Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d1505fc-da3e-4fbe-b521-b4a2b5757fc5","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Bírósághoz fordul a Labrisz Egyesület a Fővárosi Kormányhivatal által hozott, szerintük diszkriminatív döntés miatt. A Meseország mindenkié című könyv elleni fogyasztóvédelmi határozat érthetetlen, annak értelmében akár Shakespeare-re, a Grimm-mesékre, a Dekameronra és a világirodalom 70 százalékára címkéket kellene ragasztani – mondják a lapunk által megkérdezett szakértők.","shortLead":"Bírósághoz fordul a Labrisz Egyesület a Fővárosi Kormányhivatal által hozott, szerintük diszkriminatív döntés miatt...","id":"20210120_Meseorszagugy_Ilyen_erovel_vicces_kedvu_fiatalok_feljelenthetnek_a_Macbethet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d1505fc-da3e-4fbe-b521-b4a2b5757fc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c59cb2-50ef-4cc2-a5ce-57a758b2d9cb","keywords":null,"link":"/elet/20210120_Meseorszagugy_Ilyen_erovel_vicces_kedvu_fiatalok_feljelenthetnek_a_Macbethet","timestamp":"2021. január. 20. 06:30","title":"Meseország-ügy: Ilyen erővel vicces fiatalok feljelenthetnék a Macbethet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666bed93-8343-4604-a003-7255ed12c6f5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Két régész az Ibériai-félszigeten az ősi csontokon hasonló elváltozásokat talált, mint például a medvékén. ","shortLead":"Két régész az Ibériai-félszigeten az ősi csontokon hasonló elváltozásokat talált, mint például a medvékén. ","id":"202102_az_osember_teli_alma_mint_amedve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=666bed93-8343-4604-a003-7255ed12c6f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b35086-e547-4323-9311-c3982f931914","keywords":null,"link":"/360/202102_az_osember_teli_alma_mint_amedve","timestamp":"2021. január. 19. 14:00","title":"400 ezer éve az ősemberek is téli álmot aludhattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2832cef2-8de4-4631-8786-fdde44c9e9d5","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Már a kétezres évek elején Budapest orrára koppintott az UNESCO, hogy talán nem kéne a zsidónegyedben házakat rombolni. Ehhez képest most megint arról beszélünk, hogy milyen épületek tűnnének el a negyedben. De szabad-e egyáltalán bontani a védett zónában? Mi ellen véd a műemléki státusz? Hogyan sorvadt el a hazai örökségvédelem, és mi köze a műemlékbontásoknak a magyarok egészségi állapotához? Interjú Klaniczay Péter és Lővei Pál műemléki szakértőkkel. ","shortLead":"Már a kétezres évek elején Budapest orrára koppintott az UNESCO, hogy talán nem kéne a zsidónegyedben házakat rombolni...","id":"20210118_20_ev_alatt_kiderult_hogy_bontani_nagyon_szeretnek_a_magyarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2832cef2-8de4-4631-8786-fdde44c9e9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84204559-fc21-4069-913e-3ff8b74a1375","keywords":null,"link":"/elet/20210118_20_ev_alatt_kiderult_hogy_bontani_nagyon_szeretnek_a_magyarok","timestamp":"2021. január. 18. 20:00","title":"Húsz év alatt kiderült, hogy „bontani nagyon szeretnek a magyarok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"822baa28-6c0a-48af-b807-5bc98dc1f079","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetsorozatban egy ember meghalt, tíz megsérült.","shortLead":"A balesetsorozatban egy ember meghalt, tíz megsérült.","id":"20210119_japan_autopalya_tomegbaleset_hovihar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=822baa28-6c0a-48af-b807-5bc98dc1f079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a1c7458-f10d-46c8-86b0-a072c9348276","keywords":null,"link":"/cegauto/20210119_japan_autopalya_tomegbaleset_hovihar","timestamp":"2021. január. 19. 16:45","title":"130 jármű rohant egymásba egy japán hóviharban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45042ec4-7f2c-4d39-ac7e-2bcfa6bc85de","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bemutatjuk a prezentáció vitatott oldalait. ","shortLead":"Bemutatjuk a prezentáció vitatott oldalait. ","id":"20210118_itm_prezentacio_modellvaltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45042ec4-7f2c-4d39-ac7e-2bcfa6bc85de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2be56ed-b40c-4ff0-bd62-3f99ab76df8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210118_itm_prezentacio_modellvaltas","timestamp":"2021. január. 18. 14:39","title":"Bár az ITM prezentációja tényként kezeli az egyetemek modellváltását, a tárca szerint szabadon dönthetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92179016-bb9b-43fc-b03c-b49fcf00fe5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple 2017 óta nem tett ujjlenyomat-olvasót az iPhone-okba, de ez idén megváltozhat. Ráadásul úgy, ahogy azt a rajongók is évek óta szeretnék.","shortLead":"Az Apple 2017 óta nem tett ujjlenyomat-olvasót az iPhone-okba, de ez idén megváltozhat. Ráadásul úgy, ahogy azt...","id":"20210118_apple_iphone_13_touch_id_ujjlenyomat_olvaso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92179016-bb9b-43fc-b03c-b49fcf00fe5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5370e7-d007-48d1-a27c-dd53db58465d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_apple_iphone_13_touch_id_ujjlenyomat_olvaso","timestamp":"2021. január. 18. 15:03","title":"Az iPhone 13 kijelzője alatt térhet vissza a Touch ID","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ee58ef8-a809-495f-9d80-7391bf657ebb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Serényen dolgoznak az oltópontok, épp időben jött az újabb adag vakcina, az egészségügyi dolgozók után pedig az otthon élő, 89 évesnél idősebb emberek kapják meg a védőoltást – hangzott el az operatív törsz szerdai sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Serényen dolgoznak az oltópontok, épp időben jött az újabb adag vakcina, az egészségügyi dolgozók után pedig az otthon...","id":"20210120_operativ_torzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ee58ef8-a809-495f-9d80-7391bf657ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e8f139a-983e-4c7f-89cb-d4ffc595b2a4","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_operativ_torzs","timestamp":"2021. január. 20. 13:35","title":"Müller: Nem fordulhat elő olyan, hogy a nap végén kiöntsenek megmaradt vakcina-adagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Azerbajdzsánban a Sinovac, Pakisztánban a Sinopharm oltóanyagát kezdik használni.","shortLead":"Azerbajdzsánban a Sinovac, Pakisztánban a Sinopharm oltóanyagát kezdik használni.","id":"20210119_azerbajdzsan_pakisztan_kinai_vakcina_sinopharm_sinovac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca82080-5716-4e44-b279-4459354055db","keywords":null,"link":"/vilag/20210119_azerbajdzsan_pakisztan_kinai_vakcina_sinopharm_sinovac","timestamp":"2021. január. 19. 07:10","title":"Azerbajdzsánban és Pakisztánban is kínai vakcinákkal oltják az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]