[{"available":true,"c_guid":"521ef8d6-e542-40e2-b4ae-9bbbaa775906","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A holland művész legdrágább rajza lehet a fiatal lányról készült mű.","shortLead":"A holland művész legdrágább rajza lehet a fiatal lányról készült mű.","id":"20210131_vincent_van_gogh_rajz_aukcio_arveres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=521ef8d6-e542-40e2-b4ae-9bbbaa775906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8766b1f-6666-4456-9d8d-475390438db6","keywords":null,"link":"/elet/20210131_vincent_van_gogh_rajz_aukcio_arveres","timestamp":"2021. január. 31. 22:48","title":"10 millió dollárért kelhet el egy Van Gogh-rajz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d37f0e5-ce84-4910-86ca-425e59f05648","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az országba hazatérőknek államilag kijelölt és ellenőrzött szállodákban kell karanténba vonulniuk.\r

","shortLead":"Az országba hazatérőknek államilag kijelölt és ellenőrzött szállodákban kell karanténba vonulniuk.\r

","id":"20210201_Meghosszabbitottak_az_orszagos_zarlatot_Izraelben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d37f0e5-ce84-4910-86ca-425e59f05648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80cd0490-86d0-4f8c-be44-3f01e3179bfe","keywords":null,"link":"/vilag/20210201_Meghosszabbitottak_az_orszagos_zarlatot_Izraelben","timestamp":"2021. február. 01. 13:42","title":"Nem csitul a járvány Izraelben, meghosszabbították a lezárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77290dcf-4988-4135-bccb-d96938325eca","c_author":"HVG","category":"360","description":"Komolytalannak tűnhet összehasonlítani legfontosabb szervünket, az emberi agyat egy tojásfehérjében lebegő puha tojássárgájával, pedig éppen ezt tette a pennsylvaniai Villanova Egyetem tudósainak egy csoportja. Azt, hogy mi történik az emberi aggyal traumás agysérülés vagy agyrázkódás során, tojással modellezték, és nem alaptalanul. ","shortLead":"Komolytalannak tűnhet összehasonlítani legfontosabb szervünket, az emberi agyat egy tojásfehérjében lebegő puha...","id":"202104_konyhai_agykutatas_utos_tojas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77290dcf-4988-4135-bccb-d96938325eca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2789194-2bbd-4873-b1e9-52b3dcd7740f","keywords":null,"link":"/360/202104_konyhai_agykutatas_utos_tojas","timestamp":"2021. február. 01. 16:00","title":"Összeütöttek néhány tojást, hogy megnézzék, mi történik agyrázkódáskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34bb52a6-69f6-41e6-9ef5-578528f73e61","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már januárban magasabb összegű személyi adókedvezmény jár az adóból – közölte a Pénzügyminisztérium.","shortLead":"Már januárban magasabb összegű személyi adókedvezmény jár az adóból – közölte a Pénzügyminisztérium.","id":"20210202_minimalber_adokedvezmegy_adozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34bb52a6-69f6-41e6-9ef5-578528f73e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d11581-3faf-444d-b8f6-ff4005e48bdd","keywords":null,"link":"/kkv/20210202_minimalber_adokedvezmegy_adozas","timestamp":"2021. február. 02. 11:29","title":"Úgy kell számolni az adókedvezményekkel, mint ha már januárban is az új minimálbért fizették volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e533149b-c094-48a0-9c37-d34a1cfe4a9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékbeli skinek, azaz kinézetek közt igen ritka darabok is akadnak, és egyesek akár valódi pénzt is hajlandók kiadni értük. Egy adásvétel nem úgy zajlott, ahogy tervezték.","shortLead":"A játékbeli skinek, azaz kinézetek közt igen ritka darabok is akadnak, és egyesek akár valódi pénzt is hajlandók kiadni...","id":"20210202_cs_go_counter_strike_global_offensive_digitalis_tartalom_kes_borton_lopas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e533149b-c094-48a0-9c37-d34a1cfe4a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2335f1-3c28-4a80-9fa2-c6afe2ae7ab7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_cs_go_counter_strike_global_offensive_digitalis_tartalom_kes_borton_lopas","timestamp":"2021. február. 02. 08:03","title":"8 év börtönt kaphat a játékos, aki meglépett egy Counter-Strike-os késsel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc7f44a4-85b5-4764-a5c7-0f763524921a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter azt írja, még arról sem tudott, hogy a fideszes képviselőnőnek megromlott a kapcsolata a férjével.","shortLead":"A miniszter azt írja, még arról sem tudott, hogy a fideszes képviselőnőnek megromlott a kapcsolata a férjével.","id":"20210201_Gulyas_Gergely_feljelentes_viszony_Koncz_Zsofia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc7f44a4-85b5-4764-a5c7-0f763524921a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc1f98d9-70ef-4fa5-b7f0-31f69024bebb","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_Gulyas_Gergely_feljelentes_viszony_Koncz_Zsofia","timestamp":"2021. február. 01. 11:24","title":"Gulyás Gergely feljelenti a lapokat, amelyek azt írták, hogy Koncz Zsófiával van viszonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pénteki szenátusi ülésen zavaros volt a szavazás, többek számára nem volt világos, pontosan miről döntenek éppen. ","shortLead":"A pénteki szenátusi ülésen zavaros volt a szavazás, többek számára nem volt világos, pontosan miről döntenek éppen. ","id":"20210201_Hivatalosan_ujraszavazast_ker_a_szegedi_professzor_a_zavaros_egyetemi_szavazas_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37853dab-2be8-4c1b-af94-d1951f806b80","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_Hivatalosan_ujraszavazast_ker_a_szegedi_professzor_a_zavaros_egyetemi_szavazas_miatt","timestamp":"2021. február. 01. 17:23","title":"Újraszavazást kér Szajbély Mihály volt dékán a Szegedi Tudományegyetem modellváltásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe00de3-3304-4f29-b12a-5e4b2406db5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint a féltékeny férfi megkötözte, majd egy késsel összevagdosta az élettársát.","shortLead":"A gyanú szerint a féltékeny férfi megkötözte, majd egy késsel összevagdosta az élettársát.","id":"20210202_kinzas_nagykoros_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfe00de3-3304-4f29-b12a-5e4b2406db5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0666aae-5fed-4c40-905d-13e9ee08b981","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_kinzas_nagykoros_ugyeszseg","timestamp":"2021. február. 02. 09:58","title":"Brutálisan megkínozta az élettársát egy nagykőrösi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]