[{"available":true,"c_guid":"4ef4b8d8-33f3-42cf-99dc-4ee346c37f36","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Óriásit esett a foglalkoztatottság, a munkanélküliség pedig rég nem volt ennyire nagy. ","shortLead":"Óriásit esett a foglalkoztatottság, a munkanélküliség pedig rég nem volt ennyire nagy. ","id":"20210226_munka_munkanelkuli_foglalkoztatottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ef4b8d8-33f3-42cf-99dc-4ee346c37f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ea02f3-3e6f-4cc7-a158-9c04c1403c22","keywords":null,"link":"/kkv/20210226_munka_munkanelkuli_foglalkoztatottsag","timestamp":"2021. február. 26. 09:10","title":"97 ezren vesztették el az állásukat januárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63016e94-d20f-4495-9be4-ed5fec1ea6c1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Befejező szakaszához ért a Liget Budapest projekt keretében épülő Magyar Zene Háza kivitelezése, ebből az alkalomból pénteken az utókornak szánt üzenetekkel teli időkapszulát helyeztek el a decemberben megnyíló épület padlóburkolata alá.

","shortLead":"Befejező szakaszához ért a Liget Budapest projekt keretében épülő Magyar Zene Háza kivitelezése, ebből az alkalomból...","id":"20210226_Idokapszulat_helyeztek_el_az_ev_vegen_megnyilo_Magyar_Zene_Hazaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63016e94-d20f-4495-9be4-ed5fec1ea6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a723fc-b110-4412-9c19-106969ffe36e","keywords":null,"link":"/elet/20210226_Idokapszulat_helyeztek_el_az_ev_vegen_megnyilo_Magyar_Zene_Hazaban","timestamp":"2021. február. 26. 12:40","title":"Időkapszulát helyeztek el az év végén megnyíló Magyar Zene Házában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtök délután 5 óra körül világszerte hiba lépett fel a Facebook üzenetküldő szolgáltatásának működésében.","shortLead":"Csütörtök délután 5 óra körül világszerte hiba lépett fel a Facebook üzenetküldő szolgáltatásának működésében.","id":"20210225_facebook_messenger_hiba_nem_megy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e014fcaf-ffb8-4f1e-af1a-418bbd34caf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_facebook_messenger_hiba_nem_megy","timestamp":"2021. február. 25. 17:15","title":"Sokaknál nem megy a Facebook Messenger [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee914c9-3d70-4885-adc7-866a362ee2b9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Először mutatják be a nyilvánosság előtt Vincent van Gogh egyik festményét, miután több mint egy évszázadon át egy francia család magángyűjteményében volt.\r

\r

","shortLead":"Először mutatják be a nyilvánosság előtt Vincent van Gogh egyik festményét, miután több mint egy évszázadon át...","id":"20210225_Soha_nem_latott_Van_Goghfestmeny_mutatnak_be","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ee914c9-3d70-4885-adc7-866a362ee2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32fb064b-bfaa-42eb-b02b-426c4f8e7371","keywords":null,"link":"/kultura/20210225_Soha_nem_latott_Van_Goghfestmeny_mutatnak_be","timestamp":"2021. február. 25. 09:10","title":"Soha nem látott Van Gogh-festményért lehet sok millió eurót fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62e47b09-1048-4802-95d8-6ff79dba7912","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A kezdetektől Orbán Viktor illiberális forgatókönyvéből dolgozik Varsóban Jaroslaw Kaczynski, aki Lengyelország tényleges irányítójaként most a független médiát vette célba, és felvásároltatta a vidéki lapokat.","shortLead":"A kezdetektől Orbán Viktor illiberális forgatókönyvéből dolgozik Varsóban Jaroslaw Kaczynski, aki Lengyelország...","id":"202108__lengyel_mediahaboru__koalicios_viszaly__videki_sajto_lenyulasa__a_pelda_ragados","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62e47b09-1048-4802-95d8-6ff79dba7912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4d639a-0603-440a-8096-76a5350672a5","keywords":null,"link":"/360/202108__lengyel_mediahaboru__koalicios_viszaly__videki_sajto_lenyulasa__a_pelda_ragados","timestamp":"2021. február. 25. 17:00","title":"Orbánt másolja a lengyel kormány, amikor nekiesik a médiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Komoly mennyiségű brit vakcina bukkant fel a feketepiacon, négyszeres áron kínálják azokat a kormányoknak.","shortLead":"Komoly mennyiségű brit vakcina bukkant fel a feketepiacon, négyszeres áron kínálják azokat a kormányoknak.","id":"20210225_astrazeneca_vakcina_feketepiac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b654dc7-d51e-4b5b-8b1a-78038a990731","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_astrazeneca_vakcina_feketepiac","timestamp":"2021. február. 25. 12:59","title":"Milliós tételben árulják az Astrazeneca vakcináját kormányoknak a feketepiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"592b46c1-cf31-495e-959c-64c5fcf073d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Januártól több olyan otthonteremtési támogatási elem is elérhetővé vált, amelynek előfeltétele, hogy az igénylő csokkal vásároljon lakást. Az ügyfélérdeklődésben látszik, hogy megmozgatta a lakásvásárlók fantáziáját az új program, de egyelőre csak kevés bank tapasztal kirobbanó növekedést az igényléseknél.","shortLead":"Januártól több olyan otthonteremtési támogatási elem is elérhetővé vált, amelynek előfeltétele, hogy az igénylő csokkal...","id":"20210225_Csok_igenyles_bank360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=592b46c1-cf31-495e-959c-64c5fcf073d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dcd81c6-251b-4593-809d-fef69a92e22b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_Csok_igenyles_bank360","timestamp":"2021. február. 25. 16:14","title":"Bár sokan várták, egyelőre nincs roham a csokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdabc8f5-d1c4-4664-8d6c-2d5e3ba1e423","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lengyelek 911 240, a románok pedig 836 980 letelepedési kérelmet nyújtottak be.","shortLead":"A lengyelek 911 240, a románok pedig 836 980 letelepedési kérelmet nyújtottak be.","id":"20210225_Nagybritanniai_letelepedesi_engedely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdabc8f5-d1c4-4664-8d6c-2d5e3ba1e423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a911528-cf76-445c-999b-8971fc2b344d","keywords":null,"link":"/vilag/20210225_Nagybritanniai_letelepedesi_engedely","timestamp":"2021. február. 25. 22:09","title":"Eddig több mint 130 ezer magyar kért tartós nagy-britanniai letelepedési engedélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]