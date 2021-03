Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a92fdfcc-758e-4b37-86f4-ecc4ac2894bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"György István szerint versenyt futunk az idővel, a harmadik hullám soha nem látott számokat produkál.","shortLead":"György István szerint versenyt futunk az idővel, a harmadik hullám soha nem látott számokat produkál.","id":"20210302_operativ_torzs_oltas_vakcina_koronavirus_harmadik_hullam_gyorgy_istvan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a92fdfcc-758e-4b37-86f4-ecc4ac2894bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39883d27-38aa-4198-956c-35b23bf5b414","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_operativ_torzs_oltas_vakcina_koronavirus_harmadik_hullam_gyorgy_istvan","timestamp":"2021. március. 02. 12:41","title":"Húsvétra minden regisztrált magyarnak beadnák a védőoltás első adagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"Amióta megkezdődött a tömeges oltás, Szerbia minden nemzetközi összehasonlítás szerint az első pillanattól kezdve ott van a világ élvonalában. Ennek persze megvannak az egyáltalán nem titokzatos okai, írja szerzőnk.","shortLead":"Amióta megkezdődött a tömeges oltás, Szerbia minden nemzetközi összehasonlítás szerint az első pillanattól kezdve ott...","id":"20210302_Szeretettel_a_Vajdasagbol_Ahogy_az_oltas_zajlik_az_a_szerb_csoda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02aef60-3250-4ad0-92a1-7b5c76350390","keywords":null,"link":"/360/20210302_Szeretettel_a_Vajdasagbol_Ahogy_az_oltas_zajlik_az_a_szerb_csoda","timestamp":"2021. március. 02. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: Ahogy az oltás zajlik, az a szerb csoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3293e1-5f12-4ac7-8875-0f148ff1c54d","c_author":"Windisch Judit - Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Jelentős változások lépnek életbe hétfőtől az egészségügyben, összeszedtük a legfontosabb, betegeket érintő változásokat. Mától új pácienseit nem kezelheti ugyanazzal az orvos a magánrendelésén és az állami ellátásban. Noha a kormány ígért kivételeket – például a szülész-nőgyógyászoknak –, a részletszabályok vasárnap estig nem jelentek meg. Szakmai szervezetek kidolgoztak egy javaslatot a legális megoldásra, az azonban valahol elakadt. ","shortLead":"Jelentős változások lépnek életbe hétfőtől az egészségügyben, összeszedtük a legfontosabb, betegeket érintő...","id":"20210301_halapenz_orvosvalasztas_szulesz_nogyogyasz_egeszsegugy_ellatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a3293e1-5f12-4ac7-8875-0f148ff1c54d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"231fc469-378d-4d80-9668-be3a619784de","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_halapenz_orvosvalasztas_szulesz_nogyogyasz_egeszsegugy_ellatas","timestamp":"2021. március. 01. 06:30","title":"Hálapénz nélkül, legálisan választana orvost? Ezt most épp nem tudja megtenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb5885c-f5a0-42d5-ad8c-f146f88aba8d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Brazília első saját fejlesztésű, tesztelésű és működtetésű szatellitjét vasárnapra virradóra bocsátottak fel a Satish Dhawan indiai űrközpontból.","shortLead":"Brazília első saját fejlesztésű, tesztelésű és működtetésű szatellitjét vasárnapra virradóra bocsátottak fel a Satish...","id":"20210228_Muholdrol_vigyaznanak_az_amazoniai_erdore_a_brazilok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bb5885c-f5a0-42d5-ad8c-f146f88aba8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e1b74d-f18f-4922-82ca-1f119fb4479f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210228_Muholdrol_vigyaznanak_az_amazoniai_erdore_a_brazilok","timestamp":"2021. február. 28. 17:26","title":"Műholdról vigyáznának az amazóniai erdőre a brazilok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26cd0cf7-24e7-4756-af1d-1ab6b7cedb98","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Karcsú és kecses notebookjai mellett egy egészen más formavilágú számítógép is készülhet az Apple műhelyében. Mintha kereszteznék a Mac minit és a G4 Cube-ot.","shortLead":"Karcsú és kecses notebookjai mellett egy egészen más formavilágú számítógép is készülhet az Apple műhelyében. Mintha...","id":"20210301_kocka_alaku_apple_mac_pro_mini_keszulhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26cd0cf7-24e7-4756-af1d-1ab6b7cedb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb90633-f7e2-4ed1-b991-adcf44b98ef9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_kocka_alaku_apple_mac_pro_mini_keszulhet","timestamp":"2021. március. 01. 12:03","title":"Újra kocka alakú számítógépet készít az Apple?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy francia törvénynek köszönhetik a vásárlók, hogy vége az amerikai cég mismásolásának.","shortLead":"Egy francia törvénynek köszönhetik a vásárlók, hogy vége az amerikai cég mismásolásának.","id":"20210228_Kozolnie_kell_az_Applenek_mennyire_lehet_javitani_az_eszkozeit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8061d3-67b9-4a3f-b82e-9c2bcbb68b19","keywords":null,"link":"/tudomany/20210228_Kozolnie_kell_az_Applenek_mennyire_lehet_javitani_az_eszkozeit","timestamp":"2021. február. 28. 14:38","title":"Közölnie kell az Apple-nek, mennyire lehet javítani az eszközeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8c17c4-cfaa-41c7-abf6-f06797af103a","c_author":"Róth Elza","category":"360","description":"Tóth Krisztina szavaiban és szavai felhangosításában nincs semmi radikális. Csak az egész felvetés tévedés. Vélemény. ","shortLead":"Tóth Krisztina szavaiban és szavai felhangosításában nincs semmi radikális. Csak az egész felvetés tévedés. Vélemény. ","id":"20210301_Heti_nemzethalal_kulturharc_a_Senki_Szigeten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f8c17c4-cfaa-41c7-abf6-f06797af103a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77aa9623-3ba2-421a-9665-0d7fb24cd3d6","keywords":null,"link":"/360/20210301_Heti_nemzethalal_kulturharc_a_Senki_Szigeten","timestamp":"2021. március. 01. 16:30","title":"Róth Elza: Heti nemzethalál – kultúrharc a Senki Szigetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a837b7c-0b06-4b04-824c-724f4eac8d41","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új tüdőt és új májat is kapott az a férfi, aki tüdőfibrózisban és májzsugorban szenvedett.","shortLead":"Új tüdőt és új májat is kapott az a férfi, aki tüdőfibrózisban és májzsugorban szenvedett.","id":"20210301_kina_mutet_transzplantacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a837b7c-0b06-4b04-824c-724f4eac8d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cfe1cca-866f-43b9-b6e7-94dd6a826d51","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_kina_mutet_transzplantacio","timestamp":"2021. március. 01. 11:33","title":"Sikerrel végezték el az egyik legnehezebb műtétet a kínai orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]