Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A brit lap az ENSZ szegény országoknak szóló vakcinabeszerzési programjának nagyvonalú támogatását sürgeti, hogy a járvány elleni harcban a morális győzelem ne az oroszoké és a kínaiaké legyen.","shortLead":"A brit lap az ENSZ szegény országoknak szóló vakcinabeszerzési programjának nagyvonalú támogatását sürgeti...","id":"20210221_the_times_lapszemle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a66cfe6-e4c8-4b94-a097-cb45556fad00","keywords":null,"link":"/360/20210221_the_times_lapszemle","timestamp":"2021. február. 21. 09:15","title":"A vakcinaönzés veszélyeire figyelmezteti a Nyugatot a The Times","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar igazságszolgáltatásról szóló friss jelentésük szerint bőven vannak rendszerszintű problémák, amelyek megoldásával annak ellenére sem foglalkozik a kormány, hogy már az EU különböző intézményei is többször jelezték ezeket.","shortLead":"A magyar igazságszolgáltatásról szóló friss jelentésük szerint bőven vannak rendszerszintű problémák, amelyek...","id":"20210222_biroi_fuggetlenseg_amnesty_jelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2665fa-35d9-4882-89c4-39f32178c1aa","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_biroi_fuggetlenseg_amnesty_jelentes","timestamp":"2021. február. 22. 17:18","title":"Amnesty International: Rendszerszintű problémák vannak a magyar bírósági rendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc6e3b5-448c-43f4-8025-7fdf96de3e49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei harmadjára mutatott be összecsukható mobilt. A Mate X2 az első olyan, amely periszkopikus elrendezésű kamerával rendelkezik.","shortLead":"A Huawei harmadjára mutatott be összecsukható mobilt. A Mate X2 az első olyan, amely periszkopikus elrendezésű...","id":"20210222_huawei_mate_x2_osszecsukhato_telefon_harmony_os","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dc6e3b5-448c-43f4-8025-7fdf96de3e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0083b0d1-756a-4d70-8bc3-5fe67935ca6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_huawei_mate_x2_osszecsukhato_telefon_harmony_os","timestamp":"2021. február. 22. 17:03","title":"Félig androidos: itt a Huawei új csúcsmobilja, az összecsukható Mate X2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felvételek között volt olyan, amelyen egy egy év körüli gyermeket molesztáltak.





","shortLead":"A felvételek között volt olyan, amelyen egy egy év körüli gyermeket molesztáltak.





","id":"20210222_Gyermekporongrafia_video_kep_gyori_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735cc8f6-630c-4b82-954b-ce3211bf13c4","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_Gyermekporongrafia_video_kep_gyori_rendorseg","timestamp":"2021. február. 22. 10:35","title":"Több tízezer, gyerekekről készült pornográf képet találtak egy férfi gépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait. ","shortLead":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait. ","id":"20210221_Ezt_a_hat_szamot_nem_talalta_el_senki_a_heten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3b2237-c358-401f-89d2-3cdc4fb11580","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210221_Ezt_a_hat_szamot_nem_talalta_el_senki_a_heten","timestamp":"2021. február. 21. 16:43","title":"Ezt a hat számot nem találta el senki a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A sportoló a köztársasági elnök podcastműsorában beszélgetett a vakcinákról és a környezetvédelemről.","shortLead":"A sportoló a köztársasági elnök podcastműsorában beszélgetett a vakcinákról és a környezetvédelemről.","id":"20210222_hosszu_katinka_oltas_pfizer_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1fdf44-fb09-46c8-8945-7193eb93440d","keywords":null,"link":"/zhvg/20210222_hosszu_katinka_oltas_pfizer_vakcina","timestamp":"2021. február. 22. 12:15","title":"Hosszú Katinka az amerikai pazarláskultúráról mesélt Áder Jánosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0fd7cb-b944-4f9c-96a7-cd6071eab414","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogvédők várják a felmondani szándékozó egészségügyi dolgozók jelentkezését, hogy – számukra ingyenes jogi képviseletet nyújtva – megtámadhassák a tilalmat elrendelő, álláspontjuk szerint jogellenes szabályozást.","shortLead":"A jogvédők várják a felmondani szándékozó egészségügyi dolgozók jelentkezését, hogy – számukra ingyenes jogi...","id":"20210222_tasz_egeszsegugy_felmondasi_tilalom_alkotmanybirosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c0fd7cb-b944-4f9c-96a7-cd6071eab414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2515e5-f449-48dc-a190-376d8f1eeb13","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_tasz_egeszsegugy_felmondasi_tilalom_alkotmanybirosag","timestamp":"2021. február. 22. 15:24","title":"A TASZ az Alkotmánybírósághoz fordul az egészségügyi dolgozók felmondási tilalma miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1ba825-54f6-4330-84ed-bd5aa61f0718","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW-re már 2,5 millió forinttól lehet licitálni.","shortLead":"A BMW-re már 2,5 millió forinttól lehet licitálni.","id":"20210222_Formula_versenyauto_arveres_nav","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c1ba825-54f6-4330-84ed-bd5aa61f0718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5d5373d-b9f9-4dd7-b8ad-8bf8d2287267","keywords":null,"link":"/cegauto/20210222_Formula_versenyauto_arveres_nav","timestamp":"2021. február. 22. 17:15","title":"Formula-versenyautókat vehet a NAV árverésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]