Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c744eaa6-4fdc-42b9-a4a2-f4b1de4ab93e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung szempontjából érthető lenne a döntés, hogy a Galaxy S20-ak helyett inkább az új modelleket nyomnák. A felhasználók oldaláról azonban ez nem annyira egyértelmű.","shortLead":"A Samsung szempontjából érthető lenne a döntés, hogy a Galaxy S20-ak helyett inkább az új modelleket nyomnák...","id":"20210120_samsung_galaxy_s20_keszletkisopres_galaxy_s21","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c744eaa6-4fdc-42b9-a4a2-f4b1de4ab93e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b458efc-527a-47be-ab5f-c5c478dce728","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_samsung_galaxy_s20_keszletkisopres_galaxy_s21","timestamp":"2021. január. 20. 15:03","title":"Itt a Galaxy S21, szabadulna a Samsung a Galaxy S20-tól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bc85cc-3107-4c9c-a8b1-8a981d0bd35d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jól jött a streamingszolgáltatónak a 2020-as karanténév. ","shortLead":"Jól jött a streamingszolgáltatónak a 2020-as karanténév. ","id":"20210120_Egy_brazilianyi_elofizetoje_van_mar_a_Netflixnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1bc85cc-3107-4c9c-a8b1-8a981d0bd35d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa498990-7c4f-431d-a0fd-1daf61e3393f","keywords":null,"link":"/kultura/20210120_Egy_brazilianyi_elofizetoje_van_mar_a_Netflixnek","timestamp":"2021. január. 20. 12:14","title":"Kétszázmillió előfizetője van már a Netflixnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a12935cb-8646-4a1e-ab9a-b58e5eab6b88","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Levideózták a színészt, amint az autójában ülve megkapta az oltást. A Terminátor klasszikus sorát idézte közben.","shortLead":"Levideózták a színészt, amint az autójában ülve megkapta az oltást. A Terminátor klasszikus sorát idézte közben.","id":"20210121_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_schwarzenegger_usa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a12935cb-8646-4a1e-ab9a-b58e5eab6b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd336de-79a3-44b9-9e72-7e247208abc7","keywords":null,"link":"/elet/20210121_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_schwarzenegger_usa","timestamp":"2021. január. 21. 12:20","title":"A Terminátort idézve hív oltásra Arnold Schwarzenegger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd875759-a9cf-4d1f-9cea-851a6c0e5e25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hónapok óta nincs bevételük a cégeknek.","shortLead":"Hónapok óta nincs bevételük a cégeknek.","id":"20210120_szabadidosport_szektor_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd875759-a9cf-4d1f-9cea-851a6c0e5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00553d4c-2ba2-426d-a2c6-3a19ca3ee1d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210120_szabadidosport_szektor_koronavirus","timestamp":"2021. január. 20. 18:32","title":"Nagy bajban van a szabadidősport-szektor, van, aki már a bérleti díjat sem tudja fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A székesfehérvári polgármester szerint túlságosan is az országos pártpolitika terepe kezd lenni az önkormányzati világ.","shortLead":"A székesfehérvári polgármester szerint túlságosan is az országos pártpolitika terepe kezd lenni az önkormányzati világ.","id":"20210122_CserPalkovics","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa785cf8-ff46-44ab-93ef-a2eb662b2969","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_CserPalkovics","timestamp":"2021. január. 22. 08:23","title":"Cser-Palkovics: Nem a kormány vonja el a forrásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbef914a-37bc-4adc-8b5a-031624a247da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint számos hibát követtek el az elődei, a beruházás körül \"nem volt minden rendben\".","shortLead":"A főpolgármester szerint számos hibát követtek el az elődei, a beruházás körül \"nem volt minden rendben\".","id":"20210121_karacsony_biodom_nyomozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbef914a-37bc-4adc-8b5a-031624a247da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54aa0583-aeb4-44d7-aa33-351fef8bccfc","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_karacsony_biodom_nyomozas","timestamp":"2021. január. 21. 05:54","title":"Karácsony: Már nyomoz a rendőrség a városligeti Biodóm ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3160fd34-f4cf-446d-8a4f-1a7f54cba693","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína a furcsa ötletek és szokások hazája, amelyre most a Xiaomi is ráerősített egy különleges reklámmal: darabokra szedik az újabb mobiljukat, hogy valami mást építsenek belőle.","shortLead":"Kína a furcsa ötletek és szokások hazája, amelyre most a Xiaomi is ráerősített egy különleges reklámmal: darabokra...","id":"20210120_xiaomi_mi_11_robot_sarkany_megunt_mobiltelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3160fd34-f4cf-446d-8a4f-1a7f54cba693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c51c55-afab-496c-8bd9-70628c4dc782","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_xiaomi_mi_11_robot_sarkany_megunt_mobiltelefon","timestamp":"2021. január. 20. 17:03","title":"A Xiaomi mobiljából egy robotsárkány is legyártható – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d8acbb-ac2b-4803-a916-99bb99d6cfa9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fővárosi Törvényszék szerint az 1653 károsult jelentős részét már kártalanították, más igényük pedig nem lehet.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék szerint az 1653 károsult jelentős részét már kártalanították, más igényük pedig nem lehet.","id":"20210121_birosag_mnb_asz_magyar_allam_brokerbotranyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36d8acbb-ac2b-4803-a916-99bb99d6cfa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687632de-279b-48ec-b90e-4a12a65686a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_birosag_mnb_asz_magyar_allam_brokerbotranyok","timestamp":"2021. január. 21. 21:05","title":"A bíróság szerint az állami intézmények nem felelősek a brókerbotrányokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]