[{"available":true,"c_guid":"f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ausztriában – Volarlberg kivételével – csak az éttermek kerthelyiségei nyithatnak ki húsvét előtt, továbbá engedélyezik az ifjúsági sporttevékenységet szabadtéren, de a részvétel feltétele a negatív koronavírusteszt lesz. \r

","shortLead":"Ausztriában – Volarlberg kivételével – csak az éttermek kerthelyiségei nyithatnak ki húsvét előtt, továbbá engedélyezik...","id":"20210301_ausztria_nyiras_kerthelyiseg_vorarlberg_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607b3fce-4c20-4060-88b0-bcc2fcd02377","keywords":null,"link":"/vilag/20210301_ausztria_nyiras_kerthelyiseg_vorarlberg_koronavirus","timestamp":"2021. március. 01. 21:52","title":"Alakul a nyitás időterve Ausztriában, ahol hetente 2 millió koronavírusteszt készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi egy társasház harmadik emeletéről zuhant ki.","shortLead":"A férfi egy társasház harmadik emeletéről zuhant ki.","id":"20210301_Kiesett_Wesselenyi_utca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e760bffb-ef15-4bd6-908d-6713ac202362","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_Kiesett_Wesselenyi_utca","timestamp":"2021. március. 01. 17:12","title":"Kiesett a harmadikról és meghalt egy férfi a Wesselényi utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"919c7e12-e603-4bb0-8cf6-1cef51d8c974","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt szeretné, ha a kaszinók sem esnének más elbírálás alá, mint a kávézók vagy éttermek. ","shortLead":"Azt szeretné, ha a kaszinók sem esnének más elbírálás alá, mint a kávézók vagy éttermek. ","id":"20210228_Nyilt_levelet_irt_Ungar_Peter_a_Borkaibotrany_egyik_szereploje_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=919c7e12-e603-4bb0-8cf6-1cef51d8c974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7fabf49-4a48-422b-a55c-322f5c80b8f2","keywords":null,"link":"/kkv/20210228_Nyilt_levelet_irt_Ungar_Peter_a_Borkaibotrany_egyik_szereploje_miatt","timestamp":"2021. február. 28. 21:38","title":"Nyílt levelet írt Ungár Péter a Borkai-botrány egyik szereplője miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates szerint őszig egészen biztosan viselni fogja majd az arcmaszkot, hogy ne fertőzzön meg senkit koronavírussal.","shortLead":"Bill Gates szerint őszig egészen biztosan viselni fogja majd az arcmaszkot, hogy ne fertőzzön meg senkit koronavírussal.","id":"20210301_bill_gates_koronavirus_jarvany_arcmaszk_viselese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223a0d27-f49d-49f4-b137-4d3e290a8341","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_bill_gates_koronavirus_jarvany_arcmaszk_viselese","timestamp":"2021. március. 01. 09:03","title":"Bill Gates megkapta a védőoltást, és elmondta, miért viseli továbbra is a maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd919545-6cf2-4ad9-bb92-faf46ca0329a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német Exodus kiberbiztonsági cég szakemberei szerint érdemes óvatosnak lenni a LastPass-szal, mert az alkalmazásban lévő nyomkövetők biztonsági kockázatot jelenthetnek.","shortLead":"A német Exodus kiberbiztonsági cég szakemberei szerint érdemes óvatosnak lenni a LastPass-szal, mert az alkalmazásban...","id":"20210301_nyomkoveto_lastpass_jelszo_android","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd919545-6cf2-4ad9-bb92-faf46ca0329a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9411ecd9-dc19-40d8-ab40-e4b4d3bf44ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_nyomkoveto_lastpass_jelszo_android","timestamp":"2021. március. 01. 10:33","title":"Hét nyomkövető van az egyik legjobb androidos jelszókezelőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ce20c5-f212-4284-a022-a4c54176e56c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A volt elnök arról beszélt, hogy nem alapítanak új pártot, a demokraták pedig \"hervasztó vereséget\" fognak szenvedni a félidős választásokon.","shortLead":"A volt elnök arról beszélt, hogy nem alapítanak új pártot, a demokraták pedig \"hervasztó vereséget\" fognak szenvedni...","id":"20210301_trump_elnokvalasztas_republikanusok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8ce20c5-f212-4284-a022-a4c54176e56c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a17e8565-8bdb-40b3-9d3f-888bd00cdd8f","keywords":null,"link":"/vilag/20210301_trump_elnokvalasztas_republikanusok","timestamp":"2021. március. 01. 05:15","title":"Trump: Az a hihetetlen utazás, amelyet négy évvel ezelőtt együtt kezdtünk, még korántsem ért véget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0101839e-2cc5-4b58-b4f8-c3e16cb750dc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak botoxkúrával vagy ájurvédikus gyógykezeléssel lehet küzdeni az öregedés ellen, hanem a versenysportolókéhoz hasonló edzéssel is. ","shortLead":"Nemcsak botoxkúrával vagy ájurvédikus gyógykezeléssel lehet küzdeni az öregedés ellen, hanem a versenysportolókéhoz...","id":"202108_edzessel_azoregedes_ellen_szeniorsprint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0101839e-2cc5-4b58-b4f8-c3e16cb750dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb9b78f8-c40e-4d76-8963-d7bcd6fbfa8d","keywords":null,"link":"/360/202108_edzessel_azoregedes_ellen_szeniorsprint","timestamp":"2021. március. 01. 10:00","title":"Ha 50 felett is egészséges maradna, ismerje meg a HIIT-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d6c40ca-5e51-4f1e-b8ba-048aedcd2a54","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A kormányzat egyelőre úgy tesz, mintha a saját belügye lenne, hogyan tervezi elkölteni Magyarországon az uniós helyreállítási támogatásokat és a hozzájuk kapcsolódó hitelt.","shortLead":"A kormányzat egyelőre úgy tesz, mintha a saját belügye lenne, hogyan tervezi elkölteni Magyarországon az uniós...","id":"202108__covid_utan__penzboseg__tarsadalmi_egyeztetes__celra_tartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d6c40ca-5e51-4f1e-b8ba-048aedcd2a54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80fe8e79-df33-4d70-9973-3508b2622eb4","keywords":null,"link":"/360/202108__covid_utan__penzboseg__tarsadalmi_egyeztetes__celra_tartas","timestamp":"2021. március. 01. 07:00","title":"Rengeteg uniós pénzt költhet el a kormány, de ehhez érdemben kell egyeztetnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]