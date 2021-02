Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dániában egyre aggasztóbb számokat hoz a koronavírus brit törzse, Magyarországon konkrét szám összesen egyszer hangzott el ezzel kapcsolatban.","shortLead":"Dániában egyre aggasztóbb számokat hoz a koronavírus brit törzse, Magyarországon konkrét szám összesen egyszer hangzott...","id":"20210211_Kemenesi_Gabor_brit_varians_virologia_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147797f6-a65d-461c-ab41-559ec6ab083a","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_Kemenesi_Gabor_brit_varians_virologia_koronavirus","timestamp":"2021. február. 11. 18:13","title":"Kemenesi Gábor is szeretné megismerni a brit vírustörzs magyarországi adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33f13d16-86ca-4f67-81ad-3631007b5b3f","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Magyar Power 25 – a hazai színtér erőviszonyai, 2020 / A lélek maga tehetetlen – Kicsiny Balázs a MODEM-ben / Várószoba – intervenciók a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban / Európa elfelejtett eretnekei – bogumil sírváros a Balkánon / Égből leesett dolgok – független galériák évértékelője / Provincializálható-e Európa? – a kulturális transzferről / Elszántság és kreativitás – 2020 a műtárgypiacon / A kultúra Noé-bárkája – 50 éves a genfi Bodmer-alapítvány / Szerelem vagy pénzszag? – a kortárs művek gyűjtéséről","shortLead":"Magyar Power 25 – a hazai színtér erőviszonyai, 2020 / A lélek maga tehetetlen – Kicsiny Balázs a MODEM-ben / Várószoba...","id":"20210212_Megjelent_a_Muerto_2021_februarmarciusi_lapszama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33f13d16-86ca-4f67-81ad-3631007b5b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae57cf60-82fd-4bee-8f7c-70defd460e43","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20210212_Megjelent_a_Muerto_2021_februarmarciusi_lapszama","timestamp":"2021. február. 12. 12:10","title":"Megjelent a Műértő 2021. február-márciusi lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffae4452-f2bc-4c78-b975-9332f40912d2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van olyan budapesti szálloda, ahol a szobákból kitették az ágyakat, azokat a helyiségeket most room office-ként lehet kivenni. 