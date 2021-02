Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Vegyipari hulladékot engedtek a szennyvízhálózatba. Az illegális csatornaszennyezés felelőseit keresik.","shortLead":"Vegyipari hulladékot engedtek a szennyvízhálózatba. Az illegális csatornaszennyezés felelőseit keresik.","id":"20210223_FCSM_Buz_csatornacsatornaszennyezs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8605ac4f-d403-4fd4-a32b-7ce6147fd74f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210223_FCSM_Buz_csatornacsatornaszennyezs","timestamp":"2021. február. 23. 17:17","title":"Kiderült, mi okozta az orrfacsaró bűzt Budán a múlt héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25019d8d-ed08-4d36-9b62-b53f7b55303e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ítélet szerint Eyad A. a szíriai titkosszolgálat munkatársaként 2011 szeptemberében Damaszkuszban részt vett harminc tüntető elfogásában és megkínzásában.","shortLead":"Az ítélet szerint Eyad A. a szíriai titkosszolgálat munkatársaként 2011 szeptemberében Damaszkuszban részt vett harminc...","id":"20210224_itelet_nemetorszag_polgarhaboru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25019d8d-ed08-4d36-9b62-b53f7b55303e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8bdb0f2-f40f-4b1f-8bb6-a76d984c5d6e","keywords":null,"link":"/vilag/20210224_itelet_nemetorszag_polgarhaboru","timestamp":"2021. február. 24. 14:50","title":"Megszületett az első ítélet Németországban a szíriai polgárháborúban elkövetett bűncselekmények miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b151922-236b-4696-a191-0e27973c6fad","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Belső negatív élményeink elfogadása nem egyszerű feladat, ám nélkülözhetetlen ahhoz, hogy hosszú távon jól érezzük magunkat a bőrünkben.","shortLead":"Belső negatív élményeink elfogadása nem egyszerű feladat, ám nélkülözhetetlen ahhoz, hogy hosszú távon jól érezzük...","id":"20210224_Hogyan_eljunk_egyutt_a_fajdalmas_erzeseinkkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b151922-236b-4696-a191-0e27973c6fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"123c0341-9f1c-46f0-8c68-03dbc4f0a5e4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210224_Hogyan_eljunk_egyutt_a_fajdalmas_erzeseinkkel","timestamp":"2021. február. 24. 18:30","title":"Hogyan éljünk együtt a fájdalmas érzéseinkkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b78c8683-6428-498f-871f-41421d257112","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felfüggesztették a sügérhalászatot a térségben. ","shortLead":"Felfüggesztették a sügérhalászatot a térségben. ","id":"20210222_radioaktiv_hal_fukusima","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b78c8683-6428-498f-871f-41421d257112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b908dbbb-150a-40ac-b33f-e2e9309a86b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_radioaktiv_hal_fukusima","timestamp":"2021. február. 22. 19:55","title":"Radioaktív halat fogtak Fukusima közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68ea716-faa9-4dd5-a1bb-2f070bea9157","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Eléggé rossz a levegő.","shortLead":"Eléggé rossz a levegő.","id":"20210224_szallo_por_levegominoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f68ea716-faa9-4dd5-a1bb-2f070bea9157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e9fe33-0108-44ee-bbc1-fd4800a4c180","keywords":null,"link":"/zhvg/20210224_szallo_por_levegominoseg","timestamp":"2021. február. 24. 11:10","title":"Hat olyan város is van, ahol most nem jó a szabadban lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d6504fb-f8df-4870-9d78-693b186e4b61","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A rövid távú örömök élvezete legalább olyan fontos a boldog élethez, mint a hosszú távú célok tiszteletben tartása – mutatnak rá svájci és holland tudósok.","shortLead":"A rövid távú örömök élvezete legalább olyan fontos a boldog élethez, mint a hosszú távú célok tiszteletben tartása –...","id":"20210223_Bizonyitottak_amit_mindig_is_ereztunk_hedonizmus_nelkul_nincs_boldogsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d6504fb-f8df-4870-9d78-693b186e4b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7184052a-347a-4d27-93ca-f89adfd1553a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210223_Bizonyitottak_amit_mindig_is_ereztunk_hedonizmus_nelkul_nincs_boldogsag","timestamp":"2021. február. 23. 13:30","title":"Bizonyították, amit mindig is éreztünk: hedonizmus nélkül nincs boldogság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A járvány ellenére több mint 28 ezer lakás épült 2020-ban, harmadával több mint egy évvel korábban.","shortLead":"A járvány ellenére több mint 28 ezer lakás épült 2020-ban, harmadával több mint egy évvel korábban.","id":"20210224_ksh_uj_lakas_epites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c1cc35-9572-4a22-bd59-e7e8da6877ee","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210224_ksh_uj_lakas_epites","timestamp":"2021. február. 24. 10:49","title":"11 éves rekord dőlt meg a lakáspiacon tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f6ecfeb-b7d8-4eac-b350-675030c4bf98","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A Monetáris Tanács nem nyúlt a kamatkondíciókhoz.","shortLead":"A Monetáris Tanács nem nyúlt a kamatkondíciókhoz.","id":"20210223_alapkamat_jegybank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f6ecfeb-b7d8-4eac-b350-675030c4bf98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d4c7f06-0d5d-43e4-9101-9a4a51fa526c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210223_alapkamat_jegybank","timestamp":"2021. február. 23. 14:17","title":"Most sem változott a jegybanki alapkamat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]