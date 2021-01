Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"791fdbe5-728c-4362-8823-a44f9bd85fd2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Harci repülőket, drónokat és egyéb taktikai eszközöket adott el a korábbi elnök. A vevő az Egyesült Arab Emírségek.","shortLead":"Harci repülőket, drónokat és egyéb taktikai eszközöket adott el a korábbi elnök. A vevő az Egyesült Arab Emírségek.","id":"20210122_donald_trump_fegyveruzlet_egyesult_arab_emirsegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=791fdbe5-728c-4362-8823-a44f9bd85fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea59bd3-dc95-4c08-a811-ebc3c5ece9b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_donald_trump_fegyveruzlet_egyesult_arab_emirsegek","timestamp":"2021. január. 22. 21:18","title":"Trump utolsó elnöki napján még megkötött egy 23 milliárd dolláros fegyverüzletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70466d97-5fd0-4f13-9f57-0030c9ce609b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sms-ekben és e-mailekben hirdetnek nem létező nyereményjátékot, személyes adatokra vadásznak.

","shortLead":"Sms-ekben és e-mailekben hirdetnek nem létező nyereményjátékot, személyes adatokra vadásznak.

","id":"20210122_Csalok_uzenet_Aldi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70466d97-5fd0-4f13-9f57-0030c9ce609b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba91cdc2-4fd1-4395-87d4-9ea3684102c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_Csalok_uzenet_Aldi","timestamp":"2021. január. 22. 10:26","title":"Csalók hirdettek nyereményjátékot az Aldi nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49bf1e0d-6492-4dd7-af7f-11919075b42b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kosztics Józsefet 2006-ban már elítélték egy másik ügy miatt, 2019-ben pedig másfél éves börtönbüntetést kapott szintén sikkasztás, valamint közokirat-hamisítás miatt.","shortLead":"Kosztics Józsefet 2006-ban már elítélték egy másik ügy miatt, 2019-ben pedig másfél éves börtönbüntetést kapott szintén...","id":"20210121_Sikkasztas_letartoztatas_Siklosnagyfalu_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49bf1e0d-6492-4dd7-af7f-11919075b42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5f9492-598b-4e1f-bafc-081d42b1efb2","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_Sikkasztas_letartoztatas_Siklosnagyfalu_polgarmester","timestamp":"2021. január. 21. 15:50","title":"Sikkasztás gyanúja miatt letartóztatták Siklósnagyfalu polgármesterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ffed81-0a2e-4939-9a02-ab3c2577a0ae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A december 30-án elhunyt Frankó Endre a 101. Puma Honi Légvédelmi Vadászrepülő Osztály utolsó, harcban is bevetett pilótája volt. ","shortLead":"A december 30-án elhunyt Frankó Endre a 101. Puma Honi Légvédelmi Vadászrepülő Osztály utolsó, harcban is bevetett...","id":"20210123_Gripen_bucsuztatas_Budapest_Puma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19ffed81-0a2e-4939-9a02-ab3c2577a0ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc2dfc4-ceea-47a9-8d84-4db2f2cccee5","keywords":null,"link":"/kultura/20210123_Gripen_bucsuztatas_Budapest_Puma","timestamp":"2021. január. 23. 08:57","title":"Gripenek búcsúztatják ma Budapest felett az utolsó Pumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa7feff0-dcf0-4f43-b33a-e70a3479d1b6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gernot Langes-Swarovski az alapító dédunokája volt. Elsősorban az ő érdeme, hogy a családi vállalkozásból nemzetközileg (el)ismert cég lett.","shortLead":"Gernot Langes-Swarovski az alapító dédunokája volt. Elsősorban az ő érdeme, hogy a családi vállalkozásból nemzetközileg...","id":"20210122_swarovski_gyemant_gernot_langes_swarovski_dedunoka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa7feff0-dcf0-4f43-b33a-e70a3479d1b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deff4508-cef0-4dca-9560-8f02558b2fc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210122_swarovski_gyemant_gernot_langes_swarovski_dedunoka","timestamp":"2021. január. 22. 15:15","title":"Meghalt Gernot Langes-Swarovski, aki naggyá tette a céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség csak a szerződés iránt érdeklődő Vadai Ágnest hallgatta meg, az érintett cégeket nem.","shortLead":"A rendőrség csak a szerződés iránt érdeklődő Vadai Ágnest hallgatta meg, az érintett cégeket nem.","id":"20210121_Percenkent_egymillio_forintert_musor_feljelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c532ef-f862-4001-ab6c-822ae4a0ca4e","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_Percenkent_egymillio_forintert_musor_feljelentes","timestamp":"2021. január. 21. 16:56","title":"Elutasította a rendőrség a percenként egymillió forintért készült műsorral kapcsolatos feljelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68faa9a3-a724-4ce6-af47-6b7257a492bd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mindeközben egy román munkaügyi bíróság arról is döntött, hogy nem kötelezheti oltásra a munkáltató alkalmazottait. ","shortLead":"Mindeközben egy román munkaügyi bíróság arról is döntött, hogy nem kötelezheti oltásra a munkáltató alkalmazottait. ","id":"20210122_Bukarest_hetfotol_ujranyit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68faa9a3-a724-4ce6-af47-6b7257a492bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2d14c4-60af-4be6-8c97-eacd69fe90fe","keywords":null,"link":"/vilag/20210122_Bukarest_hetfotol_ujranyit","timestamp":"2021. január. 22. 18:03","title":"Bukarest hétfőtől újranyit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b75c742-afb8-48f3-b00a-6587b85022c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új csatorna indulásának ténye egy, az Origón csütörtökön megjelent cikkből derült ki, de hogy mi lesz rajta látható, az még titok.","shortLead":"Az új csatorna indulásának ténye egy, az Origón csütörtökön megjelent cikkből derült ki, de hogy mi lesz rajta látható...","id":"20210121_tevecsatorna_lifetv_media_vivantis_hajdu_peter_meszarosne_kelemen_beatrix","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b75c742-afb8-48f3-b00a-6587b85022c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"949f682f-2fe9-4e2a-ba9b-7f9feec6dd0d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_tevecsatorna_lifetv_media_vivantis_hajdu_peter_meszarosne_kelemen_beatrix","timestamp":"2021. január. 21. 17:52","title":"Új tévécsatornát indít Mészárosné Kelemen Beatrix cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]