikai alkatrészekből az ismét lendületbe jött autóipari termelés.","shortLead":"Kifogyott az elektronikai alkatrészekből az ismét lendületbe jött autóipari termelés.","id":"20210115_nemet_autogyarak_alkatreszhiany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f8c0a3-06c6-4fa3-a3aa-5634aa785565","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_nemet_autogyarak_alkatreszhiany","timestamp":"2021. január. 15. 08:48","title":"Alkatrészhiány sújtja az autóipart, rövidített munkaidőt vezetnek be a legnagyobb német gyárakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86de9502-9dd7-4514-8f7a-f10930548a19","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A korábbi olasz kormányfőt szívelégtelenség miatt kezelték Monacóban.","shortLead":"A korábbi olasz kormányfőt szívelégtelenség miatt kezelték Monacóban.","id":"20210115_Slivio_Berlusconi_Monaco_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86de9502-9dd7-4514-8f7a-f10930548a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399945bb-427b-4850-8db7-dee014ae7084","keywords":null,"link":"/vilag/20210115_Slivio_Berlusconi_Monaco_korhaz","timestamp":"2021. január. 15. 19:45","title":"Silvio Berlusconit kiengedték a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28771548-ceae-4769-a43b-42128ce69131","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Apple komputerei nem tartoznak az olcsó számítógépek közé, úgy tűnik, a felhasználókat ez nem zavarja. Már tavaly is nagyon jól fogytak ezek a gépek, idénre pedig további szárnyalást jósolnak az elemzők.","shortLead":"Bár az Apple komputerei nem tartoznak az olcsó számítógépek közé, úgy tűnik, a felhasználókat ez nem zavarja. Már...","id":"20210115_apple_mac_gepek_eladasa_elorejelzes_2021_finaria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28771548-ceae-4769-a43b-42128ce69131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e0fe316-36b4-44f0-8a1c-54c262f31a2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_apple_mac_gepek_eladasa_elorejelzes_2021_finaria","timestamp":"2021. január. 15. 10:03","title":"Idén még több Mac gépet fogunk venni, mint tavaly – szól az előrejelzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea804d7-d152-4bbd-99f9-955cfa254663","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Február 15-ig 16 millió embert oltanának be.","shortLead":"Február 15-ig 16 millió embert oltanának be.","id":"20210114_egyesult_kiralysag_oltas_kamany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ea804d7-d152-4bbd-99f9-955cfa254663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f876808-dba9-4a34-9621-b6a26639aa41","keywords":null,"link":"/vilag/20210114_egyesult_kiralysag_oltas_kamany","timestamp":"2021. január. 14. 21:42","title":"Már hárommillió védőoltást adtak be eddig az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38ded67b-da69-4afb-aaa3-24d16854c1ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lemond posztjáról Alex Azar amerikai egészségügyi miniszter. Az AP hírügynökség által helyi idő szerint pénteken ismertetett levelében a döntést a Capitolium ellen a múlt héten elkövetett támadással indokolta.","shortLead":"Lemond posztjáról Alex Azar amerikai egészségügyi miniszter. Az AP hírügynökség által helyi idő szerint pénteken...","id":"20210116_Ujabb_minisztere_hagyja_ott_Trumpot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38ded67b-da69-4afb-aaa3-24d16854c1ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a27b753a-4ea4-4887-b204-493ff363e810","keywords":null,"link":"/vilag/20210116_Ujabb_minisztere_hagyja_ott_Trumpot","timestamp":"2021. január. 16. 08:21","title":"Újabb minisztere hagyja ott Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]