[{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint a férfi azt ígérte az ügyésznőnek, hogy mindenkit letarol, nem lesz neki se gyereke, se férje.","shortLead":"Az ügyészség szerint a férfi azt ígérte az ügyésznőnek, hogy mindenkit letarol, nem lesz neki se gyereke, se férje.","id":"20210217_ugyesz_fenyegetes_busz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de593c8-afd0-4558-acdf-6b41de77b4c3","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_ugyesz_fenyegetes_busz","timestamp":"2021. február. 17. 10:29","title":"A bíróság felé tartó buszon fenyegetett meg egy ügyészt egy vádlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e28c32b-0cdc-40e9-ac51-b456e5f71162","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár sokan már temették/temetik a Huawi okostelefonos üzletágát, úgy tűnik, a kínai gyártó egyelőre nem áll le. A legújabb hírek szerint március utolsó hétvégéjén három új telefont is bemutathat.","shortLead":"Bár sokan már temették/temetik a Huawi okostelefonos üzletágát, úgy tűnik, a kínai gyártó egyelőre nem áll le...","id":"20210218_huawei_p50_csalad_megjelenes_harmony_os","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e28c32b-0cdc-40e9-ac51-b456e5f71162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf436f1-04de-44a9-a371-b2f5928368df","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_huawei_p50_csalad_megjelenes_harmony_os","timestamp":"2021. február. 18. 13:03","title":"Jönnek a Huawei új csúcstelefonjai, ezeken már a saját rendszerük lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7815b1-250f-4a5f-a7c2-b03eff5c686f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden jól alakul, magyar idő szerint csütörtökön 21 óra 55 perckor leszáll a vörös bolygón a NASA eddigi legmodernebb marsjárója. A történelmi pillanatot több helyen élőben közvetítik.","shortLead":"Ha minden jól alakul, magyar idő szerint csütörtökön 21 óra 55 perckor leszáll a vörös bolygón a NASA eddigi...","id":"20210218_perseverance_marsjaro_landolas_elo_kozvetites_magyarul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc7815b1-250f-4a5f-a7c2-b03eff5c686f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16752cd3-937d-4899-82e3-afe9165fb331","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_perseverance_marsjaro_landolas_elo_kozvetites_magyarul","timestamp":"2021. február. 18. 15:03","title":"Itt magyarul is követheti a Perseverance marsjáró esti landolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a cég nem árulja el a szállítás ütemezését, belsős források állítják, hogy nagyon sok oltóanyag még mindig hiányzik abból, amit ígértek.","shortLead":"Bár a cég nem árulja el a szállítás ütemezését, belsős források állítják, hogy nagyon sok oltóanyag még mindig hiányzik...","id":"20210217_pfizer_europai_unio_vakcina_keses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d08136-20de-48ca-919e-47126cdffb3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_pfizer_europai_unio_vakcina_keses","timestamp":"2021. február. 17. 18:15","title":"Reuters: A Pfizer tízmillió vakcinával lóg az EU-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hackerek hollywoodi filmstúdiókat is megkárosítottak. Korábban azzal fenyegetőztek, hogy erőszakos támadást indítanak a mozik ellen, ha bemutatják a Kim Dzsong Unról szóló vígjátékot. ","shortLead":"A hackerek hollywoodi filmstúdiókat is megkárosítottak. Korábban azzal fenyegetőztek, hogy erőszakos támadást indítanak...","id":"20210218_Vademeles_eszakkoreai_programozo_Egyesult_Allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ecd1f5-49b6-407c-9b28-24371895842d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_Vademeles_eszakkoreai_programozo_Egyesult_Allamok","timestamp":"2021. február. 18. 06:44","title":"Vádat emeltek három észak-koreai programozó ellen az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df71ae7a-20da-4343-9d0b-6ba2ee8ea426","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autós rosszul mérte fel az előzést, a kocsija irányíthatatlanná vált és felhajtott a járdára.","shortLead":"Az autós rosszul mérte fel az előzést, a kocsija irányíthatatlanná vált és felhajtott a járdára.","id":"20210217_A_busz_ele_vagott_utana_felrepult_a_jardara_egy_auto_Budapesten__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df71ae7a-20da-4343-9d0b-6ba2ee8ea426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff988f0-096e-41e5-b276-f5868efaac4d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210217_A_busz_ele_vagott_utana_felrepult_a_jardara_egy_auto_Budapesten__video","timestamp":"2021. február. 17. 06:58","title":"A busz elé vágott, utána felrepült a járdára egy autó Budapesten - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08513109-6a19-4c65-9380-6e9832edf61c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A parkban elhelyezett úton már hosszabb ideje dolgoztak, de most végre elkészült.","shortLead":"A parkban elhelyezett úton már hosszabb ideje dolgoztak, de most végre elkészült.","id":"20210216_Szivarvanyos_ut_Ausztralia_meleghazassag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08513109-6a19-4c65-9380-6e9832edf61c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db75a744-d2ac-43ef-bbcb-38888e47404f","keywords":null,"link":"/elet/20210216_Szivarvanyos_ut_Ausztralia_meleghazassag","timestamp":"2021. február. 16. 17:50","title":"Szivárványos utat adták át Ausztráliában, ezzel ünneplik, hogy a melegek is összeházasodhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57106d48-0a02-4286-93af-5ade80684b9b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szegedi kutatók kísérletei alapján szemléletváltásra van szükség az epilepsziarohamok kezelésében, és erre ki is dolgoztak egy új módszert.","shortLead":"Szegedi kutatók kísérletei alapján szemléletváltásra van szükség az epilepsziarohamok kezelésében, és erre ki is...","id":"20210217_kutatas_agy_epileipszia_roham_szegedi_tudomanyegyetem_berenyi_antal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57106d48-0a02-4286-93af-5ade80684b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a10213-e0a9-428f-8bad-4c5e83389c85","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_kutatas_agy_epileipszia_roham_szegedi_tudomanyegyetem_berenyi_antal","timestamp":"2021. február. 17. 14:03","title":"Új módszert fejlesztettek az epilepsziarohamok kezelésére szegedi kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]