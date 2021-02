Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f5b7c8c-be49-41f2-a054-b6295fdd54d8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ha a vírus is úgy akarja, július 29-31-ig tartják a Paloznaki Jazzpikniket, ahol olyan sztárok lépnek fel, mint Candy Dulfer, Mario Biondi, az MF Robots és a De Phazz. Ezzel a tavalyi elmaradt koncertjeiket pótolják.\r

\r

","shortLead":"Ha a vírus is úgy akarja, július 29-31-ig tartják a Paloznaki Jazzpikniket, ahol olyan sztárok lépnek fel, mint Candy...","id":"20210208_Candy_Dulfer_es_a_De_Phazz_is_fellep_julius_vegen_Paloznakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f5b7c8c-be49-41f2-a054-b6295fdd54d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab88e3a8-9ac6-4314-a894-5c6daf90a225","keywords":null,"link":"/kultura/20210208_Candy_Dulfer_es_a_De_Phazz_is_fellep_julius_vegen_Paloznakon","timestamp":"2021. február. 08. 12:35","title":"Candy Dulfer, és a De Phazz is fellép július végén Paloznakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c41b9f-8b65-49ad-8aa9-259d4c483706","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A legeslegjobb szex elvárása nem több ügyesen alkalmazott reklámfogásnál.","shortLead":"A legeslegjobb szex elvárása nem több ügyesen alkalmazott reklámfogásnál.","id":"20210207_Milyen_az_eleg_jo_szex","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60c41b9f-8b65-49ad-8aa9-259d4c483706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"335f11b8-fa65-485c-bdff-bc84d362e230","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210207_Milyen_az_eleg_jo_szex","timestamp":"2021. február. 07. 20:15","title":"Milyen az elég jó szex?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5efa4a07-f233-4335-b262-83f94e2fce46","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A floridai csapat lemosta a címvédő Kansas City Chiefst az NFL nagydöntőjében.","shortLead":"A floridai csapat lemosta a címvédő Kansas City Chiefst az NFL nagydöntőjében.","id":"20210208_A_Tampa_Bay_Buccaneers_nyerte_a_Super_Bowlt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5efa4a07-f233-4335-b262-83f94e2fce46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d5f7bfe-3360-4e17-935a-3c56571f799b","keywords":null,"link":"/sport/20210208_A_Tampa_Bay_Buccaneers_nyerte_a_Super_Bowlt","timestamp":"2021. február. 08. 07:29","title":"A Tampa Bay nyerte a Super Bowlt, Tom Brady hetedszer bajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c556887-5cf8-47ef-8b1a-7881ace14408","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Rosszija 1 riportja többször is utal az ellenzéki aktivista Putyin palotáját leleplező filmjére, de azt is állítja, hogy külföldi titkosszolgálatok állnak az egész mögött.","shortLead":"A Rosszija 1 riportja többször is utal az ellenzéki aktivista Putyin palotáját leleplező filmjére, de azt is állítja...","id":"20210208_navalnij_palota_rosszija1_propaganda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c556887-5cf8-47ef-8b1a-7881ace14408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e07a8fe1-6a93-4eb5-bc91-3561caadcac7","keywords":null,"link":"/vilag/20210208_navalnij_palota_rosszija1_propaganda","timestamp":"2021. február. 08. 18:45","title":"Az orosz köztévé szerint Navalnij Putyinhoz hasonló luxusban élt Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kivételekről a kormány dönt és rendeletben szabályozza.","shortLead":"A kivételekről a kormány dönt és rendeletben szabályozza.","id":"20210208_szolgalati_jogviszony_nogyogyasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f42a25d-3441-4706-bf49-820c20744c4f","keywords":null,"link":"/itthon/20210208_szolgalati_jogviszony_nogyogyasz","timestamp":"2021. február. 08. 19:31","title":"Három héten belül kiderülhet, melyek lesznek a kivételek a szakellátásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2896a622-558c-4b95-8b7c-f9fd629a190c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Négy év alatt 73 százalékkal nőttek a kgfb-árak, derül ki az új árindexből.","shortLead":"Négy év alatt 73 százalékkal nőttek a kgfb-árak, derül ki az új árindexből.","id":"20210208_MNB_Budapesten_gyorsabban_dragulnak_a_kotelezo_biztositasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2896a622-558c-4b95-8b7c-f9fd629a190c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a214ee76-1814-4347-92b2-aca64f756a18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_MNB_Budapesten_gyorsabban_dragulnak_a_kotelezo_biztositasok","timestamp":"2021. február. 08. 12:49","title":"MNB: Budapesten gyorsabban drágulnak a kötelező biztosítások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök cikkében osztotta meg gondolatait többek közt arról, milyen fontos a fenntartható fejlődés, aminek alapja az értékrend.","shortLead":"A jegybankelnök cikkében osztotta meg gondolatait többek közt arról, milyen fontos a fenntartható fejlődés, aminek...","id":"20210208_Matolcsy_novekedes_zold_atmenet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d03b02a-046f-458d-946c-f23cabd0c894","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_Matolcsy_novekedes_zold_atmenet","timestamp":"2021. február. 08. 18:24","title":"Matolcsy: Beindult a zöld átmenet, már nem lehet a természet kárára növekedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5eea925-fddc-4448-9e11-412519293efa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy érdekes tudományos vizsgálat szerint a Hold különféle fázisai igenis hatással vannak az alvásmennyiségre, és annak minőségére is.","shortLead":"Egy érdekes tudományos vizsgálat szerint a Hold különféle fázisai igenis hatással vannak az alvásmennyiségre, és annak...","id":"20210209_holdfazis_hold_alvas_alvasminoseg_belso_ora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5eea925-fddc-4448-9e11-412519293efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"004d67f6-fd6b-4a0b-9c64-db30d5d1b9f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_holdfazis_hold_alvas_alvasminoseg_belso_ora","timestamp":"2021. február. 09. 08:03","title":"Most tudósok állítják: befolyásolja az alvásunkat a Hold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]