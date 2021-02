Rogánék kedvenc alapítványa 3,4 milliárdos támogatáshoz jutott tavaly év végén

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2cef23de-19e8-4c90-b5d2-25fa388078e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fidesz országgyűlési képviselője közleményben reagált legújabb ügyére.","shortLead":"A Fidesz országgyűlési képviselője közleményben reagált legújabb ügyére.","id":"20210223_simonka_gyorgy_mentelmi_jog_felfuggesztese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cef23de-19e8-4c90-b5d2-25fa388078e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc60982-510f-49a5-b8c8-a7dc6d71a7cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210223_simonka_gyorgy_mentelmi_jog_felfuggesztese","timestamp":"2021. február. 23. 07:37","title":"Ismét felfüggesztették Simonka mentelmi jogát, az érintett állítja, nem követett el semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffb29642-1082-4b03-b4f6-c5cd111de2f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három kérdésre is úgy adott választ, hogy látni a felvételen, mit támogat.","shortLead":"Három kérdésre is úgy adott választ, hogy látni a felvételen, mit támogat.","id":"20210222_orban_nemzeti_konzultacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffb29642-1082-4b03-b4f6-c5cd111de2f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac1efc8-4508-4f73-8768-cf288cc45dcd","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_orban_nemzeti_konzultacio","timestamp":"2021. február. 22. 21:30","title":"Orbán megmutatta, miket pipált be a nemzeti konzultáción","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda6991b-1a0a-4355-81ac-d9c01ab8d6a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházba vasárnap 256 koronavírusos beteg került, így most 4489 embert ápolnak ilyen körülmények között.","shortLead":"Kórházba vasárnap 256 koronavírusos beteg került, így most 4489 embert ápolnak ilyen körülmények között.","id":"20210222_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eda6991b-1a0a-4355-81ac-d9c01ab8d6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6cd5aa-b290-4c15-b88b-22fc5068c688","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_egeszsegugy","timestamp":"2021. február. 22. 09:03","title":"Koronavírus: második napja 50 alatt az elhunytak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1263e954-c353-4832-9f07-75b8b5088bd9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Szerbiában sem túl jó a helyzet, de az ottani várakozás még mindig eltörpül az 5 órához képest. ","shortLead":"Szerbiában sem túl jó a helyzet, de az ottani várakozás még mindig eltörpül az 5 órához képest. ","id":"20210221_Ot_oran_at_kell_varakozni_az_ukran_hataron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1263e954-c353-4832-9f07-75b8b5088bd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd21bf15-60eb-4930-9133-288804fdaba7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210221_Ot_oran_at_kell_varakozni_az_ukran_hataron","timestamp":"2021. február. 21. 11:13","title":"Öt órán át kell várakozni Záhonynál az átkelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke szerint a szakdolgozók egy része fontolgatja, hogy előbb-utóbb elhagyja az állami egészségügyet. ","shortLead":"A Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke szerint a szakdolgozók egy része fontolgatja, hogy előbb-utóbb elhagyja...","id":"20210221_Egeszsegugyi_dolgozo_munkaszerzodes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10015a4a-0357-4db1-9a5a-5dcbdfedf533","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_Egeszsegugyi_dolgozo_munkaszerzodes","timestamp":"2021. február. 21. 19:28","title":"Egy hetük lenne aláírni, de sok egészségügyi dolgozó még meg sem kapta az új munkaszerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bad2d57-02e4-4d76-875e-d8b7f797826a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 5 méter körüli sportszedánok végsebessége megközelíti a 330 km/h-t.","shortLead":"Az 5 méter körüli sportszedánok végsebessége megközelíti a 330 km/h-t.","id":"20210222_magyarorszagon_a_legujabb_580_loeros_maseratik_ghibli_quattroporte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bad2d57-02e4-4d76-875e-d8b7f797826a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aba9f8a-15b1-4fa2-a889-57c71e8027a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210222_magyarorszagon_a_legujabb_580_loeros_maseratik_ghibli_quattroporte","timestamp":"2021. február. 22. 06:41","title":"Magyarországon a legújabb 580 lóerős Maseratik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f480512-7db4-442a-a863-766ae24e080d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Volkswagen szerint a Bogár és a Golf után ez a harmadik nagy mérföldkő a cég történetében. Nagy szavak ezek, benéztünk mögéjük, hogy a gyakorlatban milyen és mennyire élhető autó a futurisztikus ID.3.","shortLead":"A Volkswagen szerint a Bogár és a Golf után ez a harmadik nagy mérföldkő a cég történetében. Nagy szavak ezek...","id":"20210221_vw_id3_teszt_velemeny_volkswagen_elektromos_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f480512-7db4-442a-a863-766ae24e080d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f35c8ed8-9868-4cb5-b5d6-6d50b9f7cd79","keywords":null,"link":"/cegauto/20210221_vw_id3_teszt_velemeny_volkswagen_elektromos_auto","timestamp":"2021. február. 21. 17:00","title":"Szeretve gyűlölni: teszten a VW első igazi villanyautója, az ID.3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8dd2e08-5102-4987-b645-4dd5a0e3a302","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Néhány hónapja kiemelt beruházási övezetté nyilvánította a polgármester a területet.","shortLead":"Néhány hónapja kiemelt beruházási övezetté nyilvánította a polgármester a területet.","id":"20210222_balaton_keszthely_fakivagas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8dd2e08-5102-4987-b645-4dd5a0e3a302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc82696-bdc9-40a6-88f3-6e7b35cad787","keywords":null,"link":"/zhvg/20210222_balaton_keszthely_fakivagas","timestamp":"2021. február. 22. 20:30","title":"Kivágnak több tucat fát a Balaton partján Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]