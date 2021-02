Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23cfbdca-4ba7-403b-96b3-c82eb2595e1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lényeges lett volna a különbség, de Kovács pár óra múlva észrevette a hibát és korrigált.","shortLead":"Lényeges lett volna a különbség, de Kovács pár óra múlva észrevette a hibát és korrigált.","id":"20210205_oltas_60_65_ev_kovacs_vs_orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23cfbdca-4ba7-403b-96b3-c82eb2595e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d9cd0f0-7e5f-4b60-87a0-c65c2a61f12f","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_oltas_60_65_ev_kovacs_vs_orban","timestamp":"2021. február. 05. 13:51","title":"Orbán szerint a 60, Kovács szerint a 65 éven felülieket oltják be március 15-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8674f296-91df-421a-9173-757d9ae988ec","c_author":"Dezső András","category":"gazdasag","description":"Kétlépcsős nyitás kezdődhet március elsejétől. A védettséget és nem az oltást igazolja majd a plasztikkártya. A Rogán család esetében nincs ok arra, hogy vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezzen bárki. Februártól május végéig nem kell bérleti díjat fizetniük azoknak a kávézóknak, éttermeknek és konditermeknek, amelyek állami vagy önkormányzati ingatlant bérelnek. Ezekről beszélt Gulyás Gergely a kormányinfón.





","shortLead":"Kétlépcsős nyitás kezdődhet március elsejétől. A védettséget és nem az oltást igazolja majd a plasztikkártya. A Rogán...","id":"20210205_kormanyinfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8674f296-91df-421a-9173-757d9ae988ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c37676-12c4-41ee-b4ea-029e1f0fddf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210205_kormanyinfo","timestamp":"2021. február. 05. 10:59","title":"Gulyás: március elsejétől részleges nyitás jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A brit UK Biobank legfrissebb kutatási eredménye alapján a vizsgált gyógyultak 88 százalékának szervezetében még fél évvel később is ott volt az az antitest, amely a koronavírus-fertőzés miatt jött létre.","shortLead":"A brit UK Biobank legfrissebb kutatási eredménye alapján a vizsgált gyógyultak 88 százalékának szervezetében még fél...","id":"20210203_kornavirus_jarvany_antitest_immunitas_vedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b43eb1e7-cf4a-4438-922c-e8d5832888d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_kornavirus_jarvany_antitest_immunitas_vedelem","timestamp":"2021. február. 03. 17:03","title":"Hat hónappal a koronavírus-fertőzés után is lehet antitest a szervezetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c78dd09b-9ffc-4726-aee6-a9a43757b0dd","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A fideszes polgármester a járványhelyzet adta lehetőséget kihasználva egy személyben kiemelt fejlesztési területté nyilvánította azt a partszakaszt, amelyen Tiborcz István köreihez köthető idegenforgalmi szolgáltatások vannak. A beruházások ellen már többször tiltakoztak helyi civilek.



","shortLead":"A fideszes polgármester a járványhelyzet adta lehetőséget kihasználva egy személyben kiemelt fejlesztési területté...","id":"20210203_Szabad_a_palya_a_Tiborczhoz_kozeli_beruhazasoknak_Keszthelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c78dd09b-9ffc-4726-aee6-a9a43757b0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01dc4497-7483-4c0c-bbde-aaea40a235ca","keywords":null,"link":"/360/20210203_Szabad_a_palya_a_Tiborczhoz_kozeli_beruhazasoknak_Keszthelyen","timestamp":"2021. február. 03. 17:00","title":"A járvány farvizén nyitottak utat Tiborcz-közeli beruházásoknak Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1faba4-d7bc-4a0e-a881-140362d2cab1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó hamarosan leleplezi a modernizált technikával támadó sportos SUV-t.","shortLead":"Az olasz gyártó hamarosan leleplezi a modernizált technikával támadó sportos SUV-t.","id":"20210204_kemfotokon_a_megujult_lamborghini_urus_divatterepjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff1faba4-d7bc-4a0e-a881-140362d2cab1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d01e4e-5680-4756-9242-786dfd3218ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20210204_kemfotokon_a_megujult_lamborghini_urus_divatterepjaro","timestamp":"2021. február. 04. 06:41","title":"Kémfotókon a megújult Lamborghini Urus divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b63b07-1319-4eb3-9574-29e8cd089554","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple folyamatosan javítgatja operációs rendszerét. A kompatibilis telefonokon már elérhető a tavaly élessé vált iOS 14 újabb változata, azonban van hozzá egy kis megkötés.","shortLead":"Az Apple folyamatosan javítgatja operációs rendszerét. A kompatibilis telefonokon már elérhető a tavaly élessé vált iOS...","id":"20210205_apple_ios_144_telepitese_utan_nincsen_downgrade","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0b63b07-1319-4eb3-9574-29e8cd089554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bcd7b1e-69b1-4276-b289-109b2f6333ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_apple_ios_144_telepitese_utan_nincsen_downgrade","timestamp":"2021. február. 05. 11:03","title":"Erről tudnia kell, ha telepíti az iPhone-jára az új rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e82afd-1897-4094-91ee-6e6ab971c2ae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Ferencváros előnye 13 pontra nőtt, az Újpest kieső helyre csúszott vissza. A bajnokság dobogójára került a Felcsút.","shortLead":"A Ferencváros előnye 13 pontra nőtt, az Újpest kieső helyre csúszott vissza. A bajnokság dobogójára került a Felcsút.","id":"20210203_ftc_ujpest_nb1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41e82afd-1897-4094-91ee-6e6ab971c2ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42e69897-73d4-4574-b26a-e759bda254ff","keywords":null,"link":"/sport/20210203_ftc_ujpest_nb1","timestamp":"2021. február. 03. 21:54","title":"4-0-ra győzött a Ferencváros Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae28e00-d2f7-40c5-9450-72338382ad51","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A demonstrálók többek között nagyobb állami támogatást szeretnének, és elküldenék a horvát gazdasági és fejlesztési minisztert.","shortLead":"A demonstrálók többek között nagyobb állami támogatást szeretnének, és elküldenék a horvát gazdasági és fejlesztési...","id":"20210203_Tuntetes_korlatozas_enyhites_Horvatorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eae28e00-d2f7-40c5-9450-72338382ad51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f3475ef-731d-43c5-9b68-20c7a33323ac","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_Tuntetes_korlatozas_enyhites_Horvatorszag","timestamp":"2021. február. 03. 17:50","title":"Több ezer vállalkozó tüntetett a korlátozások enyhítéséért Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]