[{"available":true,"c_guid":"932ac6fa-f16a-4b8c-8179-cbbcf5a5e86c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Déli Obszervatórium Nagyon Nagy Távcsövének (ESO VLT) adatait is felhasználva csillagászok olyan bolygórendszert fedeztek fel, amelynek hat planétájából öt furcsa ütemben járja körbe a központi csillagot. A felfedezésnek magyar szálai is vannak.","shortLead":"Az Európai Déli Obszervatórium Nagyon Nagy Távcsövének (ESO VLT) adatait is felhasználva csillagászok olyan...","id":"20210125_csillagaszat_europai_deli_obszervatorium_toi_178_szinkron_bolygorendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=932ac6fa-f16a-4b8c-8179-cbbcf5a5e86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa21105c-163a-448f-8b46-b0371c0512bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_csillagaszat_europai_deli_obszervatorium_toi_178_szinkron_bolygorendszer","timestamp":"2021. január. 25. 16:03","title":"Különleges mozgású, rejtélyes hatbolygós rendszert fedeztek fel a csillagászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ef2551-105b-4207-a460-b090f01444f2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ódry Árpád örököse nemrég azt kérte, adják át dédapja szobrát a tiltakozó diákoknak, de Szarka Gábor kancellár közölte: továbbviszik azt az új campusra.","shortLead":"Ódry Árpád örököse nemrég azt kérte, adják át dédapja szobrát a tiltakozó diákoknak, de Szarka Gábor kancellár közölte...","id":"20210127_Odryszobor_az_SZFEn_az_uj_vezetes_nem_torodik_az_orokos_keresevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14ef2551-105b-4207-a460-b090f01444f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896e3a05-4144-4c14-ba13-e338386557d3","keywords":null,"link":"/kultura/20210127_Odryszobor_az_SZFEn_az_uj_vezetes_nem_torodik_az_orokos_keresevel","timestamp":"2021. január. 27. 13:03","title":"Ódry-szobor az SZFE-n: az új vezetés nem törődik az örökös kérésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a97b4f-23ef-45da-a5fc-547c3e6791fa","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Time megvonta az Egyesült Államok Covid elleni harcának szomorú mérlegét. Trump elégtelent kapott, Bidennek fel van adva a lecke. ","shortLead":"A Time megvonta az Egyesült Államok Covid elleni harcának szomorú mérlegét. Trump elégtelent kapott, Bidennek fel van...","id":"20210126_time_usa_jarvany_vakcina_lapszemle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32a97b4f-23ef-45da-a5fc-547c3e6791fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff242717-2169-49cf-9fb2-604ee96c3c27","keywords":null,"link":"/360/20210126_time_usa_jarvany_vakcina_lapszemle","timestamp":"2021. január. 26. 07:45","title":"Time: A járványban Amerika a korlátlan tehetetlenségek hazája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585d3dc1-2148-47a7-bc65-bd6b875adfd1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár a gyakorlatban is bemutatkoztak az Apple saját lapkakészletével dolgozó Mac gépek. A teljesítményük valóban remek, azonban időnként ezeknek a masináknak is szembe kell nézniük ilyen-olyan problémával, például hogy esetenként gond lehet a felhasználóváltással.","shortLead":"Immár a gyakorlatban is bemutatkoztak az Apple saját lapkakészletével dolgozó Mac gépek. A teljesítményük valóban...","id":"20210126_apple_m1_mac_varatlanul_aktivalodo_kepernyovedo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=585d3dc1-2148-47a7-bc65-bd6b875adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f1ecaa-3054-4392-b64b-d58161f5c298","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_apple_m1_mac_varatlanul_aktivalodo_kepernyovedo","timestamp":"2021. január. 26. 12:03","title":"Váratlanul aktiválódó képernyővédő nehezíti az Apple új gépeit használók életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983e6ce5-7eb9-428d-bc8c-f656fa26ff82","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság javaslata szerint a különösen fertőzött területekről érkezőknek a negatív teszt birtokában is karanténba kell vonulniuk. A magyar külügyminiszter szerint pedig Magyarországnak saját döntéseket kell hozni a brüsszeli késlekedés miatt.","shortLead":"Az Európai Bizottság javaslata szerint a különösen fertőzött területekről érkezőknek a negatív teszt birtokában is...","id":"20210125_Utazasi_szigoritasokat_tervez_az_EU__Szijjarto_nem_var_Brusszelre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=983e6ce5-7eb9-428d-bc8c-f656fa26ff82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd6d2c6-dcd2-4158-9d58-1b05214b4faf","keywords":null,"link":"/eurologus/20210125_Utazasi_szigoritasokat_tervez_az_EU__Szijjarto_nem_var_Brusszelre","timestamp":"2021. január. 25. 14:58","title":"Utazási szigorításokat tervez az EU – Szijjártó nem vár Brüsszelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ccf9b9-ff19-4910-be88-38d5eb9ce281","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Harminc év után kivezeti a modellt a francia autógyártó.","shortLead":"Harminc év után kivezeti a modellt a francia autógyártó.","id":"20210125_Veget_er_a_Renault_Twingo_palyafutasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02ccf9b9-ff19-4910-be88-38d5eb9ce281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1add26-9eca-4956-b4ed-a5261e89d98e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210125_Veget_er_a_Renault_Twingo_palyafutasa","timestamp":"2021. január. 25. 16:12","title":"Véget ér a Renault Twingo pályafutása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Steven Brandenburg összeesküvés-elméletekben hitt, a Moderna vakcinájával szemben különösen szkeptikus volt. ","shortLead":"Steven Brandenburg összeesküvés-elméletekben hitt, a Moderna vakcinájával szemben különösen szkeptikus volt. ","id":"20210127_Steven_Brandenburg_Moderna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebafe939-06bf-4831-bf76-917b6b561aff","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_Steven_Brandenburg_Moderna","timestamp":"2021. január. 27. 11:31","title":"Akár húsz évet is kaphat a vakcinákat károsító amerikai gyógyszerész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Senki sem sérült meg a rablás során. A rendőrség két férfit vett őrizetbe. ","shortLead":"Senki sem sérült meg a rablás során. A rendőrség két férfit vett őrizetbe. ","id":"20210125_Fegyveres_rablas_Szekesfehervaron_uzlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dceaab5e-cc2a-4fba-bf55-6664bbba7a33","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_Fegyveres_rablas_Szekesfehervaron_uzlet","timestamp":"2021. január. 25. 15:42","title":"Fegyverrel raboltak ki egy üzletet Székesfehérváron, lövés is dördült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]