[{"available":true,"c_guid":"7df3cd68-a1ab-4a7f-b9e3-4a73846c1e8a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyelőre kevés hivatalos nyoma létezik a filmnek, de az újság szerint már szereplőket is kerestek a politikai krimihez.","shortLead":"Egyelőre kevés hivatalos nyoma létezik a filmnek, de az újság szerint már szereplőket is kerestek a politikai krimihez.","id":"20210226_24hu_800_millioert_foroghat_film_az_oszodi_beszedrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7df3cd68-a1ab-4a7f-b9e3-4a73846c1e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d961ceff-25a4-4dfe-94b3-5e40268f2d79","keywords":null,"link":"/kultura/20210226_24hu_800_millioert_foroghat_film_az_oszodi_beszedrol","timestamp":"2021. február. 26. 07:23","title":"24.hu: 800 millióért foroghat krimi az őszödi beszédről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306d9e62-7c86-49f9-aa8e-4207c52fd74d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Több száz évig szennyezheti a környezetet a műanyag csomagolás.","shortLead":"Több száz évig szennyezheti a környezetet a műanyag csomagolás.","id":"20210227_35_eves_a_tejes_zacsko_amelyet_a_Balatonnal_talaltunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=306d9e62-7c86-49f9-aa8e-4207c52fd74d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ea5d96f-328c-4f9a-bf63-e004a9889402","keywords":null,"link":"/zhvg/20210227_35_eves_a_tejes_zacsko_amelyet_a_Balatonnal_talaltunk","timestamp":"2021. február. 27. 12:25","title":"35 éves a tejes zacskó, amelyet a Balatonnál találtunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2663a91c-9bc4-4ee9-9fd8-afecfffaad50","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Az író nem darálta le Jókai Mór könyvét, csak azt mondta, kivenné Az arany embert a kötelező olvasmányok listájáról. De a darálással se kavarhatott volna nagyobb vihart, pedig érdemes lenne eljátszani a gondolattal, hogy egy-egy kötelező olvasmány világképe nem tanórai, hanem „csak” praktikus, hétköznapi értelemben talán még fontosabb is lehet egy fiatal olvasó számára, mint egy mű többi tulajdonsága.","shortLead":"Az író nem darálta le Jókai Mór könyvét, csak azt mondta, kivenné Az arany embert a kötelező olvasmányok listájáról. De...","id":"20210226_toth_krisztina_kotelezo_olvasmanyok_az_arany_ember_jokai_mor_kutyaszar_postalada","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2663a91c-9bc4-4ee9-9fd8-afecfffaad50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0369b009-f33a-4c5d-b6fb-4379cc6c4a1d","keywords":null,"link":"/kultura/20210226_toth_krisztina_kotelezo_olvasmanyok_az_arany_ember_jokai_mor_kutyaszar_postalada","timestamp":"2021. február. 26. 11:37","title":"Tóth Krisztina és a kommentelők: amikor az irodalom nem több mint bunkósbot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A fővárosban átlagosan 130 ezer forintba kerül egy havi albérletdíj, ez 20 százalékkal alacsonyabb, mint egy évvel korábban.","shortLead":"A fővárosban átlagosan 130 ezer forintba kerül egy havi albérletdíj, ez 20 százalékkal alacsonyabb, mint egy évvel...","id":"20210226_alberlet_dij_csokkenes_stagnalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3691a2a-baf8-4f4f-8f7f-9f77e18c0009","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210226_alberlet_dij_csokkenes_stagnalas","timestamp":"2021. február. 26. 10:19","title":"Megállt az albérletárak csökkenése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyártó szerint kereskedelmi forgalomba nem került a vakcinájuk, elérhetetlen a magánszektor számára.","shortLead":"A gyártó szerint kereskedelmi forgalomba nem került a vakcinájuk, elérhetetlen a magánszektor számára.","id":"20210226_astrazeneca_hamisitvany_vakcina_feketepiac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb37473-d0c9-4959-ad21-aa970dac7266","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210226_astrazeneca_hamisitvany_vakcina_feketepiac","timestamp":"2021. február. 26. 10:37","title":"Astrazeneca: hamisítvány lehet az a vakcina, amit a feketepiacon árulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a45a7a2-b8f0-40e2-9bf7-6fb5c5650205","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Schanda Tamás szerint, aki kritizálja a rendszert, az álhíreket terjeszt.","shortLead":"Schanda Tamás szerint, aki kritizálja a rendszert, az álhíreket terjeszt.","id":"20210226_Meghosszabbitja_a_kormany_a_bertamogatas_hataridejet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a45a7a2-b8f0-40e2-9bf7-6fb5c5650205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07638f08-4787-4d1b-b098-ec52a5dde24e","keywords":null,"link":"/kkv/20210226_Meghosszabbitja_a_kormany_a_bertamogatas_hataridejet","timestamp":"2021. február. 26. 10:30","title":"Meghosszabbítja a kormány a bértámogatás határidejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35059d77-8641-432d-a99e-a88b13c57758","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Ha a politikai üzenetek eladása a cél, a kormányközeli sajtó nem finnyás. A keresztényitől távol álló életvitelt is megtűrik a Fideszben, amíg a politikai érdek mást nem diktál.","shortLead":"Ha a politikai üzenetek eladása a cél, a kormányközeli sajtó nem finnyás. A keresztényitől távol álló életvitelt is...","id":"202108__kormanyzati_alszentseg__ertekzavar__erdekalap__szex_es_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35059d77-8641-432d-a99e-a88b13c57758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5a01dc-e8e6-45a2-ade2-8a3c5d6ecd5a","keywords":null,"link":"/360/202108__kormanyzati_alszentseg__ertekzavar__erdekalap__szex_es_budapest","timestamp":"2021. február. 27. 08:15","title":"Szex és Budapest: alap lett az álszentség a NER-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f3c39e-f71c-48e0-95e4-94c0d2b91665","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalább akkora szenzáció ez, mintha rózsaszín elefántot látott volna Yves Adams, belga fotográfus. A kutatók egyelőre keresik a magyarázatot a királypingvin sárga színére, de valószínűsíthető, hogy nem termelődött elég melanin a madár szervezetében.","shortLead":"Legalább akkora szenzáció ez, mintha rózsaszín elefántot látott volna Yves Adams, belga fotográfus. A kutatók egyelőre...","id":"20210226_Ilyet_meg_nem_lattunk_sarga_szinu_pingvint_kapott_lencse_vegre_egy_belga_fotos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47f3c39e-f71c-48e0-95e4-94c0d2b91665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db1d10f-8f5c-47f5-9cc8-df682225fb28","keywords":null,"link":"/elet/20210226_Ilyet_meg_nem_lattunk_sarga_szinu_pingvint_kapott_lencse_vegre_egy_belga_fotos","timestamp":"2021. február. 26. 10:00","title":"Ilyet még nem láttunk: sárga színű pingvint kapott lencsevégre egy belga fotós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]