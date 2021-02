Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyhatóságoknak gyakorlatilag semmi beleszólásuk nem lesz abba, hogy mi épül a területükön, ha megvalósul az, amiről kiszivárgott információk alapján ír a lap.","shortLead":"A helyhatóságoknak gyakorlatilag semmi beleszólásuk nem lesz abba, hogy mi épül a területükön, ha megvalósul az, amiről...","id":"20210223_onkormanyzati_jogkorok_kormany_telepulesszerkezeti_terv_telepulesrendezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133edeb0-fa31-4048-8c11-d8c2cf2f3e2e","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_onkormanyzati_jogkorok_kormany_telepulesszerkezeti_terv_telepulesrendezes","timestamp":"2021. február. 23. 18:31","title":"Népszava: A kormány elvenné az önkormányzatok beleszólását abba, hogy hol és mi épülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea18cf2f-3111-4a6f-baa9-9d4797a72dea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hamarosan hivatalosan is leleplezendő Golf GTI 45 várhatóan 300 lóerős lesz. ","shortLead":"A hamarosan hivatalosan is leleplezendő Golf GTI 45 várhatóan 300 lóerős lesz. ","id":"20210225_45_eves_a_vw_golf_gti_ido_elott_kiszivargott_a_jubileumi_modell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea18cf2f-3111-4a6f-baa9-9d4797a72dea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc896bb-a22c-4fe2-b6ad-3d6d11b576a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210225_45_eves_a_vw_golf_gti_ido_elott_kiszivargott_a_jubileumi_modell","timestamp":"2021. február. 25. 09:23","title":"45 éves a VW Golf GTI, idő előtt kiszivárgott a jubileumi modell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f912674-502f-40ca-bc5b-e6d7325001bb","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"A „csengeri örökösnő” állítása szerint a számlájára befolyó pénz egy része valójában nem is az övé, hanem Kósáé volt, csak a számláját adta volna „kölcsön”. Az ügyészség sem Kósa Lajost, sem a vele és az asszonnyal Zürichben tárgyaló svájci bankárokat nem szeretné bíróság elé citálni. ","shortLead":"A „csengeri örökösnő” állítása szerint a számlájára befolyó pénz egy része valójában nem is az övé, hanem Kósáé volt...","id":"20210225_A_vad_gyanuja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f912674-502f-40ca-bc5b-e6d7325001bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a4134d6-e194-4654-8d4a-c47b34678d4b","keywords":null,"link":"/360/20210225_A_vad_gyanuja","timestamp":"2021. február. 25. 06:30","title":"\"Kósa Lajos azt mondta, nyugodtan írjam alá, nem lesz bajom belőle\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f162f4c-b087-46c8-a7c6-f6ef7ec7ccea","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Falvédők karantén idejére címmel látható a Godot Galériában Barcza Réka kiállítása, amelynek fő témáit a magyar családpolitika és az ahhoz fűződő – sok esetben botrányt keltő – nyilatkozatok szolgáltatták. A régi, hímzett falvédők üzeneteit idéző festményeket egyszerre szülte a düh, a politika sok-sok arculcsapása és az erős alkotói vágy. Beszélgetés feleségjelöltségről, panelromantikáról és a ráncfelvarráson átesett rendszerekről.","shortLead":"Falvédők karantén idejére címmel látható a Godot Galériában Barcza Réka kiállítása, amelynek fő témáit a magyar...","id":"20210224_Barcza_Reka_Falvedok_karanten_idejere_kepek_festmenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f162f4c-b087-46c8-a7c6-f6ef7ec7ccea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c930d978-2d5e-4d89-aea0-4b2026a90c76","keywords":null,"link":"/kultura/20210224_Barcza_Reka_Falvedok_karanten_idejere_kepek_festmenyek","timestamp":"2021. február. 24. 20:00","title":"Az apa férfi, az anya főz, a nemzeti feleségjelölt meg csalódottan ácsorog a karcagi focipályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A csalók azzal hívnak fel embereket, hogy végrehajtás zajlik ellenük, azonnal fizessenek. ","shortLead":"A csalók azzal hívnak fel embereket, hogy végrehajtás zajlik ellenük, azonnal fizessenek. ","id":"20210225_Ujfajta_csalas_terjed_Budapesten_foleg_az_idoseket_celozzak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3bf705-05e1-4946-a173-ca5f63b2c314","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_Ujfajta_csalas_terjed_Budapesten_foleg_az_idoseket_celozzak","timestamp":"2021. február. 25. 12:29","title":"Sok budapestit húztak már le százezrekkel, ezzel az új trükkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34821702-e4f7-499a-a567-147989a282b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vétlen autós megsérült a karambolban.","shortLead":"A vétlen autós megsérült a karambolban.","id":"20210223_baleset_ittas_vezetes_heviz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34821702-e4f7-499a-a567-147989a282b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78b0269-4f38-46f2-b317-8ab3a456ea4d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210223_baleset_ittas_vezetes_heviz","timestamp":"2021. február. 23. 19:16","title":"Ittasan okozott sérüléses balesetet Hévíz fideszes alpolgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096534d7-1d5c-41ec-96f4-9d935f4ec4df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A holland Leideni Egyetem tudósai még csak az északi égbolt 4 százalékát térképezték fel, de máris 25 ezer szupermasszív fekete lyukat tettek láthatóvá.","shortLead":"A holland Leideni Egyetem tudósai még csak az északi égbolt 4 százalékát térképezték fel, de máris 25 ezer...","id":"20210223_szupermassziv_fekete_lyuk_terkep_leideni_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=096534d7-1d5c-41ec-96f4-9d935f4ec4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c38064-1547-4a25-bbbb-550c2b19c2ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_szupermassziv_fekete_lyuk_terkep_leideni_egyetem","timestamp":"2021. február. 23. 20:03","title":"Segítségül hívták a tudósok a szuperszámítógépeket, 25 ezer szupermasszív fekete lyukról készítettek térképet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fdd05f4-b22f-4375-8593-b549a05e6ef1","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Az amerikai kormány és a törvényhozás csak kapkodja a fejét, miután rossz vége lett egy mikrobefektetők körében mémként terjedt részvényvásárlási láznak. Akadt, aki napok alatt vagyonokra tett szert, más az utolsó fillérjeit is elbukta. És kiderült, hogy a rendszer erre az egészre nincs felkészülve.","shortLead":"Az amerikai kormány és a törvényhozás csak kapkodja a fejét, miután rossz vége lett egy mikrobefektetők körében mémként...","id":"20210224_reszveny_gamestop_tesla_bitcoin_kripto_robinhood","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fdd05f4-b22f-4375-8593-b549a05e6ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94811f9f-e93e-4ad3-95af-fef7f8e86227","keywords":null,"link":"/kkv/20210224_reszveny_gamestop_tesla_bitcoin_kripto_robinhood","timestamp":"2021. február. 24. 17:00","title":"2021 mesés gazdagságot kínáló rulettbefektetései: a mémrészvény és a kutjaérme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]