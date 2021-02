Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"030492d8-3ead-4d0c-ada4-0025508f0121","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Olaszország február elsejével minden régiójában lazított a korlátozásokon, több helyen még a múzeumok is kinyithattak. Kezd visszatérni az élet Rómába is. ","shortLead":"Olaszország február elsejével minden régiójában lazított a korlátozásokon, több helyen még a múzeumok is kinyithattak...","id":"20210202_A_II_vilaghaboru_ota_nem_volt_ilyen_sokaig_zarva_de_ismet_kinyitott_a_Vatikani_Muzeum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=030492d8-3ead-4d0c-ada4-0025508f0121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1270aa9-2500-4d72-9171-a4206115bc9d","keywords":null,"link":"/kultura/20210202_A_II_vilaghaboru_ota_nem_volt_ilyen_sokaig_zarva_de_ismet_kinyitott_a_Vatikani_Muzeum","timestamp":"2021. február. 02. 10:26","title":"A második világháború óta nem volt ilyen sokáig zárva, de ismét kinyitott a Vatikáni Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1992fdf-d0b3-4d9e-83d8-81f0ccf903ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alaphelyzetben kéziváltós CT5-V Blackwing motorházteteje alatt egy kompresszorral megfújt hatalmas V8-as erőforrás rejtőzik. ","shortLead":"Az alaphelyzetben kéziváltós CT5-V Blackwing motorházteteje alatt egy kompresszorral megfújt hatalmas V8-as erőforrás...","id":"20210202_amerikai_bmw_m5_rivalis_itt_a_valaha_keszult_legerosebb_cadillac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1992fdf-d0b3-4d9e-83d8-81f0ccf903ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa3a626e-66f7-4280-9c31-975844052c96","keywords":null,"link":"/cegauto/20210202_amerikai_bmw_m5_rivalis_itt_a_valaha_keszult_legerosebb_cadillac","timestamp":"2021. február. 02. 07:59","title":"Amerikai BMW M5-rivális töredék áron: itt a valaha készült legerősebb Cadillac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e7d2d6-b25e-49d8-9e0b-b77fe366ce5a","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Évente egy városnyival kevesebb ember halna meg Magyarországon, ha a betegségek megelőzése kellő figyelmet kapna. Az illetékesek jellemzően az egyénre hárítják a felelősséget krónikus bajaiért, pedig ideje lenne a szakpolitika felelősségét is felvetni, ahogy ezt a fejlett országok teszik – állítja Vitrai József népegészségügyi szakértő.","shortLead":"Évente egy városnyival kevesebb ember halna meg Magyarországon, ha a betegségek megelőzése kellő figyelmet kapna...","id":"202104__vitrai_jozsef__egeszsegmegorzesrol_egyenlotlensegrol__tobb_is_veszett_vacnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5e7d2d6-b25e-49d8-9e0b-b77fe366ce5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37bcb938-40e8-4874-8659-68d4fc6a9ecf","keywords":null,"link":"/360/202104__vitrai_jozsef__egeszsegmegorzesrol_egyenlotlensegrol__tobb_is_veszett_vacnal","timestamp":"2021. február. 01. 11:00","title":"Vitrai József: \"Az egészség megtartása nem csupán az orvosok feladata\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af1c499b-3a58-4495-a286-9982f9af5691","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung következő nagy dobása a feltekerhető kijelzős telefon lehet, az viszont egyelőre még kérdés, mikor léphetnek majd vele piacra.","shortLead":"A Samsung következő nagy dobása a feltekerhető kijelzős telefon lehet, az viszont egyelőre még kérdés, mikor léphetnek...","id":"20210201_samsung_feltekerheto_kijelzo_fejlesztese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af1c499b-3a58-4495-a286-9982f9af5691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ddd1b9-f269-44d3-a45f-bcc613cd32ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_samsung_feltekerheto_kijelzo_fejlesztese","timestamp":"2021. február. 01. 17:03","title":"Feltekerhető kijelzőn dolgozik a Samsung, új telefonba kerülhet majd bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb2fc463-8161-4c07-aeda-1f9add3bda6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két év múlva a Google Android rendszere fut majd az amerikai márka autóinak infotainment-rendszerein.","shortLead":"Két év múlva a Google Android rendszere fut majd az amerikai márka autóinak infotainment-rendszerein.","id":"20210202_Googlera_csereli_autoiban_a_Microsoftot_a_Ford","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb2fc463-8161-4c07-aeda-1f9add3bda6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b5fd92d-1e08-48c6-b339-ebbf37a940b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210202_Googlera_csereli_autoiban_a_Microsoftot_a_Ford","timestamp":"2021. február. 02. 17:40","title":"Google-ra cseréli autóiban a Microsoftot a Ford","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"\"Miközben együtt dolgozunk Oroszországgal, hogy érvényesítsük az Egyesült Államok érdekeit, szorosan egyeztetni fogunk szövetségeseinkkel és partnereinkkel, hogy elszámoltathassuk Oroszországot\" – fogalmazott Anthony Blinken.","shortLead":"\"Miközben együtt dolgozunk Oroszországgal, hogy érvényesítsük az Egyesült Államok érdekeit, szorosan egyeztetni fogunk...","id":"20210202_amerikai_kulugyminiszter_navalnij_oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1607471-6ed5-4982-91d9-7a3cb3c82d2d","keywords":null,"link":"/vilag/20210202_amerikai_kulugyminiszter_navalnij_oroszorszag","timestamp":"2021. február. 02. 21:19","title":"Navaljnij \"azonnali és feltétel nélküli\" szabadon bocsátását követeli az amerikai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5da90e89-e5bd-434d-b252-c3c0957238c8","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Nem szabad félvállról vennünk az alvászavart! Ha ugyanis krónikussá válik, ettől nem pusztán álmosak lehetünk másnap, de hosszú távon igencsak ronthatja képességeinket.\r

","shortLead":"Nem szabad félvállról vennünk az alvászavart! Ha ugyanis krónikussá válik, ettől nem pusztán álmosak lehetünk másnap...","id":"sedacurforte_20210201_Csokkeno_libido_elhizas_feledekenyseg_alvashiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5da90e89-e5bd-434d-b252-c3c0957238c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88d4c3d3-141c-45b6-b12d-115b03742b4b","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20210201_Csokkeno_libido_elhizas_feledekenyseg_alvashiany","timestamp":"2021. február. 01. 07:30","title":"Csökkenő libidó, elhízás, feledékenység: csak pár dolog, amit az alváshiány okoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"719519f9-f95e-485d-858b-a56e105992a3","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A gyerek édesanyja rendszeresen kábítószerezett, élettársa egy alkalommal véletlenül a csecsemő közelében felejtette a drogot.","shortLead":"A gyerek édesanyja rendszeresen kábítószerezett, élettársa egy alkalommal véletlenül a csecsemő közelében felejtette...","id":"20210201_Amfetamin_mergezesben_5_honapos_csecsemo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a48941-452c-4a7c-a948-50c61ecd6ab9","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_Amfetamin_mergezesben_5_honapos_csecsemo","timestamp":"2021. február. 01. 10:47","title":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki miatt amfetaminmérgezésben meghalt egy 5 hónapos csecsemő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]