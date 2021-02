Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af91394d-34fd-4731-b273-18d794bc5a67","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Énekel és hangszeren is játszik a humanoid robot.\r

\r

","shortLead":"Énekel és hangszeren is játszik a humanoid robot.\r

\r

","id":"20210205_Robot_tagja_is_van_BoszniaHercegovina_legnepszerubb_rockegyuttesenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af91394d-34fd-4731-b273-18d794bc5a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4333b3a6-963e-46ae-b702-1a6dd5d21ba4","keywords":null,"link":"/kultura/20210205_Robot_tagja_is_van_BoszniaHercegovina_legnepszerubb_rockegyuttesenek","timestamp":"2021. február. 05. 16:26","title":"Robot tagja is van Bosznia-Hercegovina legnépszerűbb rockegyüttesének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c1ed58-1171-4880-a255-276ef2113079","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint százmillió forintért árverezték el a Victoria Beckham után Poshspice-nak nevezett tehenet Közép-Angliában.","shortLead":"Több mint százmillió forintért árverezték el a Victoria Beckham után Poshspice-nak nevezett tehenet Közép-Angliában.","id":"20210205_Megvan_a_vilag_legdragabb_tehene_Victoria_Beckhamrol_neveztek_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0c1ed58-1171-4880-a255-276ef2113079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a0c04d-f89e-461a-b356-f56da96aa6a3","keywords":null,"link":"/elet/20210205_Megvan_a_vilag_legdragabb_tehene_Victoria_Beckhamrol_neveztek_el","timestamp":"2021. február. 05. 17:07","title":"Megvan a világ legdrágább tehene, Victoria Beckhamről nevezték el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db592db-9dc4-4c1c-a31f-347baaf944f3","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Nincs olyan szál, ami ne Seszták Miklóshoz vezetne abban a több mint három éve teljes homály övezte kisvárdai projektben, amellyel 2,2 milliárd forint támogatásból lórehabilitációs központtal kombinált lovasakadémia épülne.","shortLead":"Nincs olyan szál, ami ne Seszták Miklóshoz vezetne abban a több mint három éve teljes homály övezte kisvárdai...","id":"202105__lowellness__sesztak_miklos__kelet_felcsutja__kilog_alab","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6db592db-9dc4-4c1c-a31f-347baaf944f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835ed8d1-b6a8-43c7-89aa-50f25c466e0b","keywords":null,"link":"/360/202105__lowellness__sesztak_miklos__kelet_felcsutja__kilog_alab","timestamp":"2021. február. 05. 06:30","title":"Lówellness-ügy: Kisvárdán valahogy mindig Seszták ismerősei irányába áramlik a pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ebd4e9c-7388-4ed4-bb12-077d60e11176","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A leköszönő színházigazgató azt mondja, a jövőben hangosabb lesz, mert el akarja mondani, hogy mi van ma Magyarországon.","shortLead":"A leköszönő színházigazgató azt mondja, a jövőben hangosabb lesz, mert el akarja mondani, hogy mi van ma Magyarországon.","id":"20210205_Jordan_Tamas_Ep_esszel_nem_lehet_magyarazatot_talalni_arra_ami_a_szinhazak_es_a_muveszetek_korul_tortenik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ebd4e9c-7388-4ed4-bb12-077d60e11176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68706e7e-ba57-49fe-b831-c717e4f398e4","keywords":null,"link":"/kultura/20210205_Jordan_Tamas_Ep_esszel_nem_lehet_magyarazatot_talalni_arra_ami_a_szinhazak_es_a_muveszetek_korul_tortenik","timestamp":"2021. február. 05. 11:05","title":"Jordán Tamás: Ép ésszel nem lehet magyarázatot találni arra, ami a színházak és a művészetek körül történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69632b18-8748-4a17-a757-9c70484cea0a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Cinikusan járulékos veszteségnek szokták hívni a háborúk civil áldozatait. Vannak hasonló következményeik a járványügyi korlátozásoknak is, de mivel a lelki problémákról nem szokás beszélni, a pszichés károk sokszor rejtve maradnak. Pedig lassan önmagában az emberek kimerültsége is egy járvány méreteit ölti.","shortLead":"Cinikusan járulékos veszteségnek szokták hívni a háborúk civil áldozatait. Vannak hasonló következményeik a járványügyi...","id":"202105_egy_ev_magany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69632b18-8748-4a17-a757-9c70484cea0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b9864a-292a-40c7-91f7-6bfe85c30abb","keywords":null,"link":"/360/202105_egy_ev_magany","timestamp":"2021. február. 06. 11:00","title":"Az egy év magány már világosan mutatja a bezártság lelki hatásait ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45923402-9c34-4655-9dc3-4b701c9cfd3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Felújítják Budapesten az Operaházzal szemközti, egykoron a balettintézetnek is otthont adó Drechsler-palotát - írja a Népszava.","shortLead":"Felújítják Budapesten az Operaházzal szemközti, egykoron a balettintézetnek is otthont adó Drechsler-palotát - írja...","id":"20210206_Felujitjak_az_Andrassy_ut_egyik_legszebb_palotajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45923402-9c34-4655-9dc3-4b701c9cfd3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06a9320-4e5e-439a-815a-89442f138ecd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210206_Felujitjak_az_Andrassy_ut_egyik_legszebb_palotajat","timestamp":"2021. február. 06. 09:32","title":"Felújítják az Andrássy út egyik legszebb palotáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a08ca1-f0db-4b65-9bde-1e2d2030552e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy épülő alagút miatt kezdtek feltárásba az építménynél a régészek. A nyugati bejáratnál két 2500 éves sírt találtak.","shortLead":"Egy épülő alagút miatt kezdtek feltárásba az építménynél a régészek. A nyugati bejáratnál két 2500 éves sírt találtak.","id":"20210205_stonehenge_regeszet_alagut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73a08ca1-f0db-4b65-9bde-1e2d2030552e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c32c49-c640-4f3e-90c1-57568b069e37","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_stonehenge_regeszet_alagut","timestamp":"2021. február. 05. 17:23","title":"Sírokat találtak Stonehenge mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mattias Buelens kiberbiztonsági szakértő olyan hibát talált a Chrome böngészőben, amiről már a hackerek is tudomást szereztek.","shortLead":"Mattias Buelens kiberbiztonsági szakértő olyan hibát talált a Chrome böngészőben, amiről már a hackerek is tudomást...","id":"20210205_google_chrome_bongeszo_veszfrissites_sebezhetoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded884b1-587a-49f7-af81-d27d87a8f429","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_google_chrome_bongeszo_veszfrissites_sebezhetoseg","timestamp":"2021. február. 05. 08:33","title":"Vészfrissítést kapott a Google Chrome, azonnal telepítse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]