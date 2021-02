Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0697ded0-2669-40ff-ac2d-615070e6848e","c_author":"Németh András","category":"360","description":"1921-ben vette fel a diplomáciai kapcsolatokat a Szovjetunió, valamint a cári Orosz Birodalomból néhány évvel korábban kivált Finnország. Azóta háborúztak, voltak feszült és békés korszakaik, és kísért még a „finlandizáció” is, azaz annak példája, miként maradhat független egy kis állam egy többé-kevésbé ellenséges világhatalom – a szovjet összeomlás óta Oroszország – szomszédságában.\r

","shortLead":"1921-ben vette fel a diplomáciai kapcsolatokat a Szovjetunió, valamint a cári Orosz Birodalomból néhány évvel korábban...","id":"20210208_Oroszorszag_Finnorszag_NATO_finlandizacio_europai_unio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0697ded0-2669-40ff-ac2d-615070e6848e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e06e2b-9c8f-426d-9b8c-1c11624df6f2","keywords":null,"link":"/360/20210208_Oroszorszag_Finnorszag_NATO_finlandizacio_europai_unio","timestamp":"2021. február. 08. 19:00","title":"100 év története inti arra az EU-tag finneket, hogy vigyázzanak a NATO-tagsággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06bd3d04-ca02-4652-a50b-5bc53fc8e7a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hamarosan érkező 812 GTO egy korszak végét jelentheti az olasz gyártónál. ","shortLead":"A hamarosan érkező 812 GTO egy korszak végét jelentheti az olasz gyártónál. ","id":"20210209_szivo_v12_motoros_ferrari","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06bd3d04-ca02-4652-a50b-5bc53fc8e7a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de15c665-bea7-42d0-a7f9-00b6eb53ad2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210209_szivo_v12_motoros_ferrari","timestamp":"2021. február. 09. 11:21","title":"Utolsó szívó V12 motoros modelljét dobhatja piacra a Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0271ad8e-f7a5-4e2a-8411-c830dfcb8854","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A BFMTV több mint 20 percben mutatja be a tudóst és a találmányát.\r

\r

","shortLead":"A BFMTV több mint 20 percben mutatja be a tudóst és a találmányát.\r

\r

","id":"20210210_A_no_aki_megmentheti_a_vilagot__mar_elerheto_a_francia_dokumentumfilm_Kariko_Katalinrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0271ad8e-f7a5-4e2a-8411-c830dfcb8854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c937fdf-92dc-458f-9b51-fa9dad175e89","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_A_no_aki_megmentheti_a_vilagot__mar_elerheto_a_francia_dokumentumfilm_Kariko_Katalinrol","timestamp":"2021. február. 10. 10:32","title":"„A nő, aki megmentheti a világot” – elérhető a francia dokumentumfilm Karikó Katalinról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40007e76-3459-4db7-bc5a-db80df48ac1f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A leendő kormányfő a koronavírus elleni vakcinázás felgyorsítását, a környezetvédelmet, az oktatás megerősítését, valamint a dolgozók és vállalkozók támogatását jelölte meg legfontosabb törekvéseinek.\r

","shortLead":"A leendő kormányfő a koronavírus elleni vakcinázás felgyorsítását, a környezetvédelmet, az oktatás megerősítését...","id":"20210209_Salvini_bizik_Draghiban_bizalmat_szavaz_neki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40007e76-3459-4db7-bc5a-db80df48ac1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af039fd9-fb5d-4c63-81c7-4605bc895a05","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_Salvini_bizik_Draghiban_bizalmat_szavaz_neki","timestamp":"2021. február. 09. 20:50","title":"Olasz kormányalakítás: Salvini bízik Draghiban, bizalmat szavaz neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc9819bc-8ce2-40d5-a563-f2c54a702a68","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lefoglalt hamisítványok a veszélyeshulladék-feldolgozó telepeken végzik.","shortLead":"A lefoglalt hamisítványok a veszélyeshulladék-feldolgozó telepeken végzik.","id":"20210210_nav_parfum_csempeszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc9819bc-8ce2-40d5-a563-f2c54a702a68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0634f90c-b486-4200-b039-013a12999c75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210210_nav_parfum_csempeszet","timestamp":"2021. február. 10. 07:29","title":"Állati vizeletet tartalmazó parfümöt is foglalt már le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce50304-0bc8-4561-a2db-831fd640cb29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök által bejelentett hitelkonstrukcióról derült ki újabb részlet.","shortLead":"A miniszterelnök által bejelentett hitelkonstrukcióról derült ki újabb részlet.","id":"20210210_ingyenhitel_jarvany_fejlesztesi_bank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ce50304-0bc8-4561-a2db-831fd640cb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78cc0a0-a566-4dd4-a93b-30588e998a8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210210_ingyenhitel_jarvany_fejlesztesi_bank","timestamp":"2021. február. 10. 08:06","title":"Azok a vállalkozások kaphatnak az ingyenhitelből, amelyek a járvány előtt nem voltak veszteségesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ef0281-51bb-4a30-8643-5cd20835971e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az angolul, arabul és törökül is beszélő Dmitrij Peszkov külügyminisztériumi fordítóként kezdte, ma már ő tolmácsolja a világnak az orosz államfő álláspontját. Kontúr.","shortLead":"Az angolul, arabul és törökül is beszélő Dmitrij Peszkov külügyminisztériumi fordítóként kezdte, ma már ő tolmácsolja...","id":"20210209_Kezdetben_taxizassal_kereste_a_mellekest_ma_mar_fenyuzo_luxuseletet_el_Putyin_szovivoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9ef0281-51bb-4a30-8643-5cd20835971e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4ace17-4483-4a18-894c-2e51222d9f5c","keywords":null,"link":"/360/20210209_Kezdetben_taxizassal_kereste_a_mellekest_ma_mar_fenyuzo_luxuseletet_el_Putyin_szovivoje","timestamp":"2021. február. 09. 15:00","title":"Kezdetben taxizással kereste a mellékest, ma már fényűző luxuséletet él Putyin szóvivője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ad12841-686d-40f8-87c3-b4dfdbf2eb8c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Molnár Áron azt mondta, a férfi ma már nem tesz hasonlókat. A műsorban megnevezett rendező a 24.hu-nak azt mondta, nem nevezné zaklatásnak a viselkedését, hiszen nem volt benne közeledési szándék. ","shortLead":"Molnár Áron azt mondta, a férfi ma már nem tesz hasonlókat. A műsorban megnevezett rendező a 24.hu-nak azt mondta, nem...","id":"20210208_noar_zaklatas_vigszinhaz_molnar_aron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ad12841-686d-40f8-87c3-b4dfdbf2eb8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc391c9-7b1a-47f1-af8f-6d637964a524","keywords":null,"link":"/kultura/20210208_noar_zaklatas_vigszinhaz_molnar_aron","timestamp":"2021. február. 08. 19:53","title":"NoÁr arról beszélt, hogy 16 évesen zaklatta egy rendező, az érintett szerint nem ez történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]