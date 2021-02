Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc41ab3f-a605-4991-bb52-416f4de05507","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mozilla újfajta kezelési módot talált ki a Sütiknek, hogy a weboldalak ne tudják mindenhová nyomon követni a felhasználókat.","shortLead":"A Mozilla újfajta kezelési módot talált ki a Sütiknek, hogy a weboldalak ne tudják mindenhová nyomon követni...","id":"20210224_mozilla_firefox_86_sutik_nyomonkovetes_felhasznalok_vedelme","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc41ab3f-a605-4991-bb52-416f4de05507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb95f0ec-74c1-49ae-a34d-7cb73d9763d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_mozilla_firefox_86_sutik_nyomonkovetes_felhasznalok_vedelme","timestamp":"2021. február. 24. 20:03","title":"Megakadályozza az új Firefox böngésző, hogy leskelődjenek a weboldalak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b77c76-d805-4a15-b481-6e0cd863da9a","c_author":"Csatlós Hanna – Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Először szerepel magyar ötlet a márciusi Berlinale alprogramjában, a világ egyik legrangosabb sorozatterv-seregszemléjén. 