[{"available":true,"c_guid":"14ebb555-fcc8-406d-b46a-00246440ebbc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Enyhe tünetekkel kezelik az államfőt, aki így is dolgozik tovább – hétfőn például Vlagyiomir Putyinnal telefonál.","shortLead":"Enyhe tünetekkel kezelik az államfőt, aki így is dolgozik tovább – hétfőn például Vlagyiomir Putyinnal telefonál.","id":"20210125_koronavirus_mexiko_lopez_obrador","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14ebb555-fcc8-406d-b46a-00246440ebbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a5ed6e8-66b9-4c42-afaf-38a83161f600","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_koronavirus_mexiko_lopez_obrador","timestamp":"2021. január. 25. 06:21","title":"Elkapta a koronavírust a maszkviselést elutasító mexikói elnök, Lopez Obrador","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c42d1c-696d-49f9-b6f6-93a558be93ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hat ember vesztette életét.","shortLead":"Hat ember vesztette életét.","id":"20210124_Lezuhant_egy_focistakat_szallito_kisgep_Braziliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10c42d1c-696d-49f9-b6f6-93a558be93ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08646416-d282-4bb2-8255-ba0db9fc86b3","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Lezuhant_egy_focistakat_szallito_kisgep_Braziliaban","timestamp":"2021. január. 24. 21:45","title":"Lezuhant egy focistákat szállító kisgép Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9efbdac8-cce2-4020-a396-059293c1ea99","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Még egy hónapja sincs hatalmon a román koalíció, de már most látszanak a konfliktusai. Egymással versenyez a két román liberális párt, az RMDSZ pedig komoly, de kisebbségi szempontból másodlagos fontosságú tárcák élén vállal kockázatot.","shortLead":"Még egy hónapja sincs hatalmon a román koalíció, de már most látszanak a konfliktusai. Egymással versenyez a két román...","id":"202103__roman_kormany__maris_viszaly__azrmdsz_tarcai__feszultsegtol_terhes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9efbdac8-cce2-4020-a396-059293c1ea99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0e63a9-45c8-4bf3-b73c-d31dfc139546","keywords":null,"link":"/360/202103__roman_kormany__maris_viszaly__azrmdsz_tarcai__feszultsegtol_terhes","timestamp":"2021. január. 24. 16:00","title":"Alig alakult meg koalíció, máris veszekednek egymással a román kormánypártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab0ee16c-a859-4d95-a253-175cf80456ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Joe Biden beiktatásán lefotózott szenátor nemcsak a mémgyárosokat, hanem a kézimunka kedvelőit is megihlette. ","shortLead":"A Joe Biden beiktatásán lefotózott szenátor nemcsak a mémgyárosokat, hanem a kézimunka kedvelőit is megihlette. ","id":"20210123_Bernie_Sanders_baba_horgolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab0ee16c-a859-4d95-a253-175cf80456ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ffde7b4-28de-479a-b1c8-1e90d7a35d1d","keywords":null,"link":"/kultura/20210123_Bernie_Sanders_baba_horgolas","timestamp":"2021. január. 23. 10:47","title":"Kétezer forintért ön is horgolhat üldögélő Bernie Sanders babát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1de3b2-00cb-421c-90be-d4b58579a245","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az elmúlt évtizedben jelentősen kevesebb szándékos emberölés történt az EU-ban és csökkent az öngyilkosságok aránya is. Mindkét téren azt figyelhetjük meg, hogy az északi államokban lényegesen rosszabb a helyzet, míg a napsütötte déli országokban 100 ezer lakosra számottevően kevesebb erőszakos halál jut.","shortLead":"Az elmúlt évtizedben jelentősen kevesebb szándékos emberölés történt az EU-ban és csökkent az öngyilkosságok aránya is...","id":"20210123_Az_emberolesek_es_az_ongyilkossagok_szama_is_csokken_az_EUban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e1de3b2-00cb-421c-90be-d4b58579a245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b6c1311-e8e1-41e0-9fdc-0b5edb84363b","keywords":null,"link":"/eurologus/20210123_Az_emberolesek_es_az_ongyilkossagok_szama_is_csokken_az_EUban","timestamp":"2021. január. 23. 10:00","title":"Az emberölések és az öngyilkosságok száma is csökken az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108c4ea1-a17c-4370-98c6-27c2e2d40c72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Neve alapján nem sokat mond a Simple Search nevű böngészőbővítmény, de aki feltelepíti, igen hasznos eszközhöz jut vele: úgy kereshet a Google-ön, ahogy a régi időkben, felesleges ablakok és ajánlatok nélkül.","shortLead":"Neve alapján nem sokat mond a Simple Search nevű böngészőbővítmény, de aki feltelepíti, igen hasznos eszközhöz jut...","id":"20210123_google_kereses_bovitmeny_firefox_chrome_bongeszo_simple_search","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=108c4ea1-a17c-4370-98c6-27c2e2d40c72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3f37c6c-fcac-4d1d-8d09-74c28b600215","keywords":null,"link":"/tudomany/20210123_google_kereses_bovitmeny_firefox_chrome_bongeszo_simple_search","timestamp":"2021. január. 23. 08:03","title":"Ezzel a bővítménnyel még egyszerűbben kereshet a Google-ben, mint eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c4baccd-8a69-40f5-9a04-175001903d63","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Szputnyik V vakcina egy harmadik generációs korszerű oltóanyagon alapul, ez az a technika, amit a brit AstraZeneca gyártásánál is alkalmaznak - mondta Szlávik János.","shortLead":"A Szputnyik V vakcina egy harmadik generációs korszerű oltóanyagon alapul, ez az a technika, amit a brit AstraZeneca...","id":"20210123_Szlavik_Mindegyik_engedelyezett_vakcina_hatekony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c4baccd-8a69-40f5-9a04-175001903d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b98d571-41b9-48d9-ac0d-a3d7eeaea739","keywords":null,"link":"/tudomany/20210123_Szlavik_Mindegyik_engedelyezett_vakcina_hatekony","timestamp":"2021. január. 23. 19:37","title":"Szlávik: Mindegyik engedélyezett vakcina hatékony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb98dddc-2a3c-47e8-9536-90be969e78f6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Prágában, Varsóban és Tallinnban is tüntettek Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus letartóztatása ellen - számoltak be különféle hírforrások szombaton.","shortLead":"Prágában, Varsóban és Tallinnban is tüntettek Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus letartóztatása ellen...","id":"20210123_A_kulfold_is_kiallt_Navalnij_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb98dddc-2a3c-47e8-9536-90be969e78f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b3df0b-a038-4ff2-ab33-7c0962de0724","keywords":null,"link":"/vilag/20210123_A_kulfold_is_kiallt_Navalnij_mellett","timestamp":"2021. január. 23. 17:36","title":"A külföld is kiállt Navalnij mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]