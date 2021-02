Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az olasz kommentelők azzal viccelődnek, hogy biztosan azért, mert "zöld" polgármestere van a fővárosnak. Rómában kivirágzott egy mozgólépcső, mintha egy film díszlete lenne
2021. február. 24. 12:29

Az egykori magyar válogatott focista szerint a kapus szivárványcsaládok melletti kiállása akkor is becsülendő, ha valaki nem ért vele egyet. Hrutka János a Gulácsi-kiállásról: Így születnek hősök, példaképek, a pályán és a pályán kívül
2021. február. 26. 08:22

Bár a miniszterelnököt fel is jelentették, a rendőrség indoklása szerint a vallási közösségeket csupán kéri a kormányrendelet a szabályokhoz való igazodásra.

Jelen lehetett Orbán egy 200 fős búcsúztatáson, mert a vallási szertartás nem államilag meghatározott rendezvény
2021. február. 26. 06:21

Hidegfronttal ér véget február, egy nap alatt 10 fokot zuhanhat a hőmérséklet

A pénteki 20 fok után szombaton a hegyekben havazhat
2021. február. 25. 17:56

A kiszivárgott hírek szerint nagy a mozgolódás az összecsukható kijelzős mobilok piacán, több cég is a Samsunggal gyártatná le a saját készülékébe szánt panelt. A Google, a Xiaomi és az Oppo is a Samsungtól vehet hajlítható kijelzőt
2021. február. 24. 17:03

Valószínűleg nem egy szereplő adhatta ki a kezéből az utolsó heti részek történetét.

Bosszúból szivárogtathatták ki a Barátok közt befejezését
2021. február. 25. 17:29

David Solomon és több nagy befektetési bank vezetője is csak arra vár, hogy beoltsák a dolgozóikat, és már rendelnek is vissza mindenkit az irodába.

A Goldman Sachs vezetője "javításra váró aberrációnak" nevezte az otthoni munkavégzést
2021. február. 25. 10:15

A beruházás értéke mintegy 100 millió euró és kétszázan dolgoznak majd az új gyáregységben. Új présüzemet épít a Mercedes Kecskeméten
2021. február. 25. 18:43