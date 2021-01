Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52bd3203-a2d8-4e36-b456-0795442bdf7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség előzetes vizsgálatai ezt mutatják.","shortLead":"A rendőrség előzetes vizsgálatai ezt mutatják.","id":"20210128_6os_ut_szazhalombatta_halalos_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52bd3203-a2d8-4e36-b456-0795442bdf7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be8eaeb-a05d-4d7d-9d44-7dbff9f6cf99","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_6os_ut_szazhalombatta_halalos_baleset","timestamp":"2021. január. 28. 21:11","title":"Valószínűleg nem voltak bekötve a 6-os úti baleset halálos áldozatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"010705bd-7bd1-4b68-a807-b826c1fdafbb","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A moszkvai megyei bíróság elutasította a január 17-én harmincnapos előzetes letartóztatásba helyezett Alekszej Navalnij fellebbezését, így a legismertebb orosz ellenzéki továbbra is fogságban marad. Navalnij beszédében azt hangsúlyozta, az orosz hatóságok minden lehetséges törvényt durván megsértenek annak érdekében, hogy elhallgattassák őt.","shortLead":"A moszkvai megyei bíróság elutasította a január 17-én harmincnapos előzetes letartóztatásba helyezett Alekszej Navalnij...","id":"20210128_Navalnij_fogsagban_marad_es_vadol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=010705bd-7bd1-4b68-a807-b826c1fdafbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e209e76b-4393-4643-b556-0491b31b72cb","keywords":null,"link":"/vilag/20210128_Navalnij_fogsagban_marad_es_vadol","timestamp":"2021. január. 28. 17:24","title":"Navalnij üzent a fogságból: Nem a hatalmon lévők az ország gazdái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f1bab01-af34-44e0-bd88-a8fa19309a2a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Open Books néven új kiadói műhely indul Magyarországon, amelyet mások mellett a Libri egykori társalapítója hozott létre. Az új kiadó lehet a válasz arra, hogy miért tűnt el egy nappal ezelőtt Kepes András sikerkönyve a hazai boltok internetes kínálatából. ","shortLead":"Open Books néven új kiadói műhely indul Magyarországon, amelyet mások mellett a Libri egykori társalapítója hozott...","id":"20210129_Kepes_Andras_BarabasAlbert_Laszlo__a_Libri_huzonevei_kerulnek_at_egy_frissen_felbukkant_kiadohoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f1bab01-af34-44e0-bd88-a8fa19309a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58135f47-ad89-4107-85c8-fc60600af6de","keywords":null,"link":"/kultura/20210129_Kepes_Andras_BarabasAlbert_Laszlo__a_Libri_huzonevei_kerulnek_at_egy_frissen_felbukkant_kiadohoz","timestamp":"2021. január. 29. 14:48","title":"Kepes András, Barabási Albert-László – a Libri húzónevei kerülnek át egy frissen felbukkant kiadóhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b3756f-8cf5-4575-82ff-6c3eacd7de67","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az emberiség már csak 100 másodpercnyire van egy olyan potenciális katasztrófától, ami elpusztíthatja az egész földi civilizációt, úgyhogy: ébresztő! Erre figyelmeztet az Atomtudósok Közlönye, amely minden évben nyilvánosságra hozza, hogy megítélése szerint mennyi választ el bennünket a végső pusztulástól. Az Ítéletnap Órája létezése óta, a második világháború után tavaly került legközelebb éjfélhez, és most ugyanott áll.","shortLead":"Az emberiség már csak 100 másodpercnyire van egy olyan potenciális katasztrófától, ami elpusztíthatja az egész földi...","id":"20210128_Doomsday_Clock_a_vilag_meg_sosem_volt_ilyen_kozel_az_apokalipszishez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5b3756f-8cf5-4575-82ff-6c3eacd7de67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43b76a92-d31f-4ecc-913d-f7c9855dde0b","keywords":null,"link":"/360/20210128_Doomsday_Clock_a_vilag_meg_sosem_volt_ilyen_kozel_az_apokalipszishez","timestamp":"2021. január. 28. 07:01","title":"Doomsday Clock: rekordközelségben maradt a világ az apokalipszishez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"622e0a4a-71ae-47ca-b3c5-035bc5251692","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Laguna tulajdonosa alkalmazottként jelentené be a vendégeit, így ők jogszerűen tartózkodhatnának a presszójában.\r

","shortLead":"A Laguna tulajdonosa alkalmazottként jelentené be a vendégeit, így ők jogszerűen tartózkodhatnának a presszójában.\r

","id":"20210128_Alkalmazott_bejelentes_debreceni_vendeglos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=622e0a4a-71ae-47ca-b3c5-035bc5251692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c4adb00-8ad3-476a-a7fb-ce040d128cd9","keywords":null,"link":"/kkv/20210128_Alkalmazott_bejelentes_debreceni_vendeglos","timestamp":"2021. január. 28. 13:36","title":"Biliárdasztal- és sörpadtesztelőket venne fel egy debreceni vendéglős, hogy kinyithasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1d0751-c4d1-4254-b145-6c099d7e0edc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Magyarországnak szánt 6000 milliárd forintból 1509 milliárdot fordítanak a felsőoktatásra, ennek közel kétharmadát infrastruktúra- és eszközfejlesztésére.","shortLead":"A Magyarországnak szánt 6000 milliárd forintból 1509 milliárdot fordítanak a felsőoktatásra, ennek közel kétharmadát...","id":"20210129_egyetemek_felsooktatas_unios_helyreallitasi_alap_pakovics","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a1d0751-c4d1-4254-b145-6c099d7e0edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12081e7a-76f5-49a1-a1ce-b46ff75091c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210129_egyetemek_felsooktatas_unios_helyreallitasi_alap_pakovics","timestamp":"2021. január. 29. 10:44","title":"Az uniós helyreállítási alap negyedét az egyetemekre költené a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c56090-7ac2-4901-951b-fb9ae023b4f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legközelebb február második felében vizsgálják felül a járványügyi védelmi intézkedések fenntartását, március 1-ig érvényben maradnak – derült ki a kormányinfón. Gulyás Gergely miniszter szerint felgyorsítják a vendéglátósok által igényelt bértámogatások kifizetését, és bejelentette, hogy 45 milliárdos kerettel új program indul a falusi kisboltok támogatására.","shortLead":"Legközelebb február második felében vizsgálják felül a járványügyi védelmi intézkedések fenntartását, március 1-ig...","id":"20210128_kormanyinfo_gulyas_gergely_orbankormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64c56090-7ac2-4901-951b-fb9ae023b4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e908627-d419-41e7-9a61-e98c0b45ee6f","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_kormanyinfo_gulyas_gergely_orbankormany","timestamp":"2021. január. 28. 10:57","title":"Gulyás Gergely: Március 1-ig maradnak a járványügyi korlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Igazságtalan a vakcinák elosztása - figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet.","shortLead":"Igazságtalan a vakcinák elosztása - figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet.","id":"20210127_WHO_koronavirus_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7068a701-3454-4da1-b7b3-4dbdcc885a78","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_WHO_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. január. 27. 20:40","title":"WHO: A gazdag országoknak jutott eddig szinte minden koronavírus-vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]