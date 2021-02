Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2a2a391-7599-46e5-a36a-e6d984e7e0f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Christina Ozturk több mint száz gyereket szeretne.\r

\r

","shortLead":"Christina Ozturk több mint száz gyereket szeretne.\r

\r

","id":"20210216_23_eves_es_mar_tizenegy_gyermeke_van_ebbol_tiz_beranyatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2a2a391-7599-46e5-a36a-e6d984e7e0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e96b8812-778c-4df0-8d69-a6e63bc4c5e2","keywords":null,"link":"/elet/20210216_23_eves_es_mar_tizenegy_gyermeke_van_ebbol_tiz_beranyatol","timestamp":"2021. február. 16. 09:19","title":"23 éves, és már tizenegy gyereke van, ebből tíz béranyától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e385f5e-8ace-472c-af42-c2d535580580","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A dán játékgyártó az egyik zeneipari mamutcéggel összefogva vegyíti egymással a cuki Lego-figurákat, a menő zenéket és a kiterjesztett valóságot.","shortLead":"A dán játékgyártó az egyik zeneipari mamutcéggel összefogva vegyíti egymással a cuki Lego-figurákat, a menő zenéket és...","id":"20210216_lego_vidiyo_alkalamzas_gyerekeknek_universal_music","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e385f5e-8ace-472c-af42-c2d535580580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdc092da-6be5-40b1-af96-46d97c27f1e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_lego_vidiyo_alkalamzas_gyerekeknek_universal_music","timestamp":"2021. február. 16. 13:00","title":"A valóság és a képzelet határán: kipróbáltuk a Lego újdonságát, a Vidiyót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ac36c9e-9bc1-4304-97d6-d1ff930ccd76","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egymás után halkította le az ünnepeinket a koronavírus, de talán egyiknél sem volt olyan szembetűnő a hatása, mint az idei karneválnál. Bele kellett törődnünk abba is, hogy maszkot nem azért hordunk, mert farsang van, hanem azért, mert kell. A járvány keresztülhúzta az önfeledt ünneplést, de a jó kedv azért néhol utat tört magának. Elvégre ezt a telet is el kell temetni valahogy. ","shortLead":"Egymás után halkította le az ünnepeinket a koronavírus, de talán egyiknél sem volt olyan szembetűnő a hatása, mint...","id":"20210216_koronavirus_karneval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ac36c9e-9bc1-4304-97d6-d1ff930ccd76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be946ed-0f62-4bc3-a197-5979c4ebf783","keywords":null,"link":"/elet/20210216_koronavirus_karneval","timestamp":"2021. február. 16. 13:16","title":"Ma úgy ér véget a farsang, mintha nem is lett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc06c0ab-fcac-4cae-812e-a03a0e3558cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Várhatóan néhány napig ott is marad, hogy megfigyeljék. ","shortLead":"Várhatóan néhány napig ott is marad, hogy megfigyeljék. ","id":"20210217_Fulop_herceg_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc06c0ab-fcac-4cae-812e-a03a0e3558cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd1c0c52-341b-4bb9-95d8-ef20aa22d938","keywords":null,"link":"/elet/20210217_Fulop_herceg_korhaz","timestamp":"2021. február. 17. 15:37","title":"Fülöp herceg nincs jól, kórházba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a7d475a-fd90-4575-a7c2-5793dfcc5753","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoftnál már kész ötletek vannak arra vonatkozóan, hogyan lehet hatékonyabbá tenni az otthonról végzett munkát. Akkor is, ha ehhez egy csapatot kell összefogni.","shortLead":"A Microsoftnál már kész ötletek vannak arra vonatkozóan, hogyan lehet hatékonyabbá tenni az otthonról végzett munkát...","id":"20210217_microsoft_viva_home_office_tavmunka_irodai_munka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a7d475a-fd90-4575-a7c2-5793dfcc5753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d364ea9-16d7-42b9-8e47-1ea20bf95902","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_microsoft_viva_home_office_tavmunka_irodai_munka","timestamp":"2021. február. 17. 12:03","title":"Itt a Microsoft Viva, home office-hoz lett kitalálva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"183ca313-0ee3-4d44-b342-557702a00465","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egyelőre úgy tűnik, hogy a Ferencváros és az MTK női csapatának bajnokijával avatják fel az új Bozsik Arénát, amely nemsokára az U21-es Európa-bajnokság helyszíne is lesz. ","shortLead":"Egyelőre úgy tűnik, hogy a Ferencváros és az MTK női csapatának bajnokijával avatják fel az új Bozsik Arénát, amely...","id":"20210217_Kispest_Bozsik_Arena_Honved","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=183ca313-0ee3-4d44-b342-557702a00465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5827b99-a43b-49d7-a647-885b27b0c489","keywords":null,"link":"/sport/20210217_Kispest_Bozsik_Arena_Honved","timestamp":"2021. február. 17. 13:52","title":"Az új Bozsik Aréna első meccsét a Honvéd nélkül játsszák le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d0a16cc-2939-466b-bb38-daedd7fbeed4","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Névadójuk hajdani „popsztársága” is minta a megújuló Liszt Ferenc Kamarazenekar számára az együttes művészeti vezetője szerint.","shortLead":"Névadójuk hajdani „popsztársága” is minta a megújuló Liszt Ferenc Kamarazenekar számára az együttes művészeti vezetője...","id":"202106__vardai_istvan_csellomuvesz__astradivarijarol_oromzenerol__szelid_oleles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d0a16cc-2939-466b-bb38-daedd7fbeed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a71c7df-48c0-4350-a4ef-a1232145e006","keywords":null,"link":"/360/202106__vardai_istvan_csellomuvesz__astradivarijarol_oromzenerol__szelid_oleles","timestamp":"2021. február. 16. 15:00","title":"Várdai István: Külön jeggyel utazik mellettem a Stradivari, de félek, hogy ott felejtem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779b5c90-9bb0-4bd7-bf74-d6dcaf194efb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A levéllel együtt kézbesítettek egy hozzájáruló nyilatkozatot is.","shortLead":"A levéllel együtt kézbesítettek egy hozzájáruló nyilatkozatot is.","id":"20210216_level_oltas_koronavirus_ertesites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=779b5c90-9bb0-4bd7-bf74-d6dcaf194efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b45b2e4-9a6e-4c25-be7f-76027128015f","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_level_oltas_koronavirus_ertesites","timestamp":"2021. február. 16. 15:08","title":"Postai levélben kezdték el értesíteni a 60 év alattiakat az oltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]