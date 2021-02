Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Drámai szavak kíséretében hagyta el a színt 2017-ben az MSZP akkori miniszterelnök-jelöltje, Botka László, de többen úgy gondolják, hogy most eljött az ő ideje. Noha Botka egyre aktívabb és médiát is épít, forrásaink szerint mindez nem jelenti az országos visszatérését. Karácsony közben vidéki polgármesterekkel tárgyal, amit úgy értelmeznek egyesek, hogy keresi az embert maga helyett a kormányfőjelöltségre. Több politikustársa szerint úgysem fog mást találni, így ő indul majd.","shortLead":"Drámai szavak kíséretében hagyta el a színt 2017-ben az MSZP akkori miniszterelnök-jelöltje, Botka László, de többen...","id":"20210205_Botka_Laszlo_miniszterelnok_jeloltseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5beb6a2a-82d0-47e3-9d0b-fdbbf15f6661","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Botka_Laszlo_miniszterelnok_jeloltseg","timestamp":"2021. február. 05. 13:30","title":"Próbálják rávenni Botka Lászlót, hogy induljon a miniszterelnökségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7582ab-cae6-4ef5-8cc4-5d92fb410a24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben a légzésszámunkat és a pulzusunkat is monitorozhatjuk az alkalmazás, valamint egy telefon segítségével.","shortLead":"A jövőben a légzésszámunkat és a pulzusunkat is monitorozhatjuk az alkalmazás, valamint egy telefon segítségével.","id":"20210204_google_fitnesz_alkalmazas_pulzus_legzesszam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f7582ab-cae6-4ef5-8cc4-5d92fb410a24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10720d4-1f3e-468a-b266-f70f2ad4e0d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_google_fitnesz_alkalmazas_pulzus_legzesszam","timestamp":"2021. február. 04. 18:03","title":"Új egészségügyi funkciókat kap a Google Fitnesz, de nem használhatja mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2b20bf-8392-42f4-a8cf-85ceb30c8d60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő levette Rogán Antal nejének a képét, bár azt állítja, nem a felszólítás, hanem a mocskos kommentek miatt.","shortLead":"A képviselő levette Rogán Antal nejének a képét, bár azt állítja, nem a felszólítás, hanem a mocskos kommentek miatt.","id":"20210205_ugyvedi_felszolitas_varga_damm_andrea_rogan_barbara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa2b20bf-8392-42f4-a8cf-85ceb30c8d60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56345b7f-0498-470e-95a9-221a1ddba80f","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_ugyvedi_felszolitas_varga_damm_andrea_rogan_barbara","timestamp":"2021. február. 05. 18:02","title":"Ügyvédi felszólítást kapott Varga-Damm Andrea, miután posztolta Rogán Barbara fotóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszezőnek néhány napja van, hogy új partnert találjon magának.","shortLead":"A magyar teniszezőnek néhány napja van, hogy új partnert találjon magának.","id":"20210204_Australian_Open_Babos_Timea_parospartnere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a73e83-fc09-46ce-a018-c67139171980","keywords":null,"link":"/sport/20210204_Australian_Open_Babos_Timea_parospartnere","timestamp":"2021. február. 04. 09:37","title":"Australian Open: Visszalépett Babos Tímea párospartnere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5149d1d4-3f1f-4599-b798-5c1739db5a9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss információ szerint már csak 5 hónapot kell várni arra, hogy a Samsung bemutassa az összecsukható csúcsmobilját, és jön majd mellé a kistestvér, a Galaxy Z Flip3 is.","shortLead":"Egy friss információ szerint már csak 5 hónapot kell várni arra, hogy a Samsung bemutassa az összecsukható...","id":"20210205_samsung_galaxy_z_fold3_galaxy_z_flip3_osszecsukhato_telefon_hajlithato_kijelzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5149d1d4-3f1f-4599-b798-5c1739db5a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d22feabc-e41b-4c89-bbb7-94a33a0b5efe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_samsung_galaxy_z_fold3_galaxy_z_flip3_osszecsukhato_telefon_hajlithato_kijelzo","timestamp":"2021. február. 05. 10:33","title":"Korábban jöhet a vártnál a Samsung összecsukható csúcsmobilja, a Galaxy Z Fold3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a15fe9-c422-4827-b378-72e86e9ab4d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Smartmatic már a második elektronikus szavazási rendszereket gyártó cég, amelyik a volt elnök ügyvédeit beperelte.","shortLead":"A Smartmatic már a második elektronikus szavazási rendszereket gyártó cég, amelyik a volt elnök ügyvédeit beperelte.","id":"20210204_smartmatic_per_amerika_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68a15fe9-c422-4827-b378-72e86e9ab4d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8368bd-8d89-4ee1-9f1f-46912e830f2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210204_smartmatic_per_amerika_valasztas","timestamp":"2021. február. 04. 20:27","title":"2,7 milliárd dollárra perelik a Fox Newst és Trump ügyvédeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f84624-cef4-4d1c-9c69-75ba04073760","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Marjorie Taylor Greene a költségvetési és az oktatási szakbizottságnak is tagja volt. Még republikánusok is támogatták az eltávolítását.","shortLead":"Marjorie Taylor Greene a költségvetési és az oktatási szakbizottságnak is tagja volt. Még republikánusok is támogatták...","id":"20210205_marjorie_taylor_greene_bizottsagi_helyek_qanon_capitolium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9f84624-cef4-4d1c-9c69-75ba04073760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff2043d-aa6b-4faa-86d5-4c87b6003a3a","keywords":null,"link":"/vilag/20210205_marjorie_taylor_greene_bizottsagi_helyek_qanon_capitolium","timestamp":"2021. február. 05. 05:43","title":"Megfosztották bizottsági helyeitől a QAnon-hívő amerikai kongresszusi képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Az eddigiekből ítélve nem csak a nyitás menetrendje van eldöntve, hanem az is, milyen feltételekhez kötik. Ehhez biztosítanak kiváló díszletet majd a februári nemzeti konzultáció eredményei.","shortLead":"Az eddigiekből ítélve nem csak a nyitás menetrendje van eldöntve, hanem az is, milyen feltételekhez kötik. Ehhez...","id":"20210205_nemzeti_konzultacio_eredmenyek_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7fc38fa-f0c6-4de6-9d70-7a2082792579","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_nemzeti_konzultacio_eredmenyek_koronavirus","timestamp":"2021. február. 05. 15:50","title":"A konzultáció csak arra jó, hogy azt higgyük, mi döntöttünk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]